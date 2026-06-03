¿Llegará Denzell García a fichar por las Chivas?

El presente de Chivas es positivo. Si bien es cierto que el club se ha quedado corto en la meta de ganar el título de la Liga MX, no se puede negar que desde el arribo de Gabriel Milito a la dirección técnico del equipo, la mejoría es evidente, y es por ello que están un paso más cerca del objetivo.

Siendo el caso, el área deportiva ya se mueve dentro del mercado con el fin de hacer fuerte la plantilla. El camino es claro: calidad por encima de cantidad. Siendo así, el cuadro de Verde Valle tocó la puerta de Juárez soñando con la firma de su talento, Denzell García, un sueño que se ha esfumado.

❌ Al menos en este mercado, Denzell García NO llegará a @Chivas. Es un hecho.



🐐 Guadalajara continúa cerrando el fichaje de Kevin Castañeda y analizando otros posibles objetivos. El jugador de @fcjuarezoficial NO es uno de ellos.



🔴 Tampoco fue una opción REAL este mercado. pic.twitter.com/iSEDgLsGNV — Rodrigo Camacho (@rodrigocamacho_) June 2, 2026

Fuentes cercanas a Chivas confirman que no hay más negociaciones entre los de la frontera norte del país y el 'Rebaño' por el traspaso de García. Las mismas cerraron luego de que Juárez rechazara la primera oferta del Guadalajara por el jugador y presentará exigencias financieras fuera de los límites en Verde Valle.

Chivas puso en la mesa de Juárez la carta de Gilberto Sepúlveda y una cifra de dinero que de momento se desconoce por el traspaso de García. Juárez negó y exigió un total de 10 millones de dólares por su estrella. Los mismos se podían pagar en dinero neto, o rebajando precio con jugadores como monedas de cambio.

New York Red Bulls v FC Juarez - Leagues Cup Phase One | Adam Hunger - Leagues Cup/GettyImages

Chivas ve en la figura de Denzell a un gran futbolista. Sin embargo, el club considera que no es una pieza de 10 millones de dólares. Ni siquiera por Kevin Castañeda, su fichaje estrella de este verano pondrán dicha cifra de dinero.

Ahora el Guadalajara tocará otros caminos para encontrar un jugador que refuerce el centro del campo. Será complejo encontrar uno como García capaz de jugar además como lateral o carrilero por derecha.

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