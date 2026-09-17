Los 15 mejores defensores centrales del EA Sports FC 27 – ratings oficiales

EA Sports FC 27 está, poco a poco, dando a conocer las valoraciones oficiales de los futbolistas que forman parte del juego. Luego de repasar otras posiciones, llega el turno de los defensores centrales mejor calificados en esta edición.

La cima le pertenecee a dos sudamericanos. Gabriel Magalhaes (Arsenal) y Willian Pacho (PSG) comparten el primer lugar con una valoración de 89. El brasileño sobresale por su 91 en defensa y 84 en físico, en tanto que el ecuatoriano registra 90 en defensa y 86 en físico

Willian Pacho, PSG | Soccrates Images/GettyImages

Muy cerca aparecen William Saliba y Virgil van Dijk (Liverpool), ambos con 88. El de los Gunners recibió 90 en defensa y 82 en físico. El neerlandés de los Reds cuenta con 89 en defensa y 85 en físico, además de 72 en pase.

El siguiente escalón tiene a cuatro futbolistas con una valoración general de 87. Dayot Upamecano (Bayern Múnich) tiene 86 en defensa y 83 en físico. Marquinhos, de los Parisinos, alcanza 89 en defensa y 75 en pase. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) suma 86 en defensa y 84 en físico. Rúben Dias (Manchester City) completa el grupo con 87 en defensa y 83 en físico.

Con 86 aparecen tres zagueros. Jonathan Tah, del Bayern, cuenta con 87 en defensa y 86 en físico. Pau Cubarsí (Barcelona), recibió 85 en defensa, 77 en regate y 78 en ritmo. Bremer (Juventus) también tiene 86 de valoración, acompañado por 87 en defensa y 85 en ritmo.

Pau Cubarsi, Barcelona | Judit Cartiel/GettyImages

La parte final del ranking está integrada por cuatro jugadores con 85. Alessandro Bastoni (Inter de Milán) registra 86 en defensa, 78 en regate y 76 en pase. Josko Gvardiol, del City, suma 85 en defensa, 77 en regate y 76 en pase. Eric García, del Barça, llega a 86 en defensa y 77 en pase. Por último, Marc Guéhi, también de los Citizens, cierra la lista con 85 en defensa y 82 en físico.

Así quedan los 15 mejores defensores centrales del EA Sports FC 27:

Jugador GRL Ritmo Tiros Pases Regates Defensa Físico Gabriel Magalhaes 89 64 44 64 66 91 84 Willian Pacho 89 80 34 63 65 90 86 William Saliba 88 77 41 68 73 90 82 Virgin van Dijk 88 70 60 72 70 89 85 Dayot Upamecano 87 80 45 65 75 86 83 Marquinhos 87 74 56 75 73 89 78 Nico Schlotterbeck 87 81 60 76 74 86 84 Rúben Dias 87 58 44 69 69 87 83 Jonathan Tah 87 62 38 60 63 87 86 Pau Cubarsí 86 78 44 69 77 85 81 Bremer 86 85 52 59 68 87 85 Alessandro Bastoni 86 74 47 76 78 86 82 Josko Gvardiol 85 78 70 76 77 85 82 Eric García 85 79 58 77 76 86 82 Marc Guéhi 85 69 46 70 72 85 82