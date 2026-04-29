Los 20 futbolistas que más dinero movieron con sus transferencias - rankeados

Los mercados de fichajes han ido creciendo en materia de cifras, con números aplastantes en fichajes históricos. No todos ellos han funcionado, pero sí han logrado quedar en la historia de las finanzas del fútbol.

En el siguiente recorrido encontrarás los 20 jugadores que más dinero movieron entre fichajes, algunos con una sola transferencia récord y otros con varios pases acumulando cifras astronómicas. El común denominador es la época, donde las transferencias se han vuelo más costosas que nunca.

20. Hugo Ekitiké

Newcastle United v Liverpool - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Surgió de la cantera del Reims, pasó por varios clubes y recaló en la última temporada en Anfield a cambio de 95 millones de euros, cifra que embolsó el Eintracht Frankfurt alemán.



El futbolista del Liverpool sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna derecha en un partido de la Premier League y se perderá el Mundial 2026, siendo este un golpe durísimo para él y una baja sensible para francia.



Dinero movido en total: 158.5 millones de euros

Cantidad de fichajes: 4

19. Gonzalo Higuaín

TOPSHOT-FBL-EUR-C3-CHELSEA-ARSENAL-FINAL-TROPHY | KIRILL KUDRYAVTSEV/GettyImages

El histórico delantero argentino ha pasado por varios de los clubes más importantes del mundo, y en todos ha dejado su huella a base de goles.



Su fichaje más costoso fue el más polémico, cuando abandonó el Napoli para vestir la camiseta de la Juventus a cambio de 90 millones de euros en 2016, algo visto como una traición por parte de la afición napolitana.



Dinero movido en total: 159 millones de euros

Cantidad de fichajes: 5

18. Enzo Fernández

Chelsea v Fulham - Premier League | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

El hoy mediocampista del Chelsea protagonizó un ascenso meteórico: en pocos años pasó de estar cedido en el humilde Defensa y Justicia de Argentina a ser vendido al Benfica en varios millones.



Tras romperla en Qatar 2022 y gritar campeón con la Selección Argentina, protagonizó un traspaso de cifras aplastantes desde el club portugués al de Londres.



Dinero movido en total: 165.2 millones de euros

Cantidad de fichajes: 2

17. Zlatan Ibrahimović

Paris Saint-Germain v Toulouse FC - Ligue 1 | Xavier Laine/GettyImages

El histrionico delantero sueco supo rendir a montones dentro del verde césped y su calidad se ha pagado en cifras grandes mercado tras mercado, con pases entre ligas que han dado que hablar.



Salvo de la UEFA Champions League, su gran deuda, fue campeón de todo. Historia, legado y grandes momentos para recordar.



Dinero movido en total: 169.1 millones de euros

Cantidad de fichajes: 7

16. Kai Havertz

Arsenal FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier League | David Price/GettyImages

El talentoso delantero alemán movió 175 millones de euros en solamente dos fichajes, y hoy los que disfrutan de su talento son los fanáticos del Arsenal.



Las lesiones le han jugado una mala pasada, pero está claro que cuando está sano se trata de un futbolista exquisito que puede ganar partidos por si solo.



Dinero movido en total: 175 millones de euros

Cantidad de fichajes: 2

15. Ángel Di María

FBL-EUR-C1-BENFICA-BOLOGNA | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

El Fideo tiene una carrera que más de uno envidia: Real Madrid, Benfica, Manchester United, PSG y Juventus, además de ser ídolo de Rosario Central.



En la Selección Argentina vivió una historia de redención brutal, y en todos los clubes en los que estuvo dejó una huella.



Dinero movido en total: 179 millones de euros

Cantidad de fichajes: 4

14. Kylian Mbappé

Real Madrid Unveils New Signing Kylian Mbappe | Quality Sport Images/GettyImages

Si bien hoy viste la camiseta del Real Madrid de gran manera, Kylian Mbappé movió 180 millones de euros él solo en un solo traspaso y paradójicamente no fue para llegar a la Casa Blanca.



El internacional francés fue comprado desde el PSG al Mónaco en esa aplastante cifra a mediados de 2018, cuando acababa de consagrarse campeón del mundo con Les Bleus en Rusia.



Dinero movido en total: 180 millones de euros

Cantidad de fichajes: 1

13. Philippe Coutinho

Paris Saint-Germain v Bayern Munich - UEFA Champions League Final | Michael Regan - UEFA/GettyImages

El brasileño hoy no tiene club tras su paso por Vasco Da Gama y cuenta con un récord que es difícil de romper: es una de las compras más caras de la historia del FC Barcelona, en 135 millones en el año 2017.



Además, jugó en el Bayern Múnich, el Aston Villa, el Liverpool y en el Inter de Milán, entre otros.



Dinero movido en total: 180.3 millones de euros

Cantidad de fichajes: 5

12. Victor Osimhen

Kasimpasa v Galatasaray - Turkish Super League | Ahmad Mora/GettyImages

El delantero nigeriano siempre ha sido codiciado, y si bien nunca protagonizó un fichaje bomba ha sabido mover buena cantidad de dinero en sus pases.



Hoy viste la camiseta del Galatasaray y se lo vincula con el Real Madrid. Anteriormente, hizo historia con el Napoli.



Dinero movido en total: 183.3 millones de euros

Cantidad de fichajes: 5

11. Darwin Núñez

Liverpool FC v Southampton FC - Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

El uruguayo tuvo un pico alto de rendimiento y cayó prácticamente hasta desaparecer en el fútbol árabe, aunque su huella quedó marcada en grandes títulos conseguidos por el Liverpool.



Dinero movido en total: 184 millones de euros

Cantidad de fichajes: 4

10. Matheus Cunha

Manchester United v Fulham - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Fue uno de los fichajes estrella del Manchester United para esta temporada y sorprende su lugar en este ranking, ya que su cosecha no ha sido algo despampanante.



El Wolverhampton, el Atlético de Madrid, el Hertha Berlín y el Leipzig, algunos de sus clubes anteriores.



Dinero movido en total: 192.2 millones de euros

Cantidad de fichajes: 5

9. Matthijs de Ligt

Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier League | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

El defensor neerlandés se recupera de una seguidilla de lesiones y se ilusiona con poder retomar su gran carrera, que ya lo tuvo vistiendo la camiseta de equipos como el Ajax, la Juventus y el Bayern Múnich, antes de llegar al Manchester United.



El zaguero de 26 años fue una de las claves para aquel equipo neerlandés semifinalista de la UEFA Champions League en la temporada 2018/19, que se quedó con las manos vacías por el agónico hattrick de Lucas Moura.



Dinero movido en total: 197.5

Cantidad de fichajes: 3

8. Antoine Griezmann

RC Deportivo v Atletico de Madrid - Copa del Rey | Quality Sport Images/GettyImages

El ídolo del Atlético Madrid no siempre estuvo en el Colchonero, y sus fichajes para pasar de club a club han sido de cifras más que interesantes.



La Real Sociedad lo acogió en su inicio, tuvo un paso por el FC Barcelona y se prepara para un nuevo capítulo en la MLS vistiendo la camiseta del Orlando City.



Dinero movido en total: 206 millones de euros

Cantidad de fichajes: 4

7. Álvaro Morata

Real Madrid C.F. v AC Milan - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4 | Giuseppe Cottini/GettyImages

Ha jugado en grandes clubes y en todos ha dejado una huella a base del bien más preciado en el fútbol: goles.



El AC Milan, el Real Madrid, el Atlético Madrid y el Chelsea son solo algunos de los clubes que han sabido disfrutar de su capacidad.



Dinero movido en total: 217.2 millones de euros

Cantidad de fichajes: 9

6. João Félix

AC Milan Unveil New Signings Joao Felix, Riccardo Sottil & Warren Bondo | Francesco Scaccianoce/GettyImages

Se esperaba muchísimo de él y parecía que el Atlético de Madrid se había sacado la grande fichándolo, pero nunca llegó a demostrar un nivel cercano al que se pretendía ni allí, ni en el FC Barcelona. Hoy viste la camiseta del Al-Nassr de Arabia Saudí.



Dinero movido en total: 223.1 millones de euros

Cantidad de fichajes: 5

5. Ousmane Dembélé

FBL-EUR-C1-ARSENAL-PSG | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Al Mosquito le costó llegar hasta donde llegó, con pasos sin grandes luces por clubes como el Borussia Dortmund o el Barcelona, donde fueron más las lesiones que los momentos memorables.



Dinero movido en total: 233 millones de euros

Cantidad de fichajes: 3

4. Alexander Isak

Liverpool v Southampton - Carabao Cup Third Round | Liverpool FC/GettyImages

Otra carrera plagada de altibajos fue la de Alexander Isak, que en el último mercado de fichajes de verano saltó del Newcastle al Liverpool a cambio de una cifra astronómica de 145 millones de euros.



Dinero movido en total: 246.1 millones de euros

Cantidad de fichajes: 4

3. Cristiano Ronaldo

Al-Nassr v Al Wasl - AFC Champions League Elite West Region | Al Nassr FC/GettyImages

El Bicho es uno de los más grandes de la historia y para contar con él tienes que invertir sin escatimar, algo que varios clubes han hecho a lo largo de su grandísima carrera.



El pase del Manchester United al Real Madrid quizás sea el más recordado, aunque los demás no se quedaron atrás.



Dinero movido en total: 247 millones de euros

Cantidad de fichajes: 5

2. Romelu Lukaku

Napoli v Empoli - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El delantero belga supo ser una figura muy codiciada en el mercado y los clubes se peleaban por ficharlo, por lo que no sorprende que aparezca tan arriba en esta lista.



Además, con 9, es uno de los que más veces cambió de club en este recorrido.



Dinero movido en total: 369.9 millones de euros

Cantidad de fichajes: 9

1. Neymar Jr.

Santos v Coritiba - Copa Do Brasil 2026 | Sports Press Photo/GettyImages

El crack del Santos ha protagonizado fichajes récord como su ida del FC Barcelona para llegar al PSG, que generó un impacto gigantesco en los mercados por la inversión de 222 millones de euros por parte de los franceses para sumarlo a su plantilla.



Dinero movido en total: 400 millones de euros

Cantidad de fichajes: 3

Jugador Cantidad de fichajes Dinero movido en total 20. Hugo Ekitiké 4 158.5 millones de euros 19. Gonzalo Higuaín 5 159 millones de euros 18. Enzo Fernández 2 165.2 millones de euros 17. Zlatan Ibrahimović 7 169.1 millones de euros 16. Kai Havertz 2 175 millones de euros 15. Ángel Di María 4 179 millones de euros 14. Kylian Mbappé 1 180 millones de euros 13. Philippe Coutinho 5 180.3 millones de euros 12. Victor Osimhen 5 183.3 millones de euros 11. Darwin Núñez 4 184 millones de euros 10. Matheus Cunha 5 192.2 millones de euros 9. Matthijs de Ligt 3 197.5 millones de euros 8. Antoine Griezmann 4 206 millones de euros 7. Álvaro Morata 9 271.2 millones de euros 6. João Félix 5 223.1 millones de euros 5. Ousmane Dembélé 3 233 millones de euros 4. Alexander Isak 4 246.1 millones de euros 3. Cristiano Ronaldo 5 247 millones de euros 2. Romelu Lukaku 9 369.9 millones de euros 1. Neymar Jr. 3 400 millones de euros

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