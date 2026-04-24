Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Getafe

En el momento en el que al Barcelona no le tenía que pasar nada... le está pasando de todo, y es que el cierre de temporada le está costando caro al club catalán.

Para fortuna de Hansi Flick y compañía, los culés pudieron conseguir una victoria más que rendidora frente al Celta de Vigo y mantenerse a nueve puntos de distancia con el Real Madrid. Sin embargo, nada es gratis, y el partido les costó la lesión de la principal figura del equipo, Lamine Yamal, y la de otro futbolista que venía atravesando un gran momento, Joao Cancelo.

Lesionados del Barcelona

Joao Cancelo, Barcelona | Eric Alonso/GettyImages

La principal preocupación pasa por Lamine Yamal. El joven convirtió el penal contra el Celta y, poco después, pidió el cambio. Los primeros informes indican una rotura en los isquiotibiales y deberá definirse el tiempo de recuperación. No estará en el Clásico y tampoco se descarta que se pierda el resto de la temporada.

También está la situación de Joao Cancelo. El lateral no pudo completar el encuentro del miércoles luego de sentir una molestia en la rodilla derecha. En principio, todo apunta a un golpe y no a una lesión de gravedad. Su presencia en el próximo compromiso dependerá de la evolución en los días siguientes, por lo que es duda y podría ser preservado.

Marc Bernal arrastra un esguince en el tobillo izquierdo sufrido en el duelo ante el Atlético de Madrid por la fecha 30 de LaLiga. Su evolución será la que marque cuándo podrá volver a estar disponible.

En la defensa, Andreas Christensen continúa al margen por una rotura parcial del ligamento cruzado. El danés sigue con su proceso de recuperación y todo indica que su vuelta podría darse en las próximas semanas, siempre sujeta a cómo responda en los días que le quedan de rehabilitación.

La lista se completa con Raphinha. El atacante brasileño sufrió una lesión muscular durante la última fecha FIFA con su selección y apunta a regresar en mayo. Dentro del calendario, el Clásico aparece como una posible fecha para su reaparición si cumple con los plazos previstos.

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Suspendidos del Barcelona

Otra ausencia confirmada es la de Eric García, que deberá cumplir una fecha de suspensión tras ver la tarjeta amarilla. El defensor venía sumando muchos minutos en la temporada, así que su ausencia también representa una pérdida importante para el equipo.

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