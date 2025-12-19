Los 10 mejores jugadores que estarán en la Copa Africana de Naciones 2025

La Copa Africana de Naciones regresa al primer plano en un tramo decisivo del calendario. Es que con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el certamen continental se posiciona como algo más que una simple competencia regional: será un examen clave para medir el carácter, el crecimiento y la ambición de varias selecciones que ya se preparan para la mencionada magna cita a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá en verano.

Por su parte, el torneo a celebrarse en Marruecos desde el 21 de diciembre reunirá a 24 países y ofrecerá un escenario ideal para evaluar el presente del fútbol en el Continente Madre. Pues algunas oncenas buscarán ratificar sus estelares estatus, mientras que otras intentarán dar un paso fundamental en la construcción de una identidad sólida y competitiva de cara al futuro.

Aunado a selecciones potentes y emergentes, la venidera CAN servirá de escenario a fin de que jugadores de primer nivel internacional exhiban su categoría e impulsen a sus naciones a conseguir objetivos colectivos.

En consecuencia, se mencionará a las 10 mayores estrellas que dirán presente en esta Copa de África 2025, al margen de que otras del calibre del senegalés del Bayern Múnich (prestado por el Chelsea), Nico Jackson, igual que el marfileño del Manchester United, Amad Diallo, y los marroquíes Bono (Al-Hilal) y Sofyan Amrabat (Betis) no aparecerán en el ranking.

10. Omar Marmoush (Manchester City) | Egipto

Omar Marmoush | Anadolu/GettyImages

El socio ideal para Mohamed Salah en unos Faraones que intentarán agrandar su ventaja en la cima de títulos de la CAN (siete) respecto a sus perseguidores, pese a no levantar el mismo desde un ya lejano 2010. El prometedor talento del Manchester City aporta movilidad, sacrificio y gol, características que potencian el ataque de cualquier escuadra.



Por si fuera poco, el crecimiento reciente del ex artillero del Eintracht Frakfurt lo posiciona dentro del grupo de futbolistas a seguir en el certamen africano.

9. Brahim Díaz (Real Madrid) | Marruecos

Brahim Díaz | FADEL SENNA/GettyImages

Aunque su participación en el Real Madrid ha ido en descenso, el hispano-marroquí representa a la nueva generación de los Leones del Atlas: técnica depurada; personalidad y capacidad a la hora de asumir responsabilidades en pruebas exigentes.



En una plantilla que cuenta con la base que finalizó cuarta en el Mundial de Qatar y que es candidata a salir campeona frente a su gente, la fantasía y el uno contra uno de Brahim pueden resultar clave.

8. Riyad Mahrez (Al-Ahli) | Argelia

Riyad Mahrez | DeFodi Images/GettyImages

A pesar que su "prime" quedó en el pasado debido a sus 34 años, y a cambiar Inglaterra por el balompié árabe, quien fuera miembro fundamental del Leicester City y del Manchester City ganadores de la poderosa Premier League (varias veces con el conjunto sky blue) es sinónimo de elegancia, creatividad y jerarquía.



Efectivamente, el desequilibrante extremo, Jugador del Año 2016 en aquel continente, es capaz de alterar un encuentro con una sola acción, siendo la pieza más talentosa de una Argelia a la que no se le debe descartar de la lucha por la corona.

7. Sadio Mané (Al-Nassr) | Senegal

Sadio Mané | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Es imposible que uno de los mejores extranjeros del Liverpool en el siglo XXI y acreedor del Balón de Oro Africano en dos ocasiones, desparezca del listado en cuestión, indistintamente de que a sus 33 primaveras ahora actúe en la Saudi Pro League.



De igual modo, el capitán de Senegal tiene la autonomía para aparecer en partidos grandes y exhibir su tradicional liderazgo silencioso al momento de guiar a su equipo a conquistar títulos, tal y como ocurrió en la propia CAN, pero en 2021.

6. Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marsella) | Gabón

Pierre-Emerick Aubameyang | SIMON MAINA/GettyImages

La guardia pretoriana de este ranking la completa el actual goleador del Marsella y Jugador Africano del 2015. Es cierto ya no atraviesa su pico físico, pero también lo es que, con 36 años, mantiene su eficacia de cara a portería, al punto que posee 8 dianas y 10 asistencias entre Ligue 1 y UEFA Champions League en este ejercicio.



Aunque Gabón difícilmente compita por los lugares de honor en el evento próximo a comenzar, la experiencia, liderazgo y olfato goleador de Auba podrían transformarse en determinantes para que dicho país se erija en una de las revelaciones del torneo.

5. Bryan Mbeumo (Manchester United) | Camerún

Bryan Mbeumo | DeFodi Images/GettyImages

El mediapunta de los Red Devils es especialista silenciando a sus detractores, tal y de la manera que lo viene haciendo en Old Trafford, donde no le ha pesado el haber costado 75 millones de euros (desde el Brentford), dado que cosecha siete anotaciones en 17 compromisos oficiales, convirtiéndose en el mejor fichaje, de largo, de la citada institución en el último verano.



La verticalidad, explosividad y facilidad de Mbeumo al momento de aparecer en el sector decisivo del campo quizás sean importantes, a fin de que los Leones Indomables peleen por un nuevo cetro continental.

4. Ademola Lookman (Atalanta) | Nigeria

Ademola Lookman | SIA KAMBOU/GettyImages

Luce obligado a formar junto a Victor Osimhen una de las duplas de ataque de mayor impacto en la Copa de África 2025. Pues la máxima estrella de la Atalanta italiana aporta desequilibrio, movilidad y una capacidad importante para brillar cerca del área, en especial partiendo en banda izquierda (a pierna cambiada), más gol.



En su teórica madurez futbolística, el MVP de la Europa League 2023/2024 es una de las razones por la que los Super Eagles son serios aspirantes a conseguir el cuarto campeonato de su historia en esta cita.

3. Victor Osimhen (Galatasaray) | Nigeria

Victor Osimhen | SIA KAMBOU/GettyImages

La otra gran luminaria de las Águilas Verdes. En efecto, el Balón de Oro africano en 2023 combina potencia con agresividad y voracidad anotadora, encarnando el espíritu y gen competitivo de su nación.



Mientras tanto, la suficiencia a la hora destrabar partidos convierte al Capocannoniere de la Serie A 2022/2023vcon el Napoli, y hoy "killer" del Galatasaray, en un factor diferencial hasta en choques de eliminación directa.

2. Achraf Hakimi (PSG) | Marruecos

Achraf Hakimi | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

Quien terminara sexto en la votación al último Balón de Oro de France Football es el mayor referente de la Marruecos que sorprendió al planeta en Qatar 2022, y símbolo del lateral moderno: ambicioso; inteligente tácticamente; físico; polivalente y con llegada.



Es que la influencia del canterano del Real Madrid va más allá del carril derecho, como lo viene demostrando en el PSG campeón de Europa; motivo por el cual si el seleccionador Walid Regragui lo utiliza. No obstante, hay que recordar que se está recuperando de una delicada lesión de tobillo. Aún así debería ser determinante en un combinado norafricano llamado a llevarse la corona en el Continente Madre.

1. Mohamed Salah (Liverpool) | Egipto

Mohamed Salah | NurPhoto/GettyImages

Hablar de la CAN es, inevitablemente, hacerlo de Mo Salah. El probable mejor jugador del Liverpool en el siglo XXI y un seguro top 7 (para muchos top 5) vitalicio de futbolistas africanos, arriba al certamen con la etiqueta de líder natural de una selección faraónica a la que, paradójicamente, nunca ha guiado a la gloria, pese a ser la que más veces ha levantado el título a través del tiempo.



Nadie puede dudar de que el dueño de cuatro lideratos de goleo en la Premier League representa la regularidad, la jerarquía, la facilidad para ver puerta y una mentalidad competitiva inquebrantable que a sus 33 calendarios quizás le sirvan para, en su última oportunidad, cargar a Egipto a tocar el cielo con las manos tras década y media de sequía.

