Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Chelsea y el Manchester City

Vuelve la Premier League y este domingo pone frente a frente al Chelsea y al Manchester City, dos equipos que llegan con una sonrisa en sus caras después de meterse en semifinales de la FA Cup y que ahora vuelven a enfocarse en la liga. El conjunto de Pep Guardiola sueña con alcanzar al Arsenal en la cima, aunque hoy la distancia es de nueve puntos.

Del otro lado, los Blues apuntan a meterse entre los cinco mejores en el tramo final del campeonato. El equipo de Liam Rosenior no contará con Enzo Fernández, que sigue cumpliendo una sanción interna luego de sus declaraciones respecto a una posible llegada al Real Madrid. Cada uno con su motivación, los dos con el hambre de gloria.

La posible alineación del Chelsea vs Manchester City

Cole Palmer, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Chelsea | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

POR: Robert Sánchez - Se consolidó como dueño del arco en la temporada y llega luego de una noche tranquila en la FA Cup sin intervenciones. Aporta seguridad cuando lo buscan y responde bien en jugadas aisladas, lo cual va a ser fundamental contra el City.

LD: Malo Gusto - Se convirtió en una vía recurrente para avanzar por derecha, sobre todo por su participación en las jugadas de gol. Es justamente esa tendencia a pisar el área rival la que le agrega una amenaza adicional a un equipo que necesita profundidad.

DFC: Wesley Fofana - Central que se siente cómodo en los duelos individuales y que encuentra soluciones cuando el equipo queda expuesto. Su aporte aparece sobre todo cuando el Chelsea necesita a alguien que sostenga la última línea.

DFC: Tosin Adarabioyo - Se impone en el juego aéreo y también suma en el área rival. Viene de marcar en la FA Cup, competición en la que lleva dos goles.

LI: Marc Cucurella - El español participa en las dos fases del juego. Suele posicionarse alto y acompaña cada avance, además de ofrecer la recuperación necesario en campo propio. Regresa al once titular luego de un descanso en el partido contra el Port Vale.

MC: Roméo Lavia - Es el encargado de ordenar al equipo desde la base. Su presencia permite que el equipo encuentre pausas cuando el partido lo pide. Además, su regreso sostenido sin molestias es una buena noticia para el cuerpo técnico.

MC: Moisés Caicedo - Uno de los pilares del mediocampo. Su tarea pasa por recuperar y sostener la estructura del equipo, además de ser el primer pase cuando empieza la transición. Su regularidad es lo que lo mantiene como una pieza inamovible en el esquema. Lleva tres goles y una asistencia en esta temporada de la Premier.

MP: Pedro Neto - Aporta goles (marcó cinco hasta ahora) y asistencias (cuatro, desde el inicio de la temporada) desde el sector derecho. En el uno contra uno puede romper partidos y generar ventajas en momentos donde el equipo necesita un jugador desequilibrante.

MP: Cole Palmer - Cold es el encargado de conectar todas las piezas en ataque. Se mueve entre líneas y viene de asumir mayor protagonismo en el control del mediocampo ante la ausencia de Enzo.

MP: Alejandro Garnacho - Se perfila para ocupar el lugar del argentino suspendido. Ofrece cambio de ritmo y llegada al área. Ya tuvo impacto ingresando desde el banco en la FA Cup marcando un gol, y ahora apunta a meterse desde el inicio.

DC: Joao Pedro - Lleva 14 goles y cinco asistencias en la Premier, números que explican su relevancia en el ataque. Se mueve por todo el frente ofensivo y puede definir con pocos toques, siendo el jugador a seguir dentro del área.

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella

Mediocampistas: Roméo Lavia, Moisés Caicedo

Mediapuntas: Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho

Delantero: Joao Pedro

La posible alineación del Manchester City vs Chelsea

Antoine Semenyo, Erling Haaland, Manchester City | Xinhua News Agency/GettyImages

POR: Gianluigi Donnarumma - Recupera su lugar en la Premier luego de la rotación en copas. Acumula varias porterías en cero (11, para ser exactos) y pelea por el guante de oro. Su presencia y sus actuaciones sostienen al equipo en momentos límites.

LD: Matheus Nunes - Se afianzó en el lateral y suma 25 titularidades en partidos de esta temporada. Su evolución en ese rol le permitió ganarse un lugar fijo, aportando tanto en salida como en tareas defensivas.

DFC: Abdukodir Khusanov - Una de las revelaciones del equipo. Fue elegido jugador del mes en marzo en el City, reconocimiento que ya había recibido en enero, y viene sosteniendo una regularidad que, a la vista, está teniendo su recompensa.

DFC: Marc Guéhi - Su llegada a Manchester le dio estabilidad a la defensa y encadena buenos partidos, incluido el duelo frente al Liverpool donde el equipo no recibió goles.

LI: Nico O'Reilly - Surgido de la cantera, se ganó minutos y protagonismo a puro trabajo. Además de cumplir en defensa, suma participaciones en ataque y ya acumula cuatro goles y tres asistencias durante la temporada.

MC: Rodri - Pieza central del funcionamiento. Desde su regreso tras una serie de lesiones que marcaron sus últimos dos años de carrera, le dio al equipo una base sólida. Su influencia se nota en cada posesión y en la forma en que el equipo se organiza. No por nada ganó un Balón de Oro.

MC: Bernardo Silva - No faltó a ningún partido de la Premier y su influencia se sostiene partido a partido. Siempre ofrece una línea de pase y es el encargado de darle continuidad a cada ataque, además de ser uno de los más experimentados del plantel.

MP: Antoine Semenyo - Impacto inmediato desde su llegada, con 15 goles y cuatro asistencias. Su rendimiento le dio al equipo una alternativa ofensiva que complementa a Erling Haaland.

MP: Rayan Cherki - Viene de ser la figura contra el Liverpool, donde todo lo que pasó por sus pies terminó en peligro. Conduce y se anima a asumir en cada ataque, porque tiene mucha facilidad para inventar jugadas.

MP: Jérémy Doku - Especialista en el uno contra uno, capaz de desbordar y generar situaciones desde acciones individuales. Su presencia obliga a retroceder a las defensas rivales y abre espacios para sus compañeros.

DC: Erling Haaland - Viene de firmar un hat-trick en la FA Cup y lleva 22 goles en la temporada de la Premier, donde sostiene una regularidad que lo pone siempre en el lugar indicado para definir.

Así se vería la formación del Manchester City (4-2-3-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O’Reilly

Mediocampistas: Rodri, Bernardo Silva

Mediapuntas: Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku

Delantero: Erling Haaland