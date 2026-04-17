Lesionados y suspendidos de Chivas para enfrentarse a Puebla

Este fin de semana es la antepenúltima fecha de fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y el Club Deportivo Guadalajara recibirá en casa al Club Puebla en la correspondiente Jornada 15.

Los pupilos de Gabriel Milito vienen de una dolorosa caída frente al Club Tigres UANL que les dio un paseo en 'El Volcán' por 4-1. Mientras que, la Franja llega tras cinco jornadas seguidas sin ganar y básicamente ya está eliminado del torneo.

De esa manera, los dejamos con los jugadores lesionados y suspendidos del conjunto tapatío para este encuentro.

Lesionados de Chivas para enfrentarse a Puebla

Omar Govea está en duda para las últimas fechas | Jam Media/GettyImages

El conjunto tapatío ha trabajado muy bien el tema físico a lo largo de la campaña. Con todo y que han sido base de la selección mexicana y que son líderes gracias a su gran esfuerzo físico, en la recta final del certamen no sufren elementos lesionados en cantidad salvo casos específicos.

Los jugadores que recientemente han sufrido lesiones musculares en días recientes han sido: Richard Ledezma, Jonathan Pérez y Omar Govea, afortunadamente para el equipo han sido lesiones fuera de gravedad.

De hecho, Jonathan Pérez es uno que ya se ha recuperado y aunque sigue sin tener actividad en el torneo, estuvo presente en el banquillo el partido pasado. En cuanto a Richard Ledezma y Omar Govea, no estuvieron presentes ante el Club Tigres UANL.

Reportes extraoficiales indican que Omar Govea podría estar fuera de las canchas durante una semana más por una lesión muscular, información que no está confirmada por el club. No obstante, se espera que pueda estar listo para el cierre de la temporada regular.

Según el periodista Jesús Bernal, Ledezma estaría en condiciones de volver ante Puebla, aunque todavía falta esperar la confirmación oficial del club.

Del mismo modo no tendrían prisa en apresurar sus respectivas recuperaciones y esperar a la Liguilla para que estén en óptimas condiciones, pero eso ya será decisión del cuerpo técnico dependiendo de cada jugador.

Jugador Lesión Estado Posible regreso Richard Ledezma Lesión muscular Recuperación Entre el 18 de abril y principios de mayo Omar Govea Lesión muscular Recuperación Entre el 18 de abril y principios de mayo

Suspendidos del Chivas para enfrentarse a Puebla

Luis Romo tiene cuatro cartones preventivos | Azael Rodriguez/GettyImages

El conjunto tapatío no presenta a ningún jugador que se ausentará este juego ante el conjunto blanquiazul debido a alguna suspensión por acumulación de tarjetas amarillas o expulsiones.

Tres de sus jugadores ya han pagado sanción por acumulación de cartones preventivos: Daniel Aguirre, Omar Govea y Richard Ledezma. El único condicionado que tienen actualmente es Luis Romo que tiene cuatro tarjetas amarillas.

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