Liverpool vs PSG: previa, predicciones y alineaciones

"Es complicado, pero no imposible", así definió Arne Slot al cruce entre el Liverpool, equipo que dirige, y el PSG, que llega con ventaja a Inglaterra. La vuelta de los cuartos de final definirá al clasificado a semifinales de la Champions League y al rival del ganador entre el Real Madrid y el Bayern Múnich.

Los Reds necesitan revertir el 2-0 sufrido en Francia para seguir en carrera en el torneo que se transformó en su única opción de título esta temporada. Del otro lado, los de Luis Enrique buscan sostener el nivel que lo llevó a consagrarse en 2025 y avanzar otro paso en su objetivo del bicampeonato.

Pronóstico SI Fútbol

Se proyecta un partido condicionado por la urgencia del Liverpool y la consistencia del PSG. En cuanto a los mercados, "Ambos equipos anotan” es una buena opción ya que el conjunto inglés llega con la obligación de revertir el 2-0 y apoyarse en su rendimiento en Anfield, donde suele convertir con frecuencia, mientras que el equipo parisino cuenta con herramientas para aprovechar los espacios.

Liverpool 2-1 PSG

¿A qué hora se juega el Liverpool vs PSG?

Ciudad : Liverpool, Inglaterra

: Liverpool, Inglaterra Estadio : Anfield

: Anfield Fecha : martes 14 de abril

: martes 14 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el PSG

Liverpool : 2

: 2 Empate : 0

: 0 PSG: 3

Último partido entre ambos: 8/4/2026 - PSG 2-0 Liverpool - Cuartos de final (ida), Champions League

Últimos 5 partidos

Liverpool PSG Liverpool 2-0 Fulham 11/4/2026 PSG 2-0 Liverpool 8/4/2026 PSG 2-0 Liverpool 8/4/2026 PSG 3-1 Toulouse 3/4/2026 Manchester City 4-0 Liverpool 4/4/2026 Niza 0-4 PSG 21/3/2026 Brighton 2-1 Liverpool 21/3/2026 Chelsea 0-3 PSG 17/3/2026 Liverpool 4-0 Galatasaray 18/3/2026 PSG 5-2 Chelsea 11/3/2026

¿Cómo ver el Liverpool vs PSG por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, ViX México FOX Mexico, FOX One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

Últimas noticias del Liverpool

El Liverpool afronta el partido con la obligación de marcar al menos dos goles (y que el PSG no sume) para igualar la serie. Slot sostuvo que su equipo ya mostró a lo largo de la temporada que puede responder en este tipo de situaciones y recordó los registros ofensivos en Anfield. "En 49 partidos hemos marcado dos goles o más en muchas ocasiones. No todos fueron contra este rival, pero también enfrentamos equipos muy exigentes", expresó.

Arne Slot, Liverpool FC | Stuart Franklin - UEFA/GettyImages

El DT neerlandés anticipó que no modificará demasiado el planteo respecto al encuentro de ida. Su idea parte de la base de asumir riesgos para recuperar la pelota, incluso con el peligro que eso implica. "Para quitarles el balón tienes que presionarlos, y sabemos lo difícil que es hacerlo contra jugadores de esa calidad", dijo.

Además, el técnico remarcó la importancia de ser local y confía en que el equipo pueda elevar su rendimiento. Los Reds llegan a este compromiso luego de vencer al Fulham en la Premier League, donde se ubica en la quinta posición.

La probable alineación del Liverpool contra el PSG (4-2-3-1): Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike; Florian Wirtz.

Últimas noticias del PSG

El PSG viaja a Inglaterra con una ventaja de dos goles conseguida en el Parque de los Príncipes, con anotaciones de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. De todas formas, y con ese resultado a favor, Luis Enrique evitó dar la serie por cerrada y advirtió sobre los riesgos de este tipo de eliminatorias. "Es un partido trampa. Todo puede cambiar muy rápido", señaló.

Luis Enrique, Paris Saint-Germain FC | Stuart Franklin - UEFA/GettyImages

El técnico aseguró que su equipo no cambiará su esencia y que saldrá a buscar el partido. También remarcó la dificultad de jugar en Anfield y en la necesidad de mantener la concentración desde el inicio. "Sabemos lo complicado que es este estadio, y tenemos que estar atentos desde el primer minuto", indicó.

En cuanto al plantel, los franceses cuentan con la mayoría de sus jugadores disponibles, con la ausencia de Fabián Ruiz por una lesión en la rodilla. El equipo no tuvo actividad en su liga el fin de semana, luego de que se aplazara su partido para llegar con mayor descanso a este compromiso.

La probable alineación del PSG contra el Liverpool (4-3-3): Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

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