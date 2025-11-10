Los 15 mejores defensores de LaLiga en la actualidad - rankeados

El campeonato español marcha de gran manera, con batacazos en varios partidos y rendimientos que sorprendieron a todos. La tabla de LaLiga encuentra al Real Madrid como líder, aventajando por 3 puntos al FC Barcelona. Por detrás aparecen el Villarreal, el Atlético de Madrid y el Betis.

A continuación, los 15 mejores defensores de LaLiga en la actualidad.

15. Clemens Riedel (Espanyol)

El jugador del Espanyol es un central serio, táctico y fiable, ideal para equipos que valoran el orden defensivo, estructura y salida segura desde atrás. No es un zaguero de highlights ni de atletismo exuberante, pero da estabilidad, lectura y limpieza. Tiene margen de crecimiento físico y técnico para consolidarse como un defensor sólido.

14. César Azpilicueta (Sevilla)

Actualmente en el Sevilla, es un defensor polivalente, fiable y de enorme disciplina táctica, cuya carrera se ha distinguido por consistencia, inteligencia defensiva y sentido colectivo.



Aunque no destaca por físico o técnica diferencial, su lectura del juego, intensidad y capacidad para adaptarse lo han hecho un jugador de élite durante más de una década.

13. Juan Foyth (Villarreal)

Es un defensor técnico, inteligente y muy especializado en el duelo defensivo individual, con un perfil único: combina calma en salida con una agresividad quirúrgica para recuperar la pelota.



El del Villarreal es un jugador muy táctico, con lectura fina y capaz de jugar como lateral derecho o central, incluso como central en una línea de tres.

12. Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Es un central de élite basado en fuerza, agresividad, velocidad y mentalidad competitiva. Ideal para equipos que quieren marcar presencia física, defender alto y ganar duelos.



Aunque no es un organizador desde atrás, compensa con liderazgo, carácter y capacidad para imponerse en contextos de máxima exigencia.

11. Dakonam Djené (Getafe)

Es un central intenso, fuerte y disciplinado, ideal para equipos que priorizan la solidez defensiva, los duelos y las coberturas agresivas. Es uno de los pilares del Getafe de Bordalás.



No destaca como constructor, pero su fiabilidad, carácter y capacidad de marca lo hacen un defensor muy útil en contextos competitivos y físicos.

10. Ronald Araújo (FC Barcelona)

Es un central top mundial en defensa abierta, duelos y correcciones, ideal para equipos que presionan alto y necesitan un zaguero para “apagar incendios”.



Su capacidad física, liderazgo y espíritu competitivo lo hacen un defensor temible en escenarios exigentes. Si sigue evolucionando en salida bajo presión, puede consolidarse como un central total.

9. Marc Bartra (Betis)

Es un central de escuela posicional y salida técnica, fiable para equipos que buscan construir desde atrás y valoran defensores con lectura y precisión en pase.



No es un central de potencia ni especialista en duelos prolongados o transiciones, pero cuando el contexto lo acompaña, el del Betis aporta serenidad, orden y calidad en la circulación.

8. Robin Le Normand (Atlético de Madrid)

Es un central de garantía, orden y consistencia, ideal para equipos que priorizan estructura, control posicional y solidez. Su inteligencia, sobriedad y fiabilidad lo hacen uno de los zagueros más fiables de LaLiga y de la selección española, aunque no sea el perfil más llamativo en salida o velocidad en largo. Un defensor para dar estabilidad y seguridad, más que highlight defensivo.

7. Josema Giménez (Atlético de Madrid)

Es un defensor de perfil combativo, intenso y muy fuerte en duelos, formado bajo el sello defensivo del Atlético de Madrid. Representa el prototipo de central aguerrido, concentrado y con un alto sentido de la anticipación.

6. Aymeric Laporte (Athletic Club)

Es un central fino, sereno y de gran calidad técnica, con un estilo orientado al control, la salida limpia y la defensa por lectura.



Representa el perfil de defensor que organiza, da estabilidad y facilita la circulación desde atrás, más que uno basado en potencia o agresividad física. Su regreso ha sido una gran noticia para el Athletic.

5. Dean Huijsen (Real Madrid)

Es un central joven, elegante y de gran proyección, con un perfil claramente orientado al juego con balón. Combina talla, técnica y personalidad para construir desde atrás, con una capacidad llamativa para conducir y romper líneas, aunque todavía está en fase de desarrollo en aspectos defensivos. El Madrid tiene en Huijsen un central de futuro.

4. Éder Militão (Real Madrid)

Es un defensor explosivo, agresivo y dominante físicamente, con capacidad de jugar como central o lateral derecho. Su estilo destaca por potencia, velocidad y anticipación, lo que lo convierte en un perfil ideal para defender en campo adelantado y neutralizar transiciones rivales.

3. Jules Koundé (FC Barcelona)

Es un defensor de élite en cuanto a físico, lectura defensiva y salida de balón, ideal para equipos que buscan presionar alto y construir desde atrás.



Si bien ofrece menos profundidad ofensiva como lateral, aporta seguridad, solidez y capacidad correctiva, convirtiéndose en un recurso táctico valioso y multifuncional para un equipo de élite.

2. Pau Cubarsí (FC Barcelona)

Es un central de élite en construcción, sustentado en inteligencia, técnica y toma de decisiones. Perfil ideal para equipos que dominan con balón y buscan centrales que organicen desde atrás.



Si continúa desarrollando potencia física sin perder su claridad y serenidad, tiene potencial para convertirse en uno de los mejores centrales del mundo en los próximos años.

1. Dani Vivian (Athletic Club)

Es un central fiable, competitivo y muy sólido, ideal para equipos que valoran orden, intensidad y seguridad defensiva. No está entre los perfiles más vistosos en salida ni más técnicos, pero su solidez, concentración y consistencia lo convierten en un zaguero de gran nivel y un defensor con garantía en contextos exigentes.



Está haciendo un gran temporada, quizá la mejor de su carrera.

