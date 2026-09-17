Skip to main content
Sports Illustrated

Los 15 mejores defensores centrales del EA Sports FC 27 – ratings oficiales

El zaguero del Arsenal Gabriel Magalhaes lidera el ranking
Sofia Lucena|
Gabriel Magalhaes, Arsenal
Gabriel Magalhaes, Arsenal | Visionhaus/GettyImages

EA Sports FC 27 está, poco a poco, dando a conocer las valoraciones oficiales de los futbolistas que forman parte del juego. Luego de repasar otras posiciones, llega el turno de los defensores centrales mejor calificados en esta edición.

La cima le pertenecee a dos sudamericanos. Gabriel Magalhaes (Arsenal) y Willian Pacho (PSG) comparten el primer lugar con una valoración de 89. El brasileño sobresale por su 91 en defensa y 84 en físico, en tanto que el ecuatoriano registra 90 en defensa y 86 en físico

Willian Pacho, PSG
Willian Pacho, PSG | Soccrates Images/GettyImages

Muy cerca aparecen William Saliba y Virgil van Dijk (Liverpool), ambos con 88. El de los Gunners recibió 90 en defensa y 82 en físico. El neerlandés de los Reds cuenta con 89 en defensa y 85 en físico, además de 72 en pase.

El siguiente escalón tiene a cuatro futbolistas con una valoración general de 87. Dayot Upamecano (Bayern Múnich) tiene 86 en defensa y 83 en físico. Marquinhos, de los Parisinos, alcanza 89 en defensa y 75 en pase. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) suma 86 en defensa y 84 en físico. Rúben Dias (Manchester City) completa el grupo con 87 en defensa y 83 en físico.

Con 86 aparecen tres zagueros. Jonathan Tah, del Bayern, cuenta con 87 en defensa y 86 en físico. Pau Cubarsí (Barcelona), recibió 85 en defensa, 77 en regate y 78 en ritmo. Bremer (Juventus) también tiene 86 de valoración, acompañado por 87 en defensa y 85 en ritmo.

Pau Cubarsi, Barcelona
Pau Cubarsi, Barcelona | Judit Cartiel/GettyImages

La parte final del ranking está integrada por cuatro jugadores con 85. Alessandro Bastoni (Inter de Milán) registra 86 en defensa, 78 en regate y 76 en pase. Josko Gvardiol, del City, suma 85 en defensa, 77 en regate y 76 en pase. Eric García, del Barça, llega a 86 en defensa y 77 en pase. Por último, Marc Guéhi, también de los Citizens, cierra la lista con 85 en defensa y 82 en físico.

Así quedan los 15 mejores defensores centrales del EA Sports FC 27:

Jugador

GRL

Ritmo

Tiros

Pases

Regates

Defensa

Físico

Gabriel Magalhaes

89

64

44

64

66

91

84

Willian Pacho

89

80

34

63

65

90

86

William Saliba

88

77

41

68

73

90

82

Virgin van Dijk

88

70

60

72

70

89

85

Dayot Upamecano

87

80

45

65

75

86

83

Marquinhos

87

74

56

75

73

89

78

Nico Schlotterbeck

87

81

60

76

74

86

84

Rúben Dias

87

58

44

69

69

87

83

Jonathan Tah

87

62

38

60

63

87

86

Pau Cubarsí

86

78

44

69

77

85

81

Bremer

86

85

52

59

68

87

85

Alessandro Bastoni

86

74

47

76

78

86

82

Josko Gvardiol

85

78

70

76

77

85

82

Eric García

85

79

58

77

76

86

82

Marc Guéhi

85

69

46

70

72

85

82

Add us as a preferred source on Google

Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations

Published | Modified
Sofia Lucena
SOFIA LUCENA

Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.

Home/Futbol