Los 15 mejores laterales derechos del EA Sports FC 27 – ratings oficiales

EA Sports FC 27 sigue revelando los ratings oficiales de los futbolistas, los cuales están repartidos entre más de 500 equipos y más de 30 ligas oficiales.

The World’s Game deserves a soundtrack to match. 🌍🎶



Meet the music of #FC27, featuring sounds and artists from across the globe. Listen now, on @Spotify: https://t.co/wlbkcZ4ogh pic.twitter.com/Z06dETOJ60 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 10, 2026

Para armar estas calificaciones, el videojuego de fútbol más popular del mundo tomó en cuenta el rendimiento y datos recopilados en partidos reales.



A la hora de ver quién es el mejor lateral derecho del título, vemos al marroquí Achraf Hakimi del PSG, quien está evaluado con 88, recibiendo un 92 en velocidad. El segundo mejor calificado es el austriaco Konrad Laimer del Bayern Múnich con 85, teniendo 86 en velocidad.



Con 85 de rating hacen acto de presencia el español Marcos Llorente del Atlético Madrid y el francés Jules Koundé del Barcelona. El primero destaca en velocidad con su 91 y el segundo tiene 83 en defensa y físico. El Top 5 se completa con el inglés Reece James del Chelsea gracias a su 84 de GRL, con 83 en defensa y pase. No obstante, con 84 también alzan la mano el inglés Trent Alexander-Arnold del Real Madrid y el neerlandés Jurriën Timber del Arsenal.

Konrad Laimer | Ralf Ibing - firo sportphoto/GettyImages

El videojuego condecoró con valor de 83 al neerlandés Denzel Dumfries (Real Madrid), al portugués Matheus Nunes (Manchester City) y el español Pedro Porro (Liverpool). Un peldaño abajo los escolta el italiano Giovanni Di Lorenzo (Napoli), además del colombiano Daniel Muñoz (Crystal Palace) y el noruego Julian Ryerson (Borussia Dortmund).



Finalmente, EA Sports FC 27 le dio un 81 al neerlandés Jeremie Frimpong (Liverpool), al polaco Matty Cash (Aston Villa), al inglés Tino Livramento (Newcastle), el italiano Michael Kayode (Brentford), el francés Nordi Mukiele (Sunderland) y el inglés Benjamin White (Arsenal).



Si quieres a los laterales derechos más veloces, esos son Frimpong y el rumano Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), quienes tienen 94, aunque este último no esté entre los mejores 15 del videojuego. Más adelante viene Hakimi con 92, Llorente con 91, el italiano Marco Palestra (Chelsea) y el brasileño Luis Henrique (Lombardia FC), ambos con 90.

Jeremie Frimpong | Michael Regan/GettyImages

Aquí están los ratings de los 15 mejores laterales derechos:

Jugador GRL Ritmo Tiro Pase Regate Defensa Físico Achraf Hakimi 88 92 79 81 82 82 81 Konrad Laimer 85 86 69 78 77 81 77 Marcos Llorente 85 91 79 80 82 79 83 Jules Koundé 85 82 53 74 78 83 83 Reece James 84 76 71 83 78 83 82 Trent Alexander-Arnold 84 75 72 89 80 77 72 Jurriën Timber 84 76 48 76 78 83 78 Denzel Dumfries 83 82 70 74 79 78 87 Matheus Nunes 83 87 70 80 79 78 75 Pedro Porro 83 76 73 82 79 78 75 Giovanni Di Lorenzo 82 83 71 73 72 79 80 Daniel Muñoz 82 76 70 73 77 80 77 Julian Ryerson 82 75 63 76 77 78 82 Jeremie Frimpong 81 94 62 74 82 72 62 Matty Cash 81 70 67 75 76 78 76