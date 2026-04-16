Llamada de atención en Coapa luego del fracaso en CONCACAF

Como se ha informado en más de una ocasión en este espacio, el gran deseo del América en el torneo en curso era el de ganar la CONCACAF Liga de Campeones. El cuadro de la capital del país lleva una década sin llevarse dicha corona, algo que no puede ser tomando en cuenta que son los más ganadores en la historia de la competición.

De nueva cuenta los del nido se han quedado en el camino. América fue exhibido por Nashville el pasado martes en la cancha del Estadio Azteca. La eliminación como las formas de la misma no tienen nada feliz al mandamás de las "Águilas", Emilio Azcárraga, quien hizo acto de presencia en el nido 12 horas después del fracaso.

¡NO LE GUSTÓ NADITA!



Luego de la derrota de América en Concacaf Champions Cup contra Nashville, que ocasionó que el equipo quedara eliminado del torneo, Emilio Azcárraga, dueño del equipo, se hizo presente en las instalaciones de Coapa para saber los pormenores de todo lo que… pic.twitter.com/pLu8zo6Uew — MedioTiempo (@mediotiempo) April 16, 2026

Azcárraga acudió a Coapa este miércoles. Las fuentes cercanas al club afirman que el dueño del América arribó furioso a la instalaciones de su equipo. El entrenador tuvo una charla de casi una hora con el plantel, cuerpo técnico y dirección deportiva donde no puedo controlar su molestia.

Emilio deseaba a toda costa ganar este torneo este semestre. Cabe recordar que el título de la CONCACAF ofrece un boleto al Mundial de Clubes. Hace no mucho tiempo, en Coapa se quedaron fue de dicha competición de forma dramática en contra del LAFC, por lo que Azcárraga busca saldar la deuda de inmediato.

America v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Si bien no se han revelado nombres fijos, se entiende que Emilio ha dado luz verde a una limpia masiva en América. Entre los cortados bien podría estar André Jardine, eso será decisión directa del dueño del cuadro del nido de Coapa.

Azcárraga dejó bien en claro desde enero a su plantilla que la prioridad era el torneo internacional y ganar el pase al Mundial de Clubes. Se fracasó y ahora todos deberán asumir consecuencias.