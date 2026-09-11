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Sports Illustrated

Los 15 mejores porteros del EA Sports FC 27 – ratings oficiales

Tres campeones del mundo están entre los mejores guardametas del videojuego de fútbol.
Mauricio Gasca|
David Raya, campeón del mundo con España y campeón de la Premier League con Arsenal, está entre los arqueros mejor valorados del videojuego de fútbol
David Raya, campeón del mundo con España y campeón de la Premier League con Arsenal, está entre los arqueros mejor valorados del videojuego de fútbol | Justin Setterfield/GettyImages

Los aficionados al videojuego del fútbol más popular del mundo están contentos porque se han dado a conocer poco a poco los ratings oficiales de cada uno de los jugadores que militan en los diferentes clubes del planeta.

Normalmente, las valoraciones que más llaman la atención son aquellos que juegan en los equipos más relevantes como el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético Madrid, el Manchester United, el Manchester City, el Liverpool, el Arsenal, el Chelsea, el Bayern Múnich, el Boussia Dortmund, el PSG, el Inter de Milán, la Juventus, el AC Milán y otros más.

No obstante, hay posiciones que a veces son infravaloradas, como la de arquero. Pese a esto, hay un sinfín de guardametas que son piezas claves en sus clubes, lo mismo con su selección nacional, por ello es importante darle un vistazo a cuáles son los mejores valorados por el EA Sports FC 27.

Sin que sea una gran sorpresa, el mejor colocado es el belga Thibaut Courtois del Real Madrid y que acaba de acudir al Mundial 2026, aunque salió lesionado en la eliminación de Bélgica. El internacional de los Diablos Rojos recibió un 90, además destaca con el mismo valor en Regate y Físico.

Thibaut Courtois
Thibaut Courtois lidera a los arqueros en el EA Sports FC 27 | Angel Martinez/GettyImages

Detrás del belga aparece el italiano Gianluigi Donnarumma, que defiende la causa del Manchester City. A pesar de que Italia no pudo clasificar a la Copa del Mundo, su valoración es de 89, con 90 de regate y velocidad. Después viene el campeón del mundo David Raya, del Arsenal. El monarca con España recibió un puntaje general de 88, lo mismo para Pase y Regate.

Pasan los años y se mantiene entre los mejores de su posición, nos referimos al esloveno Jan Oblak, del Atlético Madrid. Del mismo modo recibió un 88 de GRL, sobresaliendo en Disparo con 90. El Top 5 lo cierra el francés Mike Maignan del AC Milán, consiguiendo un 87, además de un 89 en Regate.

Los otros con 87 de GRL son el brasileño Alisson Becker y el suizo Gregor Kobel. El guardián del Liverpool tiene 87 de Tiro y al elemento del Borussia Dortmund le colocaron un 88 de Regate y Velocidad. Posteriormente está el campeón del mundo Joan García, del Barcelona, con 86, al igual que el portugués Diogo Costa (FC Porto) y el italiano Marco Carnesecchi (Bergamo).

Gianluigi Donnarumma
A pesar de no haber ido al Mundial con Italia, Gianluigi Donnarumma es el segundo de mayor rating | NurPhoto/GettyImages

Finalmente, los 15 mejores guardametas del videojuego se complementan con el inglés Jordan Pickford (Everton), el serbio Mile Svilar (AS Roma), el argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa), el español Unai Simón (Athletic Bilbao) y el suizo Yann Sommer (Brujas). Los cuatro primeros con 85 y el helvético con 84.

Aquí están las estadísticas completas de los porteros:

Jugador

GRL

Velocidad

Disparo

Pase

Regate

Defensa

Físico

Thibaut Courtois

90

87

89

78

90

46

90

Gianluigi Donnarumma

89

90

83

72

90

46

88

David Raya

88

87

86

88

88

58

86

Jan Oblak

88

85

90

79

87

46

86

Mike Maignan

87

83

86

81

89

64

84

Alisson Becker

87

85

87

82

86

50

86

Gregor Kobel

87

88

85

64

88

44

86

Joan García

86

85

85

80

88

46

84

Diogo Costa

86

85

84

86

84

35

84

Marco Carnesecchi

86

84

85

76

87

30

86

Jordan Pickford

85

84

80

89

87

57

82

Mile Svilar

85

79

81

78

86

58

85

Emiliano Martínez

85

83

81

82

85

50

85

Unai Simón

85

84

81

76

85

49

82

Yann Sommer

84

80

82

83

85

50

84

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Published | Modified
Mauricio Gasca
MAURICIO GASCA

Comunicólogo. Redactor y editor en SI Fútbol. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.

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