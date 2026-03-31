Las palabras de Armando González luego del duelo de México contra Portugal

La selección mexicana cierra el ciclo de cara a la Copa del Mundo. Durante este parón FIFA, el cuadro nacional se cruzó con un Portugal siempre contendiente para ganar el título. El duelo se dio en la cancha del Estadio Azteca firmando un empate sin goles entre ambas naciones.

Uno de los protagonistas del encuentro fue el hombre de las Chivas, Armando González. El mexicano de 22 años ingresó al terreno de juego sobre la segunda mitad recibiendo una ovación de parte de la grada, un gesto el cual agradeció el atacante en la zona de prensa previo al cotejo ante Bélgica de este martes.

❤️🥹 “ES ALGO QUE SUEÑAS DESDE NIÑO”



Hormiga González comparte su emoción luego de que la afición en el Estadio Banorte lo ovacionara 🇲🇽



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Un sueño cumplido jugar en el Banorte y cantar el himno nacional ante tanta gente era un sueño que tenía desde chiquito. Escuchaba que gritaban mi nombre desde la banca, estaba serio, pero por dentro muy emocionado. Armando González

Sobre su falla en contra de los lusos, lejos de negar la misma, González admite su error. Entiende que es el momento ideal para aprender de él y no cometerlo de nueva cuenta en el futuro.

Mexico v Portugal - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

Ya vi la jugada y siempre veo mis partidos para en qué puedo mejorar, veo todo aunque después me duela, pero sé que tengo mucho por mejorar, no me conformo, no estoy satisfecho nunca y eso es lo que me hará crecer. Jugar en el Mundial depende de mí, seguir mejorando los aspectos que me faltan, jugar de espaldas, mejorar la definición, son aspectos que dependen de mí. Armando González

Armando cerró hablando sobre la competencia interna en México. Lejos de rivalizar, el hombre de las Chivas prefiere aprender de sus compañeros.