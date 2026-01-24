Lesionados y sancionados del Barcelona para recibir al Real Oviedo

El Barcelona regresa a la competición doméstica con la moral alta pero el físico castigado. Tras su victoria europea ante el Slavia Praga en la Champions, el conjunto azulgrana recibe este fin de semana al Real Oviedo en un duelo de extremos: el líder contra el último de la tabla.

Los catalanes, que marchan en la cima con 49 puntos y una ligera ventaja sobre el Real Madrid, buscan evitar cualquier sorpresa ante un conjunto asturiano que, con apenas 13 unidades, llega desesperado por sumar para salir del sótano.

Sin embargo, el triunfo en la República Checa tuvo un costo alto para Hansi Flick, quien deberá gestionar su plantilla ante las nuevas bajas que amenazan la creación de juego del equipo.

Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

¿Qué jugadores lesionados tiene el Barcelona?

La victoria en Champions dejó una factura médica preocupante, centrada especialmente en la zona de máquinas del equipo.

Pedri (Baja confirmada ): Es la gran preocupación del barcelonismo. El canario pidió el cambio al minuto 60 ante el Slavia Praga llevándose la mano a los isquiotibiales. Aunque las primeras sensaciones del vestuario indican que "no parece grave" y se espera que sea solo una rotura de grado uno (descartando roturas mayores), su presencia ante el Oviedo está prácticamente descartada a la espera de las pruebas médicas finales. Flick no arriesgará a su cerebro en un partido, a priori, accesible.

: El atacante valenciano se une a la lista de ausencias tras confirmarse una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Su tiempo de recuperación se estima en unos diez días, por lo que no estará disponible para recibir a los carbayones. Gavi (En recuperación) : El canterano sigue su proceso de rehabilitación tras la cirugía de rodilla y aún no está listo para volver a la dinámica de competición.

: El canterano sigue su proceso de rehabilitación tras la cirugía de rodilla y aún no está listo para volver a la dinámica de competición. Andres Christensen (Baja resto del semestre): El danés sufrió una lesión grave de ligamento cruzado anterior, un problema que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego durante el resto del curso.

SK Slavia Praha v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Thomas Eisenhuth - UEFA/GettyImages

El rompecabezas del mediocampo:

Con la duda de Pedri y la baja de Gavi, Flick deberá reestructurar su medular. La buena noticia es que Frenkie de Jong está disponible para La Liga, y podrá formar sociedad con opciones como Eric García o los jóvenes Marc Bernal y Marc Casadó.

Jugadores suspendidos

En el apartado disciplinario, el líder respira tranquilo para este compromiso liguero.