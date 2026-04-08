El nombre de Marcel Ruíz lleva varios días en medio del ruido en el entorno del fútbol mexicano. El mediocentro del Toluca sufrió una lesión durante la visita del cuadro del Estado de México a San Diego. El primer reporte fue letal: ruptura de ligamentos y una baja de la menos medio año para el creador de juego.

En los últimos días, todo ha cambiado en favor del jugador. Se informó que el cuadro médico del bicampeón de la Liga MX cometió un error en el diagnóstico. Marcel en efecto presenta daño en la rodilla, aunque, el mismo no es al nivel contemplado en el inicio, incluso podría jugar la Copa del Mundo.

¡ATENCIÓN! 🚨🚨🚨



Marcel Ruiz jugaría un Mundial con el ligamento cruzado roto



El siguiente paso es que Marcel comience a hacer futbol en los próximos días



🗣️ #EntreSombras de @ruubenrod pic.twitter.com/RCi7EqnKuK — MedioTiempo (@mediotiempo) April 8, 2026

Rubén Rodríguez, una fuente cercana a la selección mexicana confirma que cada vez hay más opciones de que el jugador llegue al Mundial con el Tri. Esto sería en medio de un escenario riesgoso, mismo el cual quiere correr Marcel, teniendo el respaldo del área deportiva del Toluca y de Javier Aguirre por México.

La rotura de Marcel es parcial. La misma no implica un daño mediante el cual el jugador no puede realizar actividad física. Si bien el hueso en efecto sufrió un quiebre, el mismo no representa gran malestar para Ruíz, quien de momento puede seguir realizando movimientos dentro de lo natural sin mayor dolor.

Mexico v Iceland - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

La decisión está encaminado más no tomada. El jugador aún deberá de pasar un examen médico final que será llevado por el Club Toluca de la mano con la gente de la selección mexicana.

En aproximadamente tres semanas, Marcel regresará a realizar trabajos sobre césped. Si en los mismos el jugador es capaz de mostrar nivel de competitividad y el hueso no muestra movimientos riesgosos, entonces la puerta de la Copa del Mundo se reabrirá de forma definitiva para él.