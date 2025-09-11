La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025, a disputarse en Chile, dará inicio el próximo sábado 27 de septiembre y culminará el domingo 19 de octubre. El torneo reunirá a las futuras estrellas del mundo, muchos de ellos, ya referentes en sus respectivos clubes.

Sin embargo, algunas de estas joyas no podrán estar presentes en la justa mundialista, ya sea porque sus clubes no les dieron permiso, porque se están recuperando de alguna lesión o simplemente porque sus selecciones no lograron clasificarse al Mundial Sub 20 de Chile 2025.

A través de este interesante artículo, te contaremos quiénes son esos quince futbolistas que, a pesar de brillar en sus equipos, no estarán presentes en la copa del mundo correspondiente a su categoría.

Los 15 futbolistas que son estrellas pero no van a jugar el Mundial sub 20 Chile 2025

15. Stephano Carrillo

MVV v FC Dordrecht - Keuken Kampioen Divisie | Newhouse Media/MB Media/GettyImages

El futbolista mexicano de tan solo diecinueve años de edad, no podrá estar presente en la justa mundialista debido a que su club, el FC Dordrecht, no autorizó que se ausentara para enrolarse con su selección. Una baja sumamente sensible para el estratega nacional Eduardo Arce.

14. Heriberto Jurado

SOCCER FRIENDLY FC UTRECHT VS CERCLE BRUGGE | TOM GOYVAERTS/GettyImages

Quien tampoco podrá estar disponible para el mundial Sub 20, a disputarse en Chile entre los meses de septiembre y octubre, será el ex jugador de los Hidrorayos del Necaxa: Heriberto Jurado. ¿La razón? Al igual que Stephano Carrillo, su equipo, el Cercle Brugge, no le dio permiso de participar en la justa mundialista.

13. Assan Ouédraogo

U19 Denmark v U19 Germany – U19 Juniors International Friendly | Oliver Hardt/GettyImages

Tasado en 7 millones de euros, el actual futbolista del RB Leipzig, no estará presente en el próximo mundial Sub 20, a disputarse en Chile. Esto debido a que la selección de Alemania no logró clasificarse a esta competencia.

12. Max Moerstedt

Spain v Germany: UEFA European Under-19 Championship 2025 Semi-Final | Alexandra Fechete/MB Media/GettyImages

Tasado también en 7 millones de euros, el actual futbolista del TSG 1899 Hoffenheim, no estará presente en el próximo mundial Sub 20, a disputarse en Chile. Esto debido a que la selección de Alemania no logró clasificarse a esta competencia.

11. Gonzalo Petit

FBL-SOUTHAM-U20-CHI-URU | EDISON GAMEZ/GettyImages

El centro delantero uruguayo, de tan solo dieciocho años de edad, figura entre las principales promesas del futuro, por debajo de estrellas de talla internacional. Actualmente juega para el CD Mirandés. Lamentablemente, no estará presente en el Mundial Sub 20, debido a que la selección de Uruguay no logró clasificarse a esta competencia.

10. Mateo Peralta

FBL-SOUTHAM-U20-URU-PAR | EDILZON GAMEZ/GettyImages

El mediocampista ofensivo uruguayo, de tan solo diecinueve años de edad, figura entre las principales promesas del futuro, por debajo de estrellas de talla internacional. Actualmente juega para el Danubio FC. Lamentablemente, no estará presente en el Mundial Sub 20, debido a que la selección de Uruguay no logró clasificarse a esta competencia.

9. Arijon Ibrahimovic

U20 Switzerland v U20 Germany - International Friendly | Daniela Porcelli/GettyImages

Tasado en 4 millones de euros, el actual futbolista del FC Heidenheim 1846, no estará presente en el próximo mundial Sub 20, a disputarse en Chile. Esto debido a que la selección de Alemania no logró clasificarse a esta competencia.

8. Patricio Pacífico

FBL-SOUTHAM-U20-URU-BRA | EDISON GAMEZ/GettyImages

El defensa central uruguayo, de tan solo diecinueve años de edad, figura entre las principales promesas del futuro, por debajo de estrellas de talla internacional. Actualmente juega para el Defensor Sporting Club. Lamentablemente, no estará presente en el Mundial Sub 20, debido a que la selección de Uruguay no logró clasificarse a esta competencia.

7. Antonio Nusa

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga | EyesWideOpen/GettyImages

Tasado en 28 millones de euros, la estrella del RB Leipzig no podrá jugar el Mundial Sub 20 en Chile 2025, debido a que el futbolista noruego ya tiene viente años de edad y ha tenido más de quince convocatorias con la selección mayor.

6. Senny Mayulu

Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Tasado en 15 millones de euros, la estrella del PSG no jugará el Mundial Sub 20 de Chile 2025, debido a que prefiere seguirse superando en su club, equipo con el cual se consagró campeón de la UEFA Champions League 2025 y se metió hasta la final por el Mundial de Clubes.

5. Désiré Doué

Ukraine v France - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Mateusz Slodkowski/GettyImages

Tasado en 90 millones de euros, la estrella del PSG no jugará el Mundial Sub 20 de Chile 2025, debido a que ya cuenta con veinte años de edad y ha tenido distintas participaciones con la selección mayor.

4. Franco Mastantuono

Ecuador v Argentina - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Franklin Jacome/GettyImages

La selección nacional de Argentina no podrá contar con los servicios de Franco Mastantuono, esto debido a que el Real Madrid cuenta con una estricta política de no permitirle, a sus futbolistas juveniles, ausentarse de de los entrenamientos para disputar competencias de categorías inferiores.

3. Marc Bernal

FC Barcelona v Athletic Club - La Liga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

La razón por la cual Marc Bernal no estará disponible en el próximo Mundial Sub 20, a disputarse en Chile, es que el FC Barcelona decidió no darle permiso de asistir, ya que lo consideraban demasiado arriesgado, tomando en consideración la lesión de la que apenas está saliendo.

2. Endrick

Real Madrid CF v RCD Mallorca - La Liga EA Sports | Mateo Villalba/GettyImages

Tal como ocurre con Franco Mastantuono, el delantero brasileño no podrá estar presente en el Mundial Sub 20, debido a las políticas del Real Madrid frente a esta clase de permisos y competencias.

1. Lamine Yamal

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-TUR-ESP | OZAN KOSE/GettyImages

Considerado uno de los futbolistas más mediáticos y talentosos de la actualidad, Lamine Yamal no estará presente en el Mundial Sub 20, ya que es uno de los elementos claves en el FC Barcelona, además de ser un convocado habitual para la selección mayor.