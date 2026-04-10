Lesionados y suspendidos del Tigres UANL para enfrentarse a Chivas

Este sábado 8 de abril el Club Tigres UANL será el anfitrión del Club Deportivo Guadalajara en la correspondiente Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX donde buscará romper la buena racha del Rebaño Sagrado y volver a la senda del triunfo, luego de un torneo irregular.

El conjunto rojiblanco es el líder del certamen tras 13 fechas, con 10 triunfos, un empate y dos derrotas suman 31 puntos. A cuatro unidades de su más cercano perseguidor, la Máquina Celeste.

Por su parte, el cuadro auriazul es octavo de la clasificación y lucha por mantenerse dentro de la clasificación dado que están muy reñidas las últimas posiciones.

De esa manera, hacemos mención de los jugadores lesionados y sancionados del conjunto regiomontano para este compromiso.

Lesionados de Tigres UANL para enfrentarse a Chivas

Marco Farfán podría estar cerca de volver a entrenar en grupo | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

A mediados del mes de enero el defensor Marco Farfán fue operado con éxito del pie derecho y ya comenzó su proceso de recuperación, luego de la fractura en el escafoides que lo dejó fuera de actividad en el arranque del Clausura 2026.

Dicha lesión requiere especial cuidado debido a la complejidad del hueso y a los tiempos de consolidación ósea, por lo que el proceso de rehabilitación será gradual. De acuerdo con estimaciones médicas habituales para este tipo de lesión, el tiempo de recuperación podría ser de al menos tres meses, pero todo dependerá de su evolución.

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Suspendidos del Tigres UANL para enfrentarse a Chivas

Diego Lainez ha acumulado cinco tarjetas amarillas | Jam Media/GettyImages

El extremo mexicano Diego Lainez será sancionado con un partido de suspensión, luego de haber acumulado cinco tarjetas de amonestación en el presente campeonato.

El jugador no podrá ver actividad frente al Guadalajara tras sumar cartones preventivos frente a Cruz Azul, Pachuca, América, Juárez y Tijuana. El resto de jugadores estarán a disposición de Guido Pizarro.

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