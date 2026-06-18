Las primeras declaraciones de Jordan Carrillo como jugador de Chivas

Mientras la Copa del Mundo sigue su curso, el mercado de la Liga MX ya está en marcha. De momento los equipos se mantienen calmos en la búsqueda de firmar los refuerzos deseados para el verano. Sólo uno ha dado pasos firmes con el fin de adelantar la llegada de sus fichajes, se trata de las Chivas.

El cuadro de Verde Valle en un abrir y cerrar de ojos firmó a dos de los mejores jugadores del semestre pasado en la Liga MX. El primero de ellos fue Kevin Castañeda. El segundo, Jordan Carrillo un jugador clave para que los Pumas de la UNAM jugarán la última final en México y que ahora ya habla como hombre de Chivas.

"Es un sueño, muy ilusionado y con muchas ganas de ser campeón."



Jordan Carrillo en su arribo a Chivas como su próximo jugador.pic.twitter.com/VUL3LzVFkx — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) June 17, 2026

Carrillo ya está en Guadalajara. El jugador presentará exámenes médicos y luego de ello en caso de aprobar los mismos, será anunciado como refuerzo de Chivas. En su arribo a la ciudad, el mediapunta se limitó a las siguientes palabras:

Bien, contento de llegar a esta institución. Es un sueño. Muy ilusionado y con muchas ganas, con la mejor actitud vengo a ser campeón con Chivas. Jordan Carrillo

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Meses atrás el creador de juego afirmó que su sueño de la infancia era jugar dentro de las Chivas. Ahora la meta se ha cumplido. Carrillo llega a Verde Valle luego de un movimiento que implicó una inversión en torno a los seis millones de dólares entre fijos y variables para el club dueño de su carta, Santos.

Jordan viene de firmar el mejor semestre de su carrera durante su cesión con Pumas. Siendo el caso, dentro de Chivas no se espera menos de los mostrado en la capital en el último torneo. Da la impresión de que un sistema de juego como el de Gabriel Milito puede potenciar todavía más al mexicano.