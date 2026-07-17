Lesionados y suspendidos de Chivas para enfrentarse a Toluca

Este fin de semana inician las hostilidades en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y el Club Deportivo Guadalajara recibe en casa al Deportivo Toluca FC.

Para este encuentro, de acuerdo con el reportero de Claro Sports, José María Garrido, Gabriel Milito optaría por sacudir su línea de tres defensores para darle su lugar a Luis Romo desde el inicio, por lo que recorrería a Diego Campillo al lado izquierdo y mandaría a José Castillo al banquillo.

Si el 'Tanque' se siente listo, podrá jugar al igual que sus compañeros que también fueron al Mundial 2026 como Raúl Rangel y Armando González que podrían ir de arranque si se sienten en condiciones. Aunque Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado aún no estarían listos, al menos de titulares al ser de los elementos que más acción tuvieron con el combinado azteca.

A continuación, te damos a conocer a los jugadores lesionados y suspendidos del conjunto rojiblanco.

Lesionados de Chivas para enfrentarse a Toluca

Efraín Álvarez se ha recuperado de su lesión | Jam Media/GettyImages

Al comienzo de la pretemporada, Efraín Álvarez fue el único que se ausentó ppr problemas físicos y a menos de una semana para el inicio del torneo, el volante dio buenas noticias debido a que regresó a los trabajos de entrenamiento en Verde Valle en el arranque de la semana.

El mediocampista se perdió toda la pretemporada una vez que se confirmara que sería intervenido quirúrgicamente para corregir un varicocele izquierdo.

Lo más seguro es que el mediocampista ofensivo no sería titular porque no pudo realizar los trabajos de pretemporada para el Apertura 2026 y apenas estaría tomando ritmo. Es posible que pueda ser convocado y estar en en banquillo de suplentes.

Fuera de él, no hay más elementos que estén o hubieran estado fuera de circulación, por lo que el cuerpo técnico dispondrá de su plantilla completa salvo a sus seleccionados qur fueron al Mundial que serían suplentes la mayoría.

Otros ausentes serían Hugo Camberos y Santiago Sandoval que acudirán a la selección mexicana Sub-20.

Suspendidos del Chivas para enfrentarse a Toluca

Chivas no tiene a elementos suspendidos | Simon Barber/GettyImages

El conjunto rojiblanco no presenta a ningún jugador que se ausentará este compromiso ante el cuadro escarlata debido a alguna suspensión por acumulación de tarjetas amarillas o expulsiones del certamen anterior.

Se encuentran limpios ante el comienzo del nuevo semestre.

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