Los 10 peores fichajes del Manchester United en la última década

El Manchester United ha sido, con el Chelsea, el club que más dinero ha invertido en fichajes a lo largo del planeta durante los últimos 15 años.

Sin embargo, el enorme gasto económico como consecuencia de adquirir nuevos futbolistas no se ha traducido en rendimiento deportivo ni en éxitos colectivos en Old Trafford, donde el popular equipo del noroeste de Inglaterra ha atravesado temporadas realmente decepcionantes.

Es por eso que el diario The Telegraph realizó un ranking en el cual menciona los 10 peores fichajes de los tiempos recientes en el ManU, incluyendo varios que costaron una millonada, y que por diversos motivos, ya sea bajo nivel, problemas de adaptación o extradeportivos, igual que irregularidad, han pasado a la historia negativa de la institución.

En conjunto, estas adquisiciones reflejan una década y media de malas decisiones deportivas y falta de planificación en el United, escuadra que sigue sin escatimar esfuerzos monetarios, a pesar de que todavía no regresa a la élite doméstica, y mucho menos continental.

10. Paul Pogba

Paul Pogba | John Peters/GettyImages

El caso del mediático centrocampista francés es uno de los más simbólicos, ya que tras pulirse en las inferiores de los propios Red Devils a finales de los 2000's e inicios de la década del 2010, volvió a Old Trafford en 2016, luego de romperla en la Juventus y a cambio de 105 millones de euros (fichaje más caro en la historia del club). No obstante y pese a meter 39 goles y dar 51 asistencias en 233 desafíos, jamás se adueñó de la sala de máquinas y pocas veces resultó determinante, junto al hecho de que su equipo apenas ganó dos títulos (una Copa de la Liga y una Europa League) en seis campañas.



Claramente, el rendimiento del campeón del mundo en 2018 no correspondió a lo que se esperaba, ni a su coste, en su segunda etapa uniformado de Diablo Rojo.

9. Manuel Ugarte

Manuel Ugarte | Zohaib Alam - MUFC/GettyImages

En su segunda temporada con un ManU que pagó 50 millones al PSG de Luis Enrique durante el verano de 2024, el pivote uruguayo parece destinado al ostracismo, dado que el grueso de los 57 encuentros en los que ha participado ha sido en calidad de suplente, totalizando dos dianas y seis pases de anotación.



Todo indica que su salida es cuestión de tiempo, al margen de que difícilmente se produzca en enero (debería ser después del Mundial 2026).

8. Morgan Schneiderlin

Morgan Schneiderlin | Tom Purslow/GettyImages

Procedente del Southampton por 35 millones de euros, el galo llegó como un mediocentro defensivo consolidado en la Premier League; no obstante, nunca logró adaptarse al estilo de los Red Devils, ni ganarse un puesto en el XI titular.



Tras un discreto ejercicio y medio, Schneiderlin fue vendido al Everton, dejando de saldo en el Teatro de los Sueños un tanto y una asistencia en 47 partidos.

7. Bastian Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

Pese a que llegaba veterano al noroeste de Inglaterra, en 2015, y por "apenas" 9 millones de euros, se creía que Schweinsteiger aportaría su jerarquía y capacidad para controlar la sala de máquinas, cosa que no ocurrió, al punto que se marchó a la MLS un año después, y gratis, luego de dos goles y dos asistencias en 35 juegos.



Ni siquiera la experiencia y el bagaje del canterano del Bayern Múnich, acreedor de la Copa del Mundo 2014 con Alemania, resultaron suficientes en la escuadra mancuniana.

6. Donny van de Beek

Donny van de Beek | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El actual volante del Girona era una de las perlas de aquel Ajax que cautivaba a Europa en 2019; sin embargo, apenas cosechó dos dianas y dos pases de gol en 62 compromisos con el Manchester United, quien lo adquirió gracias a 39 millones en 2020.



Condenado al banquillo y sin continuidad, el rendimiento del neerlandés fue prácticamente inexistente... Un fiasco total.

5. Ángel Di María

Ángel Di María | Matthew Peters/GettyImages

El fichaje del Fideo en 2014, desde el Real Madrid por 75 millones de euros, ilusionó a la afición en Old Trafford.



Pero la etapa del referente de Rosario Central con los Red Devils terminó siendo breve, conflictiva y marcada por desencuentros dentro y fuera del campo con su entonces entrenador Louis van Gaal. Al final, sólo disputó 32 partidos oficiales, muchos de ellos en papel de suplente, con cuatro goles y 11 asistencias, al margen de exhibir algunos destellos de categoría.

4. André Onana

André Onana | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Erik ten Hag acabó con el ciclo histórico, al menos en rendimiento individual, de David De Gea en la portería mancuniana, reemplazando a este último con su "cancerbero" en el Ajax.



Dicho esto, el camerunés decepcionó una vez resultó traspasado desde el Inter de Milán en 2023, cortesía de €50.000.000 y previo a parar cedido en el Trabzonspor turco. Aunado a transmitir inseguridad con ten Hag y Rúben Amorim, el surgido en la cantera del Barcelona cometió errores graves en partidos clave y encajó nada menos que 150 chicharros en 102 juegos. Sin dudas, un absoluto coladero.

3. Alexis Sánchez

Alexis Sánchez | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

La adquisición del Niño Maravilla en enero de 2018 parecía un golpe maestro. En efecto, el chileno era la gran estrella del Arsenal y recalaba en el Teatro de los Sueños en una operación de 34 millones de euros, más el pase de Henrikh Mkhitaryan.



El problema fue que el antiguo crack del Udinese y Barça, entre otros conjuntos, jamás recuperó su mejor versión, careciendo de ritmo, confianza y continuidad, tal y como lo ratifican sus prestaciones con los Red Devils: apenas cinco dianas y nueve asistencias en 45 choques.

2. Antony

Antony | Visionhaus/GettyImages

El actual extremo derecho (a pierna cambiada) del Betis costó 95 millones al ManU en 2022 (segundo fichaje más caro de siempre en el club), procedente del Ajax, pero nunca justificó su endiablado regate y desequilibrio en el uno contra uno.



De hecho, Antony se volvió previsible y su impacto ofensivo quedó minimizado, al tiempo de confrontar problemas fuera del césped; incluso judiciales. En conclusión, el brasileño firmó 12 anotaciones y cinco asistencias en 96 cotejos con la poderosa entidad inglesa, convirtiéndose en uno de los grandes "paquetes" del siglo XXI.

1. Jadon Sancho

Jadon Sancho | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

El United desembolsó 85 millones de euros al Borussia Dortmund para hacerse con uno de los extremos de moda en ese entonces. No obstante, el otrora miembro de los Three Lions nunca estuvo a la altura de las expectativas.



Dentro y fuera del verde protagonizó constantes polémicas, mientras que su prestación rayó la mediocridad y no supo consolidarse en las alineaciones principales, originando múltiples cesiones, recordando que hoy se encuentra en el Aston Villa en dicha condición. De cualquier manera, Sancho sólo vacunó 12 veces en representación de los Diablos Rojos, adicionando seis pases de anotación y encabezando este negativo listado.

