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Sports Illustrated

Lesionados y suspendidos del América para enfrentar al Toluca

Henry Martín seguirá sin reaparecer con las Águilas, ya que ha confesado que su lesión requiere de una recuperación más prolongada.
Mauricio Gasca|
Henry Martín sigue siendo víctima de las lesiones
Henry Martín sigue siendo víctima de las lesiones | Alex Goodlett - Leagues Cup/GettyImages

Con la dolorosa eliminación en la Copa Campeones de la CONCACAF a manos del Nashville SC, que vino al Estadio Banorte Azteca para dar un ‘aztecazo’, al América solamente le queda pensar en el Clausura 2026, de la Liga MX, donde tampoco tiene asegurada su presencia para la Liguilla porque es séptimo de la clasificación con 19 puntos y la pelea está muy pareja en la tabla general.

Erick Sanchez
Érick Sánchez, desconsolado por la eliminación | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Sumado a ello, le toca un rival bastante complicado, el actual bicampeón del fútbol mexicano, Toluca. A diferencia de las Águilas, los Diablos Rojos llegan con el ánimo hasta los cielos porque avanzaron a las semifinales de la Concachampions tras haber goleado 0-3 al LA Galaxy (2-7 global), demostrando que no les importa si juegan de local o visitante, ya que su única meta es ganar.

A pesar de que el técnico brasileño André Jardine contó prácticamente con toda su plantilla para buscar el pase a la antesala de la gran final, a excepción del suspendido brasileño Rodrigo Dourado, nunca lograron tener un buen funcionamiento y eso acabó por llevarlos a la derrota aun cuando contaron con el apoyo de su gente en el Coloso de Santa Úrsula.

¿Qué jugadores tiene lesionados el América?

De antemano, ya se saben las situaciones del guardameta Luis Malagón y el delantero chileno Víctor Dávila, sumado a que el lateral Dagoberto Espinoza volvería a las canchas hasta el mes de mayo, sin embargo, se les sumaría una vez más el capitán Henry Martín, quien no sería considerado.

Henry Martin
Henry Martín | Jam Media/GettyImages

Supuestamente La Bomba formaría parte de las convocatorias de las últimas jornadas, pero eso jamás sucedió y ahora él mismo ha revelado que su desprendimiento de tendón, acompañado de una rotura total, es una lesión bastante seria que requiere de un periodo prolongado de rehabilitación, por lo que su retorno sigue siendo una moneda en el aire.

Para colmo, el mundialista aseguró que el equipo está destruido anímicamente, que está hecho un desastre y que está enojado y frustrado consigo mismo.

Jugador

Lesión

Estado

Posible regreso

Luis Malagón

Ruptura del tendón de Aquiles

En rehabilitación

9 meses

Víctor Dávila

Ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

En rehabilitación

Apertura 2026

Dagoberto Espinoza

Rotura del ligamento cruzado anterior

Terminó la rehabilitación

En mayo

Henry Martín

Desprendimiento del tendón, acompañado de rotura total

Descartado

Sin fecha exacta

¿Qué jugadores tiene suspendidos el América?

Los de Coapa no tienen a ningún jugador en la congeladora, sin embargo, hay alguien que podría ganarse una sanción si recibe una amarilla más. Se trata de nada más y nada menos que el mismo Rodrigo Dourado, quien se perdió la vuelta contra Nashville por la misma situación.

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Published | Modified
Mauricio Gasca
MAURICIO GASCA

Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.

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