Lesionados y sancionados del Real Madrid y el Barcelona

El Estadio Rey Abdullah de Yeda será el escenario donde se decida al supercampeón de España este domingo. Real Madrid y FC Barcelona se citan en una nueva final con realidades médicas contrastantes.

Mientras el conjunto blanco ha vivido horas de tensión esperando la evolución de sus figuras tras una semifinal de alto desgaste físico, los blaugranas aterrizan en el partido decisivo recuperando piezas clave y despejando dudas sobre su joya ofensiva.

¿Qué jugadores lesionados tiene el Real Madrid?

La noticia que todo el madridismo esperaba se confirmó la mañana del viernes: Kylian Mbappé se subió al avión, para alivio de todos.

Tras perderse la semifinal y el último duelo de LaLiga por un esguince en la rodilla izquierda, el francés completó el entrenamiento en Valdebebas y viaja a Arabia Saudí; sin embargo, las últimas informaciones indican que comenzará en el banquillo.

Mbappé ya viajó a Arabia Saudita para la final de la Supercopa de España | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Xabi Alonso ha confirmado su mejoría, pero persiste la duda de si tiene el ritmo para disputar los 90 minutos.

El resto de la enfermería merengue mantiene al cuerpo técnico en vilo:

Antonio Rüdiger (Duda seria): el central alemán es la mayor preocupación defensiva. Terminó la semifinal con problemas en la rodilla y su presencia en la final es una incógnita que se resolverá en el último entrenamiento.

Raúl Asencio y Rodrygo Goes (Probables): ambos salieron tocados del derbi, pero su evolución ha sido positiva. Fuentes cercanas al club aseguran que estarán disponibles para el domingo.

Bajas confirmadas: la línea defensiva sigue mermada por las ausencias de Éder Militão y Trent Alexander-Arnold, quienes no viajaron con el equipo.

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

¿Qué jugadores lesionados tiene el Barcelona?

Hansi Flick afronta la final con un panorama más alentador. La principal novedad es el alta de Ronald Araújo. El central uruguayo, ausente durante más de un mes por motivos personales, ha vuelto a la dinámica del grupo y está listo para el Clásico.

Respecto a la situación de Lamine Yamal, el técnico alemán envió un mensaje de tranquilidad total. Su suplencia en la semifinal no se debió a una lesión, sino a problemas estomacales que le impidieron entrenar con normalidad los días previos. El extremo ya está recuperado y apunta al once titular.

Lamine Yamal, en pleno estado físico para jugar la final de la Supercopa de España | FADEL SENNA/GettyImages

Las bajas confirmadas:

Andreas Christensen : El danés sigue fuera tras romperse el ligamento cruzado hace unas semanas; le restan al menos cinco meses de recuperación.

: El danés sigue fuera tras romperse el ligamento cruzado hace unas semanas; le restan al menos cinco meses de recuperación. Gavi: El canterano continúa con su proceso de rehabilitación de larga duración y no está disponible para este torneo.

Jugadores suspendidos

Para la gran final de la Supercopa de España, ni Real Madrid ni Barcelona reportan jugadores sancionados. Ambos entrenadores podrán contar con todos los efectivos que hayan recibido el alta médica, garantizando un espectáculo con lo mejor de cada plantilla sobre el césped de Yeda.