¡Atención, Real Madrid! El Liverpool confirmó este domingo la salida de Ibrahima Konaté, que quedará libre al finalizar su contrato y pondrá fin a una etapa de cinco años en el norte de Inglaterra. El defensor de 27 años no llegó a un acuerdo para extender su vínculo y ahora podrá negociar con cualquier club sin costo de transferencia.

Konaté llegó al conjunto inglés en 2021 procedente del Leipzig a cambio de 40 millones de euros. Desde entonces se convirtió en uno de los principales ejes de la defensa de los Reds y construyó una sociedad de jerarquía junto a Virgil van Dijk. Incluso cuando durante varios meses las conversaciones para renovar parecían llegar a buen puerto, las partes no alcanzaron un entendimiento y el ciclo del internacional francés llegará a su fin a finales de junio.

El Liverpool oficializó la noticia mediante un comunicado en el que agradeció el aporte del futbolista durante su permanencia en el club. La entidad destacó su participación en una etapa muy fructífera que incluyó la conquista de la Premier League 2024/25, una FA Cup, dos Copas de la Liga y una Community Shield.

Los números hablan por si solos. Disputó 183 partidos, marcó siete goles y levantó cinco títulos. También registró 55 porterías a cero y compartió 154 encuentros con Van Dijk, el compañero con quien coincidió en mayor cantidad de ocasiones. Entre todas las competiciones acumuló 14.810 minutos sobre el campo y sumó 114 victorias.

Liverpool FC can confirm Ibrahima Konate is set to leave the club upon the expiry of his contract this summer.



Konate will depart with our gratitude and appreciation for the contribution he made and everyone at the club wishes him the best for the future. — Liverpool FC (@LFC) May 31, 2026

En su despedida, Konaté se recordó como un futbolista que llegó joven, con grandes aspiraciones y agradeció a compañeros, entrenadores, empleados y aficionados por el apoyo recibido durante estos años. También hizo referencia a momentos personales difíciles, entre ellos el fallecimiento de su padre y la pérdida de Diogo Jota.

"Representar a este club fue un honor", expresó el francés, quien reconoció que le hubiera gustado despedirse de los aficionados en su último partido sin conocer que sería su aparición final con la camiseta del Liverpool.

Liverpool v Brentford - Premier League | Jack Thomas/GettyImages

La salida de Konaté deja abierta una incógnita en la defensa del conjunto inglés, que por ahora sigue sin DT confirmado. Además, alimenta las especulaciones sobre su próximo destino. Entre los clubes vinculados con el zaguero aparece el Merengue, que sigue atento a la situación de uno de los defensores libres con mayor cotización del mercado, valorado actualmente en alrededor de 50 millones de euros según Transfermarkt.