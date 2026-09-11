Los 15 mejores porteros del EA Sports FC 27 – ratings oficiales
Los aficionados al videojuego del fútbol más popular del mundo están contentos porque se han dado a conocer poco a poco los ratings oficiales de cada uno de los jugadores que militan en los diferentes clubes del planeta.
Normalmente, las valoraciones que más llaman la atención son aquellos que juegan en los equipos más relevantes como el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético Madrid, el Manchester United, el Manchester City, el Liverpool, el Arsenal, el Chelsea, el Bayern Múnich, el Boussia Dortmund, el PSG, el Inter de Milán, la Juventus, el AC Milán y otros más.
No obstante, hay posiciones que a veces son infravaloradas, como la de arquero. Pese a esto, hay un sinfín de guardametas que son piezas claves en sus clubes, lo mismo con su selección nacional, por ello es importante darle un vistazo a cuáles son los mejores valorados por el EA Sports FC 27.
Sin que sea una gran sorpresa, el mejor colocado es el belga Thibaut Courtois del Real Madrid y que acaba de acudir al Mundial 2026, aunque salió lesionado en la eliminación de Bélgica. El internacional de los Diablos Rojos recibió un 90, además destaca con el mismo valor en Regate y Físico.
Detrás del belga aparece el italiano Gianluigi Donnarumma, que defiende la causa del Manchester City. A pesar de que Italia no pudo clasificar a la Copa del Mundo, su valoración es de 89, con 90 de regate y velocidad. Después viene el campeón del mundo David Raya, del Arsenal. El monarca con España recibió un puntaje general de 88, lo mismo para Pase y Regate.
Pasan los años y se mantiene entre los mejores de su posición, nos referimos al esloveno Jan Oblak, del Atlético Madrid. Del mismo modo recibió un 88 de GRL, sobresaliendo en Disparo con 90. El Top 5 lo cierra el francés Mike Maignan del AC Milán, consiguiendo un 87, además de un 89 en Regate.
Los otros con 87 de GRL son el brasileño Alisson Becker y el suizo Gregor Kobel. El guardián del Liverpool tiene 87 de Tiro y al elemento del Borussia Dortmund le colocaron un 88 de Regate y Velocidad. Posteriormente está el campeón del mundo Joan García, del Barcelona, con 86, al igual que el portugués Diogo Costa (FC Porto) y el italiano Marco Carnesecchi (Bergamo).
Finalmente, los 15 mejores guardametas del videojuego se complementan con el inglés Jordan Pickford (Everton), el serbio Mile Svilar (AS Roma), el argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa), el español Unai Simón (Athletic Bilbao) y el suizo Yann Sommer (Brujas). Los cuatro primeros con 85 y el helvético con 84.
Aquí están las estadísticas completas de los porteros:
Jugador
GRL
Velocidad
Disparo
Pase
Regate
Defensa
Físico
Thibaut Courtois
90
87
89
78
90
46
90
Gianluigi Donnarumma
89
90
83
72
90
46
88
David Raya
88
87
86
88
88
58
86
Jan Oblak
88
85
90
79
87
46
86
Mike Maignan
87
83
86
81
89
64
84
Alisson Becker
87
85
87
82
86
50
86
Gregor Kobel
87
88
85
64
88
44
86
Joan García
86
85
85
80
88
46
84
Diogo Costa
86
85
84
86
84
35
84
Marco Carnesecchi
86
84
85
76
87
30
86
Jordan Pickford
85
84
80
89
87
57
82
Mile Svilar
85
79
81
78
86
58
85
Emiliano Martínez
85
83
81
82
85
50
85
Unai Simón
85
84
81
76
85
49
82
Yann Sommer
84
80
82
83
85
50
84
Comunicólogo. Redactor y editor en SI Fútbol. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.