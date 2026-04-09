Liverpool toma una decisión final con el futuro de Ibrahima Konaté

La temporada del Liverpool está siendo mucho más que sólo mala. Luego de caer en la ida de los cuartos de final de la Champions League en contra del PSG, el cuadro de Arne Slot está muy cerca de cerrar la temporada sin títulos en la vitrina.

De forma natural, esto no es lo que se esperaba de un vigente campeón de la Premier League. Un equipo que además se gastó 500 millones de euros en el mercado de verano.

Siendo el caso, se espera una limpia de peso dentro de la plantilla del club. Uno de los nombres que estaba sobre el limbo era del de Ibrahima Konaté, sin embargo, todo indica que el zaguero francés se mantendrá dentro del equipo por algunos años más.

🚨 Liverpool are now closer to reaching full agreement with Ibrahima Konaté over new contract.



Negotiations are advancing well after Real Madrid talks stopped in November, with Liverpool now progressing.



Not done/sealed yet but #LFC confident.



🎥➕ https://t.co/vYxmYy1FWD pic.twitter.com/PPBMr3DM3N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 9, 2026

Fabrizio Romano reporta que el acuerdo de renovación entre Ibrahima y el club está en su etapa final. Si bien los detalles finales no se ha revelado, se entiende que el zaguero firmará una extensión de menos a mediano plazo.

La misma incluirá una mejora de sueldo en favor del jugador. Se estima que Konaté supere la barrera de los 15 millones de euros en sueldo por año, una cifra que pocos más en Europa le pueden ofrecer.

La temporada del ex Leipzig no ha sido buena. Si bien en general el plantel del Liverpool ha sido señalado por su nivel a la baja, Ibrahima es uno de los más evidenciados en lo individual.

Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Stuart Franklin - UEFA/GettyImages

Hoy, el club le ofrece una oportunidad de redención. La extensión de contrato es también una muestra de confianza para un jugador que ha perdido la misma de forma gradual. Sobre todo la que proviene de parte de la grada.

Con Konaté asegurado y el fichaje de Jéremy Jacquet firmado desde hace meses por 72 millones de euros desde el Stade Rennes, parece que el Liverpool no se moverá por otro zaguero más en el verano.