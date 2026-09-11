Los 15 mejores laterales derechos del EA Sports FC 27 – ratings oficiales
EA Sports FC 27 sigue revelando los ratings oficiales de los futbolistas, los cuales están repartidos entre más de 500 equipos y más de 30 ligas oficiales.
Para armar estas calificaciones, el videojuego de fútbol más popular del mundo tomó en cuenta el rendimiento y datos recopilados en partidos reales.
A la hora de ver quién es el mejor lateral derecho del título, vemos al marroquí Achraf Hakimi del PSG, quien está evaluado con 88, recibiendo un 92 en velocidad. El segundo mejor calificado es el austriaco Konrad Laimer del Bayern Múnich con 85, teniendo 86 en velocidad.
Con 85 de rating hacen acto de presencia el español Marcos Llorente del Atlético Madrid y el francés Jules Koundé del Barcelona. El primero destaca en velocidad con su 91 y el segundo tiene 83 en defensa y físico. El Top 5 se completa con el inglés Reece James del Chelsea gracias a su 84 de GRL, con 83 en defensa y pase. No obstante, con 84 también alzan la mano el inglés Trent Alexander-Arnold del Real Madrid y el neerlandés Jurriën Timber del Arsenal.
El videojuego condecoró con valor de 83 al neerlandés Denzel Dumfries (Real Madrid), al portugués Matheus Nunes (Manchester City) y el español Pedro Porro (Liverpool). Un peldaño abajo los escolta el italiano Giovanni Di Lorenzo (Napoli), además del colombiano Daniel Muñoz (Crystal Palace) y el noruego Julian Ryerson (Borussia Dortmund).
Finalmente, EA Sports FC 27 le dio un 81 al neerlandés Jeremie Frimpong (Liverpool), al polaco Matty Cash (Aston Villa), al inglés Tino Livramento (Newcastle), el italiano Michael Kayode (Brentford), el francés Nordi Mukiele (Sunderland) y el inglés Benjamin White (Arsenal).
Si quieres a los laterales derechos más veloces, esos son Frimpong y el rumano Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), quienes tienen 94, aunque este último no esté entre los mejores 15 del videojuego. Más adelante viene Hakimi con 92, Llorente con 91, el italiano Marco Palestra (Chelsea) y el brasileño Luis Henrique (Lombardia FC), ambos con 90.
Aquí están los ratings de los 15 mejores laterales derechos:
Jugador
GRL
Ritmo
Tiro
Pase
Regate
Defensa
Físico
Achraf Hakimi
88
92
79
81
82
82
81
Konrad Laimer
85
86
69
78
77
81
77
Marcos Llorente
85
91
79
80
82
79
83
Jules Koundé
85
82
53
74
78
83
83
Reece James
84
76
71
83
78
83
82
Trent Alexander-Arnold
84
75
72
89
80
77
72
Jurriën Timber
84
76
48
76
78
83
78
Denzel Dumfries
83
82
70
74
79
78
87
Matheus Nunes
83
87
70
80
79
78
75
Pedro Porro
83
76
73
82
79
78
75
Giovanni Di Lorenzo
82
83
71
73
72
79
80
Daniel Muñoz
82
76
70
73
77
80
77
Julian Ryerson
82
75
63
76
77
78
82
Jeremie Frimpong
81
94
62
74
82
72
62
Matty Cash
81
70
67
75
76
78
76
Comunicólogo. Redactor y editor en SI Fútbol. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.