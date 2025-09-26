Lesionados y sancionados del FC Barcelona para enfrentarse a la Real Sociedad

El FC Barcelona encara una temporada llena de retos, con la obligación de superar lo hecho el año pasado y sostener la competitividad en cada frente. Sin embargo, las lesiones se han convertido en un obstáculo constante para Hansi Flick. El entrenador alemán no logra tener a todo el plantel a disposición y, pensando en la jornada 7 de LaLiga frente a la Real Sociedad, deberá afrontar un nuevo desafío sin varios de sus futbolistas más importantes en la estructura del equipo.

A continuación les dejamos los lesionados y sancionados.

Lesionados del FC Barcelona para enfrentarse a la Real Sociedad

El Barcelona afronta un panorama complicado por la cantidad de bajas que acumula en este inicio de temporada. Gavi continúa con su recuperación tras una lesión en la rodilla que lo dejará fuera de las canchas hasta noviembre. Y Fermín sufre una lesión en el músculo iliopsoas de la pierna izquierda que le tendrá fuera de los terrenos de juego durante tres semanas.

El panorama tampoco mejora en defensa: Alejandro Balde padece molestias musculares y Marc-André Ter Stegen sigue en rehabilitación después de su operación de espalda. A ellos se suma Fermín López, quien debió abandonar el campo frente al Getafe con dolores en la cadera y estará inactivo, en principio, hasta mediados de octubre.

La buena noticias para Flick es la recuperación de Lamine Yamal. El jugador español confirmó a través de sus redes sociales que está de vuelta tras superar la pubalgia que padecía y podría entrar en la lista de convocados para enfrentarse a la Real Sociedad.

Suspendidos del FC Barcelona para enfrentarse a la Real Sociedad

El conjunto entrenado por Hansi Flick no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante la Real Sociedad por motivos de sanción.

