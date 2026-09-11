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Sports Illustrated

Los 15 mejores laterales derechos del EA Sports FC 27 – ratings oficiales

El marroquí Achraf Hakimi es el mejor de la posición en el videojuego, aunque los más veloces son el neerlandés Jeremie Frimpong y el rumano Andrei Ratiu.
Mauricio Gasca|
Achraf Hakimi es el mejor lateral derecho de EA Sports FC 27
Achraf Hakimi es el mejor lateral derecho de EA Sports FC 27 | DeFodi Images/GettyImages

EA Sports FC 27 sigue revelando los ratings oficiales de los futbolistas, los cuales están repartidos entre más de 500 equipos y más de 30 ligas oficiales.

Para armar estas calificaciones, el videojuego de fútbol más popular del mundo tomó en cuenta el rendimiento y datos recopilados en partidos reales.

A la hora de ver quién es el mejor lateral derecho del título, vemos al marroquí Achraf Hakimi del PSG, quien está evaluado con 88, recibiendo un 92 en velocidad. El segundo mejor calificado es el austriaco Konrad Laimer del Bayern Múnich con 85, teniendo 86 en velocidad.

Con 85 de rating hacen acto de presencia el español Marcos Llorente del Atlético Madrid y el francés Jules Koundé del Barcelona. El primero destaca en velocidad con su 91 y el segundo tiene 83 en defensa y físico. El Top 5 se completa con el inglés Reece James del Chelsea gracias a su 84 de GRL, con 83 en defensa y pase. No obstante, con 84 también alzan la mano el inglés Trent Alexander-Arnold del Real Madrid y el neerlandés Jurriën Timber del Arsenal.

FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27
Konrad Laimer | Ralf Ibing - firo sportphoto/GettyImages

El videojuego condecoró con valor de 83 al neerlandés Denzel Dumfries (Real Madrid), al portugués Matheus Nunes (Manchester City) y el español Pedro Porro (Liverpool). Un peldaño abajo los escolta el italiano Giovanni Di Lorenzo (Napoli), además del colombiano Daniel Muñoz (Crystal Palace) y el noruego Julian Ryerson (Borussia Dortmund).

Finalmente, EA Sports FC 27 le dio un 81 al neerlandés Jeremie Frimpong (Liverpool), al polaco Matty Cash (Aston Villa), al inglés Tino Livramento (Newcastle), el italiano Michael Kayode (Brentford), el francés Nordi Mukiele (Sunderland) y el inglés Benjamin White (Arsenal).

Si quieres a los laterales derechos más veloces, esos son Frimpong y el rumano Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), quienes tienen 94, aunque este último no esté entre los mejores 15 del videojuego. Más adelante viene Hakimi con 92, Llorente con 91, el italiano Marco Palestra (Chelsea) y el brasileño Luis Henrique (Lombardia FC), ambos con 90.

Jeremie Frimpong
Jeremie Frimpong | Michael Regan/GettyImages

Aquí están los ratings de los 15 mejores laterales derechos:

Jugador

GRL

Ritmo

Tiro

Pase

Regate

Defensa

Físico

Achraf Hakimi

88

92

79

81

82

82

81

Konrad Laimer

85

86

69

78

77

81

77

Marcos Llorente

85

91

79

80

82

79

83

Jules Koundé

85

82

53

74

78

83

83

Reece James

84

76

71

83

78

83

82

Trent Alexander-Arnold

84

75

72

89

80

77

72

Jurriën Timber

84

76

48

76

78

83

78

Denzel Dumfries

83

82

70

74

79

78

87

Matheus Nunes

83

87

70

80

79

78

75

Pedro Porro

83

76

73

82

79

78

75

Giovanni Di Lorenzo

82

83

71

73

72

79

80

Daniel Muñoz

82

76

70

73

77

80

77

Julian Ryerson

82

75

63

76

77

78

82

Jeremie Frimpong

81

94

62

74

82

72

62

Matty Cash

81

70

67

75

76

78

76

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Published | Modified
Mauricio Gasca
MAURICIO GASCA

Comunicólogo. Redactor y editor en SI Fútbol. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.

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