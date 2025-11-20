Las mayores rachas activas de países sin clasificar a un Mundial

Haití venció a Nicaragua 2x0 el martes y clasificó al Mundial 2026, su primero desde Alemania 1974 cuando quedó apeado en la primera ronda. De ese modo, los caribeños cortarán en México, Estados Unidos y Canadá una cadena de 12 ediciones sin ver acción en la magna cita del balompié.

Claro está, a la hora de encontrar a las selecciones que conservan las peores rachas de ausencias en la Copa del Mundo, Cuba e Indonesia salen a relucir, dado que han quedado fuera de las recientes 20 ediciones, tras decir presente en 1938, en Francia.

Entretanto, el periodista Jaime Macías agregó que Israel ocupa la tercera casilla en cuanto a la mayor seguidilla de una nación sin acudir a un Mundial, con 14, desde México 1970; mientras que la República Democrática del Congo no va a una magna cita desde Alemania 74, acumulando 12 ausencias corridas, aunque con la posibilidad de clasificar, vía repechaje, al evento del próximo verano.

Ya con 11 ausencias al hilo en Mundiales aparecen El Salvador y Kuwait, quienes no figuran en el mejor evento de la FIFA desde España 1982, a la vez que Hungría, subcampeona del planeta en 1938 y en 1954 (con Puskás y Kocsis), no participan en una Copa del Mundo desde México 1986 (10 citas consecutivas).

A los antiguamente apodados "Magliares Mágicos" les siguen en esta negativa lista Irak e Irlanda del Norte, que no accionan en el gran certamen de FIFA desde México 86; sin embargo, el destino ha querido que ambas escuadras nacionales se alisten para participar en el playoff clasificatorio al torneo del 2026 en suelo norteamericano.

También con cadena de nueve ausencias se ubica Emiratos Árabes Unidos, quien fue al Mundial por última vez en Italia 1990 y que, casualmente, perdió ante Irak su opción de acudir a la repesca para la competencia que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En relación a las selecciones de Conmebol, Bolivia es la que conserva la peor racha sin participar en la Copa del Mundo, ya que solamente asistió a USA 1994; no obstante, clasificó al repechaje para la próxima edición. De igual forma, Bulgaria acumula siete justas universales al hilo sin decir presente, haciéndolo por última ocasión en Francia 1998.

