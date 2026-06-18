Las primeras palabras de Kevin Castañeda como jugador de Chivas

Chivas es el equipo de la Liga MX que más y mejor ha explotado el mercado de fichajes en medio de la pausa por la Copa del Mundo. El cuadro de Verde Valle cerró un par de refuerzos de sobrada calidad en los últimos días, dos de los mejores jugadores del torneo pasado dentro del fútbol local.

Uno de ellos es el ahora ex hombre de los Xolos de Tijuana Kevin Castañeda. El mediapunta que incluso estuvo a nada de colarse a la Copa del Mundo con México, arribó este martes por la noche a la ciudad de Guadalajara con el fin de presentar los exámenes oportunos y luego de ello, realizar la firma del contrato.

"Estoy muy feliz, muy ilusionado... Estoy cumpliendo un sueño de niño y creo que elegí bien en elegir venir acá porque las exigencias son muy altas, estamos para ser campeón."



Kevin Castañeda en su llegada a Guadalajara.pic.twitter.com/6RiD1aujsQ — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) June 16, 2026

En sus primeras declaraciones del formado de origen en el Toluca, Castañeda agredeció a la prensa por su presencia. De la misma forma dejó bien en claro con un breve discurso cuál es su meta inmediata con el Guadalajara:

Muchas gracias por darme la bienvenida. Estoy muy feliz, muy ilusionado con esta nueva etapa. Estoy cumpliendo un sueño de niño y creo que elegí bien en venir acá porque las exigencias son muy altas y como lo mencionaba al principio, estamos para ser campeones y desde ahorita empieza todo todo este proceso. Muchas gracias por venir. Kevin Castañeda

Chivas v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Kevin viene de ser el segundo jugador mexicano con más aportes directos de gol en el pasado torneo de la Liga MX. Sus números estuvieron sólo por debajo de quien será su próximo compañero, Armando González, destacado como el sublíder de goleo del último semestre.

Castañeda arriba a Verde Valle a razón de cinco millones de dólares más la carta de Yael Padilla a Tijuana. Es decir, es una inversión de peso de parte del Guadalajara, por lo que se espera mucho del mexicano dentro del club.