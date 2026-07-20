Las declaraciones de Guillermo Almada luego del triunfo de América sobre el Querétaro

El inicio de la era Guillermo Almada, América dejó más dudas que certezas dentro de la primera jornada de la Liga MX. El club en efecto ganó en campo del Querétaro, sin embargo, lo hizo en medio de la urgencia y con un fútbol poco llamativo. Luego del triunfo, el técnico charrúa ofreció declaraciones sobre el mismo.

Guillermo Almada sobre la necesidad de que lleguen refuerzos al Club América.



Las palabras del DT de las Águilas tras la victoria 1-0 ante Querétaro en la J1 del APE26. pic.twitter.com/b8owN2KyGK — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) July 19, 2026

Era imperioso ganar hoy, más allá de la forma y después fue un partido durísimo. Querétaro fue un rival que dignifica mucho nuestra victoria, creo que merecida porque si bien tuvimos unas imprecisiones en algún momento, atacamos permanentemente y tuvimos las situaciones más claras; quizá algún error que nosotros cometimos en el manejo le dimos alguna posibilidad a ellos, pero vuelvo a insistir, Querétaro fue un rival durísimo. Nos llevamos una victoria que dignifica el trabajo de los futbolistas. Guillermo Almada

El charrúa deja bien en claro que más allá de la tranquilidad del triunfo, su equipo debe mejorar en las formas dentro de la cancha.

Tenemos que seguir evolucionando en el volumen de juego. Llevamos poco tiempo trabajando. Me gustó la valentía el salir a buscar, más allá de las imprecisiones, la búsqueda permanente del triunfo y la intensidad que pusimos, pero tenemos que mejorar la profundidad y el volumen de juego, que seguramente cuando completemos el plantel vamos a tener otras posibilidades que nos fortalecerá a todo el grupo y nos dará la posibilidad de seguir creciendo. Guillermo Almada

Queretaro v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Para cerrar, Almada confirmó que está a la espera de fichajes que hagan fuerte el plantel.

La dirigencia está haciendo el esfuerzo por reforzar el plantel, más allá de que hay cosas que se escapan, me consta porque estoy todos los días en contacto con ellos, pero aquí estamos todo atrás de la misma camiseta y estamos ansiosos como los hinchas de que puedan llegar. Guillermo Almada