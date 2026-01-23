Las tres estrellas mundiales que el fútbol árabe quiere contratar este verano

Desde hace un largo tiempo que el fútbol saudí, con la Pro League de Arabia como estandarte, se transformó en un destino interesante para muchos jugadores.

El próximo verano no quiere ser la excepción para los árabes y el Fondo de Inversión Pública, tras el Mundial 2026, buscará que grandísimos jugadores estén en su país para seguir su carrera futbolística.

Según informan desde el diario AS, el PIF (Fondo de Inversión Pública por sus siglas en inglés) tiene tres nombres marcados a fuego en su hoja de ruta: Vinicius Junior, Mohamed Salah y Casemiro.

El exjugador del Real Madrid y actualmente en el Manchester United, Casemiro, anunció que saldrá del club al terminar la temporada: "... saber cuándo decir adiós y cuando sientes que serás recordado y respetado para siempre. Cuatro meses dándolo todo por este escudo y por nuestro objetivo", comenzó su extensa carta. Su futuro es una incógnita pero tendrá la libertad de acción para definir y aprovechar esa situación para llevarlo e incluso es el Al Ittihad el equipo que lleva la delantera para quedarse con él.

Knowing when stages come to an end.



Knowing when to say goodbye when you feel that you will be remembered and respected forever.



Four months to give my all for this badge and for our goal.



Eternal respect and affection for Manchester United and its wonderful fans.



Forever Red… pic.twitter.com/sCjgNyrimw — Casemiro (@Casemiro) January 22, 2026

Lo de Vinicius se plantea dificil, al menos por estas horas, ya que todo hace indicar que renovará con el Real Madrid, pero el intento estará y la ilusión no se esfuma de forma rápida.

Por el egipcio que actualmente está en el Liverpool se habló con su entorno, pero en su momento la respuesta fue un rotundo ‘no’. El egipcio, por ese entonces, tenía claro que quería seguir en Anfield, pero hoy el panorama es diferente. No está contento y su futuro podría estar en la Saudí Pro League.

La intención de los árabes es cambiar los nombres para seguir calando hondo en su idea de masificar el fútbol. En su tiempo llegaron Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, Neymar, N’Golo Kanté, Bono, Rúben Neves o Milinkovic-Savic y ahora, con muchos de ellos que terminan contrato o buscan otros rumbos, la idea es reemplazarlo por otros grandes jugadores.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES