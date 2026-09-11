Los 15 mejores porteros del EA Sports FC 27 – ratings oficiales

Los aficionados al videojuego del fútbol más popular del mundo están contentos porque se han dado a conocer poco a poco los ratings oficiales de cada uno de los jugadores que militan en los diferentes clubes del planeta.

The World’s Game deserves a soundtrack to match. 🌍🎶



Meet the music of #FC27, featuring sounds and artists from across the globe. Listen now, on @Spotify: https://t.co/wlbkcZ4ogh pic.twitter.com/Z06dETOJ60 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 10, 2026

Normalmente, las valoraciones que más llaman la atención son aquellos que juegan en los equipos más relevantes como el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético Madrid, el Manchester United, el Manchester City, el Liverpool, el Arsenal, el Chelsea, el Bayern Múnich, el Boussia Dortmund, el PSG, el Inter de Milán, la Juventus, el AC Milán y otros más.



No obstante, hay posiciones que a veces son infravaloradas, como la de arquero. Pese a esto, hay un sinfín de guardametas que son piezas claves en sus clubes, lo mismo con su selección nacional, por ello es importante darle un vistazo a cuáles son los mejores valorados por el EA Sports FC 27.



Sin que sea una gran sorpresa, el mejor colocado es el belga Thibaut Courtois del Real Madrid y que acaba de acudir al Mundial 2026, aunque salió lesionado en la eliminación de Bélgica. El internacional de los Diablos Rojos recibió un 90, además destaca con el mismo valor en Regate y Físico.

Thibaut Courtois lidera a los arqueros en el EA Sports FC 27 | Angel Martinez/GettyImages

Detrás del belga aparece el italiano Gianluigi Donnarumma, que defiende la causa del Manchester City. A pesar de que Italia no pudo clasificar a la Copa del Mundo, su valoración es de 89, con 90 de regate y velocidad. Después viene el campeón del mundo David Raya, del Arsenal. El monarca con España recibió un puntaje general de 88, lo mismo para Pase y Regate.



Pasan los años y se mantiene entre los mejores de su posición, nos referimos al esloveno Jan Oblak, del Atlético Madrid. Del mismo modo recibió un 88 de GRL, sobresaliendo en Disparo con 90. El Top 5 lo cierra el francés Mike Maignan del AC Milán, consiguiendo un 87, además de un 89 en Regate.



Los otros con 87 de GRL son el brasileño Alisson Becker y el suizo Gregor Kobel. El guardián del Liverpool tiene 87 de Tiro y al elemento del Borussia Dortmund le colocaron un 88 de Regate y Velocidad. Posteriormente está el campeón del mundo Joan García, del Barcelona, con 86, al igual que el portugués Diogo Costa (FC Porto) y el italiano Marco Carnesecchi (Bergamo).

A pesar de no haber ido al Mundial con Italia, Gianluigi Donnarumma es el segundo de mayor rating | NurPhoto/GettyImages

Finalmente, los 15 mejores guardametas del videojuego se complementan con el inglés Jordan Pickford (Everton), el serbio Mile Svilar (AS Roma), el argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa), el español Unai Simón (Athletic Bilbao) y el suizo Yann Sommer (Brujas). Los cuatro primeros con 85 y el helvético con 84.



Aquí están las estadísticas completas de los porteros:

Jugador GRL Velocidad Disparo Pase Regate Defensa Físico Thibaut Courtois 90 87 89 78 90 46 90 Gianluigi Donnarumma 89 90 83 72 90 46 88 David Raya 88 87 86 88 88 58 86 Jan Oblak 88 85 90 79 87 46 86 Mike Maignan 87 83 86 81 89 64 84 Alisson Becker 87 85 87 82 86 50 86 Gregor Kobel 87 88 85 64 88 44 86 Joan García 86 85 85 80 88 46 84 Diogo Costa 86 85 84 86 84 35 84 Marco Carnesecchi 86 84 85 76 87 30 86 Jordan Pickford 85 84 80 89 87 57 82 Mile Svilar 85 79 81 78 86 58 85 Emiliano Martínez 85 83 81 82 85 50 85 Unai Simón 85 84 81 76 85 49 82 Yann Sommer 84 80 82 83 85 50 84