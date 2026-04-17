Lesionados y suspendidos del América para enfrentar al Toluca

Con la dolorosa eliminación en la Copa Campeones de la CONCACAF a manos del Nashville SC, que vino al Estadio Banorte Azteca para dar un ‘aztecazo’, al América solamente le queda pensar en el Clausura 2026, de la Liga MX, donde tampoco tiene asegurada su presencia para la Liguilla porque es séptimo de la clasificación con 19 puntos y la pelea está muy pareja en la tabla general.

Érick Sánchez, desconsolado por la eliminación | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Sumado a ello, le toca un rival bastante complicado, el actual bicampeón del fútbol mexicano, Toluca. A diferencia de las Águilas, los Diablos Rojos llegan con el ánimo hasta los cielos porque avanzaron a las semifinales de la Concachampions tras haber goleado 0-3 al LA Galaxy (2-7 global), demostrando que no les importa si juegan de local o visitante, ya que su única meta es ganar.



A pesar de que el técnico brasileño André Jardine contó prácticamente con toda su plantilla para buscar el pase a la antesala de la gran final, a excepción del suspendido brasileño Rodrigo Dourado, nunca lograron tener un buen funcionamiento y eso acabó por llevarlos a la derrota aun cuando contaron con el apoyo de su gente en el Coloso de Santa Úrsula.

¿Qué jugadores tiene lesionados el América?

De antemano, ya se saben las situaciones del guardameta Luis Malagón y el delantero chileno Víctor Dávila, sumado a que el lateral Dagoberto Espinoza volvería a las canchas hasta el mes de mayo, sin embargo, se les sumaría una vez más el capitán Henry Martín, quien no sería considerado.

Henry Martín | Jam Media/GettyImages

Supuestamente La Bomba formaría parte de las convocatorias de las últimas jornadas, pero eso jamás sucedió y ahora él mismo ha revelado que su desprendimiento de tendón, acompañado de una rotura total, es una lesión bastante seria que requiere de un periodo prolongado de rehabilitación, por lo que su retorno sigue siendo una moneda en el aire.



Para colmo, el mundialista aseguró que el equipo está destruido anímicamente, que está hecho un desastre y que está enojado y frustrado consigo mismo.

Jugador Lesión Estado Posible regreso Luis Malagón Ruptura del tendón de Aquiles En rehabilitación 9 meses Víctor Dávila Ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha En rehabilitación Apertura 2026 Dagoberto Espinoza Rotura del ligamento cruzado anterior Terminó la rehabilitación En mayo Henry Martín Desprendimiento del tendón, acompañado de rotura total Descartado Sin fecha exacta

¿Qué jugadores tiene suspendidos el América?

Los de Coapa no tienen a ningún jugador en la congeladora, sin embargo, hay alguien que podría ganarse una sanción si recibe una amarilla más. Se trata de nada más y nada menos que el mismo Rodrigo Dourado, quien se perdió la vuelta contra Nashville por la misma situación.

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