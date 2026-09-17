Los 15 mejores defensores centrales del EA Sports FC 27 – ratings oficiales
EA Sports FC 27 está, poco a poco, dando a conocer las valoraciones oficiales de los futbolistas que forman parte del juego. Luego de repasar otras posiciones, llega el turno de los defensores centrales mejor calificados en esta edición.
La cima le pertenecee a dos sudamericanos. Gabriel Magalhaes (Arsenal) y Willian Pacho (PSG) comparten el primer lugar con una valoración de 89. El brasileño sobresale por su 91 en defensa y 84 en físico, en tanto que el ecuatoriano registra 90 en defensa y 86 en físico
Muy cerca aparecen William Saliba y Virgil van Dijk (Liverpool), ambos con 88. El de los Gunners recibió 90 en defensa y 82 en físico. El neerlandés de los Reds cuenta con 89 en defensa y 85 en físico, además de 72 en pase.
El siguiente escalón tiene a cuatro futbolistas con una valoración general de 87. Dayot Upamecano (Bayern Múnich) tiene 86 en defensa y 83 en físico. Marquinhos, de los Parisinos, alcanza 89 en defensa y 75 en pase. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) suma 86 en defensa y 84 en físico. Rúben Dias (Manchester City) completa el grupo con 87 en defensa y 83 en físico.
Con 86 aparecen tres zagueros. Jonathan Tah, del Bayern, cuenta con 87 en defensa y 86 en físico. Pau Cubarsí (Barcelona), recibió 85 en defensa, 77 en regate y 78 en ritmo. Bremer (Juventus) también tiene 86 de valoración, acompañado por 87 en defensa y 85 en ritmo.
La parte final del ranking está integrada por cuatro jugadores con 85. Alessandro Bastoni (Inter de Milán) registra 86 en defensa, 78 en regate y 76 en pase. Josko Gvardiol, del City, suma 85 en defensa, 77 en regate y 76 en pase. Eric García, del Barça, llega a 86 en defensa y 77 en pase. Por último, Marc Guéhi, también de los Citizens, cierra la lista con 85 en defensa y 82 en físico.
Así quedan los 15 mejores defensores centrales del EA Sports FC 27:
Jugador
GRL
Ritmo
Tiros
Pases
Regates
Defensa
Físico
Gabriel Magalhaes
89
64
44
64
66
91
84
Willian Pacho
89
80
34
63
65
90
86
William Saliba
88
77
41
68
73
90
82
Virgin van Dijk
88
70
60
72
70
89
85
Dayot Upamecano
87
80
45
65
75
86
83
Marquinhos
87
74
56
75
73
89
78
Nico Schlotterbeck
87
81
60
76
74
86
84
Rúben Dias
87
58
44
69
69
87
83
Jonathan Tah
87
62
38
60
63
87
86
Pau Cubarsí
86
78
44
69
77
85
81
Bremer
86
85
52
59
68
87
85
Alessandro Bastoni
86
74
47
76
78
86
82
Josko Gvardiol
85
78
70
76
77
85
82
Eric García
85
79
58
77
76
86
82
Marc Guéhi
85
69
46
70
72
85
82
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Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.