Las declaraciones de Guido Pizarro luego del triunfo de Tigres sobre Chivas

El pasado fin de semana, los Tigres de la UANL se midieron contra el líder de la Liga MX, las Chivas de Gabriel Milito. Pese a su localía, los del norte del país no llegaban con la etiqueta de favorito, pese a ello, salieron adelante en el encuentro sumando tres puntos vitales.

Además, los de la UANL no ganaron de cualquier forma, lo hicieron siendo muy superiores al Guadalajara. Luego de un 4-1 final, el técnico Guido Pizarro se mostró feliz por la victoria, aunque, pidió calma de cara al futuro inmediato de los felinos.

🐯 “Sabíamos la magnitud del rival que enfrentábamos, que es el el mejor equipo del torneo”: Guido Pizarro, DT de Tigres, tras el triunfo ante Chivas.



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Creo que ha sido una una muestra durante el semestre, que tenemos que tener mucha humildad, afrontar cada partido como como si fuera el último, y, de esa manera, tenemos una mucha chance de competir como como merece la ocasión. Pero creo que, si hay algo que hemos aprendido, es que tenemos que disputar como si fuera cada cada evento, cada partido como el último, y con mucha humildad. Enfrentamos a un gran rival. Creo que la magnitud del rival hace más grande la de la victoria, pero desde el juego creo que siempre me me ocupa que el funcionamiento sea sea acorde. Guido Pizarro

Pizarro entiende que Chivas era una vara para medir el nivel real de su equipo dentro del campo.

Tigres UANL v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Creo que era, sabíamos la magnitud del rival que enfrentábamos, que que es el el mejor equipo del torneo, que venía haciendo las cosas muy bien. Y para nosotros era una medida. Creo que, como dije hace tres, cuatro días, cuando nos tocó jugar por Conca, el desafío era elevar el nivel, era medirnos con esta clase de rivales, y creo que el equipo respondió muy bien. Guido Pizarro

Para cerrar, el entrenador se dijo feliz por aquellos que jugadores que pudieron sacarse la espina de un mal torneo durante la noche del sábado.