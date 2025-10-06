Las lluvias persiguen a Chivas y el duelo contra Pumas es el tercero que se le retrasó en el Apertura 2025

Tal parece que la mala suerte persigue al Guadalajara, ya que este domingo frente a Pumas en el Olímpico Universitario, el encuentro se está retrasando por el tema de las lluvias, siendo así, el tercero del Apertura 2025 de la Liga MX en el que Chivas sufre una modificación en el horario inicial.

¡LA LLUVIA VOLVIÓ A HACER DE LAS SUYAS!⚽️🌧️



El duelo entre Pumas y Chivas no pudo disputarse en su horario establecido debido a las intensas lluvias que azotan el Estadio Olímpico Universitario.



👉Por las condiciones climatológicas, el encuentro será reprogramado y la Liga MX… pic.twitter.com/OSewM4bb8N — Claro Sports (@ClaroSports) October 6, 2025

Minutos antes del cotejo, se desató una tormenta sobre Ciudad Universitaria, por lo que el choque pactado para arrancar a las 19:00 horas de México, se tuvo que mover por media hora, a las 19:35 horas, en espera de que la cancha pueda quedar totalmente lista para que los futbolistas puedan jugar sin problemas.



Previo a este duelo, el Rebaño Sagrado vivió un tema similar contra Puebla en la Jornada 11, sin que el césped del Estadio Cuauhtémoc resistiera las condiciones climáticas. El partido se iba a jugar en viernes y a pesar de retrasarlo por dos horas, dieron las 23:00 horas sin que se pudiera jugar, así que se tomó la decisión de llevarlo a cabo en sábado, con los rojiblancos venciendo 0-2 a través de Bryan González y Omar Govea, aunque costó caro el tema del campo, ya que El Cotorro sufrió una lesión, pero afortunadamente ya está en óptimas condiciones.

¡ASÍ LUCE LA CANCHA DEL OLÍMPICO UNIVERSITARIO! ☔



El partido entre Pumas y Chivas se retrasa por lluvia



🕖 El juego arrancará a las 19:35 horas pic.twitter.com/T49d29u2RD — MedioTiempo (@mediotiempo) October 6, 2025

El Estadio Akron tampoco se salvó de las tormentas, ya que en el duelo reprogramado de la Jornada 1 contra Tigres, que se disputó el 17 de septiembre, también tuvo que modificar su horario, mas el inmueble demostró porque será sede mundialista, pues el drenaje respondió de gran forma dejando que el choque que acabó en empate sin anotaciones se realizará sin complicaciones.



Si bien a Chivas le ha tocado por tercera ocasión un tema similar, este en general es el noveno partido que se retrasa por el tema de las fuertes lluvias. En la Fecha 1, América y Xolos sufrieron dicha desgracia, después, otra vez las Águilas vivieron eso en la Fecha 4 ante Querétaro, mismo situación para Pumas y Necaxa. Para la Fecha 6 se modificó el horario en el Atlas frente al América y el Cruz Azul contra Toluca. Finalmente le tocó al Toluca ante Rayados de la Jornada 10.