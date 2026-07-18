Las posibles alineaciones titulares del partido entre España y Argentina

Tan solo horas nos separan de la final del Mundial 2026. Después de 103 partidos, llegó el día decisivo en el que España y Argentina se enfrentarán en Nueva York para definir al campeón de la Copa del Mundo. Los dirigidos por Luis de la Fuente llegan a esta instancia luego de vencer por 2-0 a Francia, mientras que los de Lionel Scaloni dejaron a Inglaterra en el camino con una victoria por 2-1 en Atlanta.

Será la segunda vez que ambas selecciones se crucen en esta competición. La primera fue en la fase de grupos de la edición de 1966 y terminó con triunfo albiceleste. Sesenta años después, el torneo vuelve a reunirlas y cada una buscará la gloria con sus mejores jugadores.

La posible alineación de España vs Argentina

Mikel Oyarzabal, Pau Cubarsi, España | Nicolò Campo/GettyImages

POR: Unai Simón - España ya sabe que en el arco tiene a uno de los mejores arqueros del mundo. Recibió un solo gol en lo que va del Mundial, por lo que suma seis vallas invictas en siete partidos. Tampoco es que tuvo mucho trabajo a lo largo de los enfrentamientos porque los defensores de por sí se encargan de que nadie pueda molestarlo.

LD: Pedro Porro - ¿Puede decirse que el lateral del Tottenham es la sorpresa del Mundial o es simplemente la confirmación de algo que ya venía gestándose? Jugador multifacético que cuando tiene que defender, está presente y cuando tiene que atacar, termina en gol o peligro. Ya lleva dos tantos en lo que va del Mundial, nada más y nada menos que en dieciseisavos y semifinales.

DFC: Pau Cubarsí - Es el líder de la línea defensiva del equipo de de la Fuente y, además, es candidato al premio a Mejor Jugador Joven del Mundial. El del Barcelona rompe líneas en conducción y juega como si tuviera decenas de estas competencias encima. Francia lo puso frente a frente con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise (y más), pero ninguno logró sacarlo de eje.

DFC: Aymeric Laporte - Jerarquía es la principal palabra que se podría usar para describirlo. Se entiende a la perfección con Cubarsí y es el encargado del juego aéreo y limpiar la salida desde el fondo. Le pone los pies sobre la tierra a una defensa mayormente jóven.

LI: Marc Cucurella - Es uno de los mejores de la Roja. Genera peligro donde sea que esté, sea con una jugada propia o con algun pase a los delanteros y Corre por toda la cancha para estar donde el equipo lo necesite. Lleva dos asistencias en este Mundial.

MC: Rodri - España (y los rivales) juegan como el lo decida. Fue MVP contra Portugal y tuvo un partido brillante contra Francia, haciendo que la circulación de los suyos enloquezca a los rivales. Después de arrancar el torneo lejos de su mejor nivel, llega a la final convertido otra vez en el dueño del mediocampo.

MC: Fabián Ruiz - El DT sacó a Pedri del once inicial y le puso toda su confianza al volante del PSG que había respondido con gol en los cuartos contra Bélgica. Fabián sirve para ser el jugador eje entre los mediapuntas-delanteros y la defensa. No le costó asociarse con Rodri y respondió a lo que de la Fuente buscaba con su ingreso, tanto que se ganó la titularidad.

ED: Lamine Yamal - No está teniendo el Mundial que el, o los hinchas, esperaban, sin embargo es un jugador bisagra que puede ser generador de situaciones favorables para su selección. De hecho, contra Francia provocó el penal que abrió la semifinal y obligó a Lucas Digne a no despegarse de su lado. Lleva un gol y buscará estirar esta marca en la gran final. Es un jugador de partidos importantes, por lo que podría mostrar todo su esplendor este domingo.

MCO: Dani Olmo - En silencio y con paciencia le hace honor al "10" de su camiseta. Es un jugador que mejora el rendimiento completo de la selección. No por nada comparte el podio de asistencias con Cucurella. Se debe su gol, pero si sigue mostrando el nivel que mostró en estos siete partidos, podría no tardar en llegar.

EI: Álex Baena - Fue una gran adición de de la Fuente. Estuvo incansable en las semifinales, recorriendo todo el sector izquierdo para que la pelota no pasara a su área. Tiene un gol y una asistencia hasta ahora y mostró que tiene energía y motivación de sobra para ser titular una vez más.

DC: Mikel Oyarzabal - Cinco goles lo igualan con David Villa y Emilio Butragueño como los españoles con mayor cantidad de tantos en una misma Copa del Mundo. En la semi ignoró las protestas de los franceses y ejecutó el penal con una frialdad brutal. No es el típico nueve que espera quieto en el área. Lo que lo distingue del resto es que se mueve y se asocia para darle la mejor oportunidad al equipo de ganar... hasta hubo momentos en los que se lo vio como defensor.

Así se vería la formación de España (4-2-3-1)

Portero: Unai Simón

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Mediocampistas: Rodri, Fabián Ruiz

Mediapuntas: Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena

Delantero: Mikel Oyarzabal

La posible alineación de Argentina vs España

Alexis Mac Allister, Lautaro Martinez, Argentina | NurPhoto/GettyImages

POR: Emiliano Martínez - El partido contra Suiza fue un antes y un después para el Dibu. Contra Inglaterra estuvo cada vez que lo necesitaron (en el gol de Anthony Gordon no tuvo responsabilidad) y salió lejos del arco para cortar cuando hizo falta y evitarse problemas en su área. Se convirtió en el arquero argentino con mayor cantidad de presencias en Copas del Mundo, con 14.

LD: Nahuel Molina - Ningún futbolista argentino tuvo un examen tan exigente como el que le tocó al lateral del Atlético de Madrid durante la semifinal contra Inglaterra. Gordon, Djed Spence y Jude Bellingham atacaron por su sector durante buena parte del encuentro y, el primero, fue el único que pudo salirse con la suya. Scaloni vuelve a apostar por él porque conoce el puesto y puede recorrer la banda completa durante noventa minutos.

DFC: Cristian Romero - España tendrá a Cubarsí, pero Argentina no tiene nada que envidiarle con la presencia del Cuti. El del Tottenham, si bien juega al límite, es el defensor que cualquier equipo querría en su once. Es el líder de la zaga y, en los últimos partidos, hasta tuvo la oportunidad de tener algunos segundos de delantero.

DFC: Lisandro Martínez - Más que despejes, lo que lo distingue a Licha es la cantidad de ataques rivales que detiene antes de que empiecen. Rompe líneas con el pase y convirtió la dupla con Romero en una de las grandes fortalezas del torneo. Si Argentina está en esta instancia es, en gran parte, gracias a su trabajo, en el que hasta pudo hacer un gol contra Cabo Verde.

LI: Nicolás Tagliafico - Totalmente infravalorado. Es uno de los mejores laterales del mundo y lo demuestra en los partidos importantes. Es uno de los futbolistas con mayor disciplina táctica del plantel y está en el lugar y momento indicado siempre. Va por toda la cancha ofreciendose como opción de pase y colaborando con sus compañeros.

MC: Giuliano Simeone - Entró al once titular contra Inglaterra, con la responsabilidad que eso implica y respondió muy bien. Si bien al principió la adrenalina lo sobrepasó y estuvo a punto de ver una tarjeta, eso no le impidió ser uno de los mejores del primer tiempo albiceleste. Mostró destellos de lo que fue su temporada con el Atleti y dejó el alma en cada pelota, en las que terminó justificando plenamente la confianza de Scaloni, que podría darle la posibilidad nuevamente en la final, más sabiendo que, por cualquier caso, está Rodrigo de Paul en el banco esperando.

MC: Leandro Paredes - Los altibajos de la primera mitad del Mundial argentino fue justificación absoluta para el regreso del mediocampista de Boca Juniors a la titularidad. Con su presencia, la circulación ganó velocidad y Messi encontró un socio excepcional.

MC: Enzo Fernández - Ahora si, la semifinal marcó su despegue definitivo. Avisó una vez, avisó una segunda y, al final, la tercera fue la vencida con un golazo que empató el marcador a los 85 minutos de la semi.

MC: Alexis Mac Allister - El miércoles fue una mezcla de mediocampista con delantero. El gol se le negó más de una vez y, aun asi, no dejó de intentarlo. El del Liverpool es muy inteligente para elegir sus batallas y tiene muy buena comunicación con el resto de los volantes, por lo que se genera un bloque que genera peligro constante, y retrocede cuando se lo necesita.

DC: Lionel Messi - Lleva ocho goles y cuatro asistencias en este Mundial. No parecía muy involucrado en el partido contra Inglaterra hasta que, de repente, dio los dos pases que valieron la final. A los 39 años, está en su mejor momento, sueña con el bicampeonato y, hasta se rumorea que podría ganar su noveno Balón de Oro esta temporada.

DC: Julián Álvarez - Se reencontró con el gol contra Suiza y se nota que eso le ayudó a recuperar su buen rendimiento. Contra Inglaterra no convirtió, pero fue parte de la asfixia constante que terminó dando vuelta el partido. El desafío, más que el partido, será hacer oídos sordos a las idas y venidas con respecto a su futuro a nivel club.

Así se vería la formación de Argentina (4-4-2)

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister

Delantero: Lionel Messi, Julián Álvarez