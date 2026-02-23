Las declaraciones de Jardine luego del triunfo de América en cancha del Puebla

América encontró oxígeno en la Liga MX luego de golear al Puebla, resultado que llega en un momento clave tras la dolorosa derrota ante Chivas. El equipo azulcrema necesitaba una respuesta inmediata y la consiguió con una actuación contundente que devuelve calma al entorno.

Más allá del marcador, el triunfo representa un impulso anímico para un plantel que venía cuestionado por su falta de contundencia. La goleada permitió recuperar sensaciones ofensivas y reafirmar la jerarquía individual en un contexto donde la presión comenzaba a incrementarse dentro y fuera de la cancha.

André Jardine destaca el partido de todo su equipo 🗣️🦅✨



◾️ Isaías Violante dio uno de sus mejores juegos desde que llegó a América

◾️ Raphael Veiga puede hacer recordar la mejor versión de Diego Valdés pic.twitter.com/4IFAW3J0Xd — AS México (@ASMexico) February 21, 2026

André Jardine fue claro al referirse a la importancia de la confianza, especialmente en los hombres de ataque. “Cualquier delantero de equipo grande necesita goles, poder rematar, necesita jugar bien para agarrar confianza. La ausencia de goles trae un peso más grande a delanteros y extremos”, afirmó el estratega.

El técnico subrayó que el rendimiento mostrado era necesario para fortalecer la secuencia competitiva del equipo. “Fue importante hoy ver en buen nivel a Violante, Brian, Henry con buenos movimientos, Veiga mostrando lo determinante que puede ser, las entradas muy buenas. Muy buenas sensaciones, necesitábamos un partido así que va a ser importante para la secuencia”, añadió.

Además del protagonismo ofensivo, Jardine resaltó la respuesta de jugadores que habitualmente parten desde la banca. El estratega considera que el fondo de armario es clave para sostener el ritmo en un calendario exigente y evitar que la carga recaiga siempre en los mismos nombres.

Puebla v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

“Fue una muy buena demostración de la importancia de los jugadores que están en la banca. Aarón Mejía no tenía minutos, pero entrenaba serio y fuerte. Es el desafío que tengo al frente de un plantel como este: encontrar momentos para dar secuencia y confianza, encontrar momentos para hacer una rotación. La responsabilidad es sumar puntos siempre”, explicó.

El mensaje interno es claro: todos cuentan, sin importar el cartel o el peso mediático. “Se demuestra la confianza que tengo en todos y se construye con base en el carácter que tenemos. Intento ser un líder directo de los por qué juegan o no. La sensación es que el grupo que construimos es capaz de entender los momentos. Si juegas y quieres el apoyo de todos, debes apoyar cuando no juegas”, finalizó.

América recupera terreno y confianza, consciente de que el desafío es sostener el nivel. La goleada ante Puebla no solo suma puntos, también refuerza la convicción de un técnico que apuesta por la competencia interna y la fortaleza colectiva como pilares de su proyecto.