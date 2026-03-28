Las posibles alineaciones titulares del Real Madrid femenino y el Barcelona femenino por la Liga F

El Barcelona viene de firmar una goleada que dejó al Real Madrid expuesto en cada sector del campo. El 6-2 de los cuartos de final (ida) de la Champions mostró a un solo equipo dominante de principio a fin. Dado lo expuesto, todos los caminos llevan a que Pere Romeu siga la premisa "equipo que gana, no se toca" para la Liga F, donde su equipo lidera con ventaja de diez puntos.

De cara al domingo, cuesta imaginar qué moverá Pau Quesada. El impacto del último partido invita a retocar el ataque, donde varias quedaron muy expuesta. Por otro lado están Linda Caicedo y Athenea del Castillo que fueron las que sí lograron generar algo positivo. También puede aparecer algún ajuste en el mediocampo para tener más control de la pelota como ser poblar la mitad de la cancha con cuatro volantes, sumando a Sandie Toletti a causa de lo que pudo mostrar cuando le tocó entrar y, con esa decisión, dejar de lado una referencia arriba para intentar equilibrar el partido desde otro lugar.

La posible alineación del Real Madrid

POR: Misa Rodríguez - Referente total desde el inicio del proyecto, líder dentro y fuera del área. Venía sosteniendo una racha sólida, aunque en el último clásico, hace apenas unos días, le tocó convivir con un partido que se rompió rápido y donde poco pudo hacer ante la contundencia rival.

LD: Eva Navarro - Se metió en la estructura del equipo hasta volverse fija. Puede arrancar desde el fondo o más arriba y eso le da variantes al Merengue. En el partido de la Champions intentó aportar energía por su banda, el tema es que el desarrollo del partido no la acompañó.

DFC: María Méndez - Central de carácter y fuerte en los duelos. Cuando el equipo logra plantarse, suma también en campo rival. Frente al Barça tuvo una noche exigente, en las que muchas veces no pudo responder.

DFC: Maëlle Lakrar - Pieza clave en el fondo y, generalmente, con buena lectura para anticipar. En el partido de Champions estuvo constantemente exigida ante ataques que llegaban por todos lados y le fue muy díficil mantenerse a tono. Fue de los puntos más flojos y podría ser reemplazada en el duelo de la Liga F.

LI: Yasmim - La brasileña es sinónimo de orden en el lateral. Suele ser importante en la salida y en el balance general del equipo. En el clásico le tocó un partido incómodo, con mucho trabajo defensivo y poco margen para soltarse.

MC: Sara Däbritz - Alto nivel europeo. Maneja los tiempos y tiene una zurda que siempre ofrece una jugada más. En el último partido le costó imponerse en la mitad ante un rival que disputó el 100% a un ritmo muy alto.

MC: Sandie Toletti - Ingresó en el segundo tiempo de la ida en la Champions y aportó algo de orden en medio del caos. Su perfil, más posicional y de buen manejo, puede llevar a Quesada a considerarla desde el inicio para sostener la pelota y subsanar un mediocampo que sufrió en la ida.

Sandie Toletti, Real Madrid C.F. | DeFodi Images/GettyImages

MC: Filippa Angeldahl - Cerebro del mediocampo, siempre bien ubicada para dar continuidad. Intentará sostener la circulación en un partido que puede resultar desordenado.

MC: Caroline Weir - Suele ser la más destacada del mediocampo cuando encuentra espacios. Es la goleadora del equipo con nueve goles y cinco asistencias en liga. Ante el Barça le cuesta un poco más meterse en juego con la frecuencia habitual.

EI: Athenea del Castillo - Es de las pocas jugadores que le hace frente a las culés y logra generar algo distinto en ataque en un partido cuesta arriba. Seguramente volverá a demostrarlo en este duelo.

DC: Linda Caicedo - Diferencial. Cuando el equipo necesita algo, aparece. En la Champions de ida lo volvió a demostrar con un doblete. Es lo más peligroso del Merengue.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-4-2)

Portera: Misa Rodríguez

Defensas: Eva Navarro, María Méndez, Maëlle Lakrar, Yasmim

Mediocampistas: Sara Däbritz, Sandie Toletti, Filippa Angeldahl, Caroline Weir

Delanteras: Athenea del Castillo, Linda Caicedo

La posible alineación del Barcelona

POR: Cata Coll - Seguridad desde el fondo y salida limpia. Viene de un partido donde respondió bien en líneas generales y buscará sostener esa solidez en un nuevo clásico. Lleva nueve vallas invictas en lo que va de la temporada.

LD: Ona Batlle - Lateral completa y con recorrido para proyectarse. De cara al domingo, su profundidad por banda puede volver a ser una vía importante para el equipo.

DFC: Irene Paredes - Voz de mando en el fondo. Tras un partido con momentos exigentes, intentará liderar la zaga con más control en los duelos y presencia en las dos áreas.

DFC: Aïcha Cámara - Cada vez más asentada. Le transmite confiabilidad al resto del grupo y va a llegar al clásico de liga con el objetivo de mantener el nivel que viene mostrando.

LI: Esmee Brugts - Dueña de la banda izquierda, con llegada constante al área que se traduce tranquilamente en goles. No hay que irses muy atrás, viene de marcar en el último clásico.

MC: Alexia Putellas - La líder futbolística y emocional. Viene de firmar una actuación completa con asistencia para abrir el partido y gol para cerrarlo desde el punto penal. Siempre aparece en los momentos importantes y su capacidad para interpretar cada jugada marca diferencias, no por nada ganó dos veces el Balón de Oro.

MC: Clara Serrajordi - La sorpresa que ya dejó de serlo. Aportó dinamismo y ruptura entre líneas en la ida de la Champions, además de asistir en uno de los goles. Su capacidad para moverse entre espacios le da al equipo una variante distinta en el mediocampo y todo indica que volverá a meterse en el once este domingo.

Clara Serrajordi, FC Barcelona | Eurasia Sport Images/GettyImages

MC: Patri Guijarro - El termómetro del equipo. Todo pasa por ella... llámese ritmo, llámese recuperación. En la ida dominó el mediocampoy fue importantísima para que las culés controlaran el partido desde el inicio.

ED: Vicky López - Parte como mediocampista pero le dan total libertad para meterse por dentro y generar superioridades. Viene de ser determinante en la ida, donde rompió constantemente por banda y también apareció desde segunda línea para marcar.

DC: Ewa Pajor - En estado de gracia. En la Champions volvió a demostrarlo con un doblete además de movimientos letales que no dejaron lugar a respuesta de la defensa rival. Siempre aparece en el lugar y momento justos.

EI: Claudia Pina - Parte desde la izquierda pero a medida que se va desarrollando el juego tiene tendencia a cerrarse y generar superioridad en el área. Muchas veces su incidencia pasa más por la elaboración que por la finalización aun asi eso no deja de darle otra dimensión al ataque.

Así se vería la formación del Barcelona (4-3-3)

Portera: Cata Coll

Defensas: Ona Batlle, Irene Paredes, Aïcha Cámara, Esmee Brugts

Mediocampistas: Clara Serrajordi, Patri Guijarro, Alexia Putellas

Delanteras: Vicky López, Ewa Pajor, Claudia Pina