Las declaraciones de Gabriel Milito luego de la derrota de Chivas en contra del Toluca

Mal inicio de Liga MX para Chivas. El cuadro de Verde Valle cayó en la primera jornada siendo locales en el duelo en contra del Toluca. Sin embargo, pese a la derrota, el técnico del Guadalajara, Gabriel Milito, se dijo en calma y conforme con su equipo.

Gabriel Milito aseguró que, pese a la derrota ante Toluca, Chivas sigue siendo serio candidato al título.



Y además, afirmó que la obligación es pelear por el campeonato, está convencido de que el equipo irá por él a como dé lugar y confía en que el tiempo los pondrá donde… pic.twitter.com/QxYHTyknQS — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 19, 2026

Estamos iniciando el campeonato, una semana que nos volvimos a reencontrar todos, tenemos que volver a pasar más tiempo juntos, a los seleccionados hace dos meses que no los veíamos. Gabriel Milito

Pese a la derrota en contra del Toluca, Milito se dice tranquilo con lo mostrado por su equipo.

La sensación fue buena, me gustó como jugó Brian, como jugó Jordan, ahora será cuestión de volver a convivir juntos más tiempo, repasar las cosas buenas, las cosas por mejorar, siempre hay margen de mejora, pero estamos contentos con el plantel que confirmamos y seremos competitivos. Gabriel Milito

El técnico afirma que el plantel es definitivo y cierra la puerta a la llegada de más fichajes este verano.

Chivas v Toluca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Con mucha humildad siento que sí, lo hemos demostrado durante todo este año que fue de construcción, donde hemos modificado mucho al plantel que ahora tenemos. Siento que tenemos uno muy bueno para ser protagonistas. El club cuenta con muy buenos futbolistas en todas las edades, cinco fueron partícipes de la Copa del Mundo, algunos más fueron opción. El plantel está cerrado no necesitamos nada más. Gabriel Milito

Para concluir, el técnico confía en que Chivas retornará al trono de la Liga MX en el corto plazo.

La historia y la grandeza de Chivas siempre te va a poner en ese lugar y nos tenemos que hacer responsables. Acá no vale otra cosa que no sea esa, lo tenemos muy claro y lo buscaremos con nuestras armas, con mucho compromiso y mentalidad ganadora. El tiempo nos pondrá en el lugar que merecemos. Gabriel Milito