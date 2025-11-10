Los 20 mejores clubes de la actualidad - rankeados

El mundo del fútbol ha cambiado y claramente la Premier League tiene un dominio que antes no tenía, sobre todo por el nivel económico de sus equipos, concentrando gran cantidad de las principales estrellas del planeta.

En los 90, la situación era distinta, con la Serie A de Italia dominando, con clubes ganadores de la UEFA Champions League y las principales figuras del momento en equipos como la Juventus, el Inter de Milán, el AC Milán, el Parma, la Lazio, entre otros.

Después de los 2000 el dominio apareció en LaLiga, con el Real Madrid y el FC Barcelona como los grandes conjuntos de este torneo, aunque con conjuntos con papeles secundarios muy llamativos como el Valencia, el Deportivo La Coruña y el Atlético de Madrid.

Pero ahora el Manchester City, el Liverpool, el Arsenal, el Manchester United y el Tottenham son grandes potencias en la actualidad. A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos los 20 mejores clubes de la actualidad, según su rendimiento.

20. Olympique Lyonnais

FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-LYON | FRANCK FIFE/GettyImages

Es uno de los equipos con más desarrollo juvenil en Europa y eso lo hace una organización bien estructurada y con una economía próspera. Es un equipo que suele quedar entre los primeros tres conjuntos de la Ligue 1, aunque todavía no tiene una plantilla como para pelear con el PSG. Juegan tradicionalmente la UEFA Champions League.

19. Juventus

Juventus FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Stefano Guidi/GettyImages

La Juve es el club mejor valorado de Italia, pero hace tiempo que no está en su mejor momento. Es un equipo con un gran legado, es una marca fuerte en Europa y ha tenido un claro dominio en la Serie A en las dos últimas décadas. En años recientes no ha tenido buenas actuaciones deportivas, pero sigue siendo un gigante en el viejo continente. Dusan Vlahovic es su gran figura.

18. Borussia Dortmund

Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Youth League 2025/26 | Jess Hornby/GettyImages

Es un club alemán que está en franco ascenso, impulsado por los grandes jugadores que salen de su cantera. El éxito económico del club ha sido gracias a la venta de sus principales jugadores. Todos los años compiten en la Champions League y eso le da pergaminos importantes en Europa. Intentan pelear la Bundesliga todos los años con el Bayern Múnich.

17. Liverpool

Liverpool v Aston Villa - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El Liverpool es un club que mezcla la tradición con el buen manejo económico,y sigue siendo un equipo que pelea todos los años por la Champions y por la Premier League. Tienen en sus vitrinas 19 títulos domésticos y seis Copas de Europa. Mohamed Salah es la gran figura de este conjunto.



Tras ganar la Premier la pasada temporada, está atravesando un bache y necesita volver a sacar su mejor versión para pelear por los títulos. A pesar de su mala racha, en Champions está en puestos de clasificación para los octavos de final.

16. AC Milán

AC Milan v AS Roma - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

El Milan es un equipo que debería estar mucho más alto en esta lista, pero los resultados recientes no le acompañan. Igualmente es uno de los grandes clubes de Europa, con sus 7 UEFA Champions League. En la última temporada han mejorado su estatus deportivo, pero siguen necesitando más impulso. La historia les acompaña, pero los resultados recientes en el terreno de juego no.

15. Sporting Portugal

Sporting CP v FC Alverca - Primeira Liga | Gualter Fatia/GettyImages

El vigente campeón de Portugal es actualmente el segundo clasificado en la Primeira Liga y en Europa está haciendo una buena temporada, pese a no estar entre los ocho primeros clasificados de Champions.



El Sporting es un equipo con tradición y una gran cantera, y nuevamente busca ser el mejor equipo del año en Portugal.

14. Leipzig

RB Leipzig v VfB Stuttgart - Bundesliga | Stuart Franklin/GettyImages

En la Bundesliga es difícil plantarle cara al Bayern Múnich, pero de vez en cuando salen competidores fuertes. Esta temporada el Leipzig está dando la cara en el campeonato alemán y, aunque está a seis puntos del liderato, es el segundo clasificado lo que le sitúa como el mejor equipo del resto.

13. Aston Villa FC

Liverpool v Aston Villa - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El club inglés tiene un crecimiento financiero importante y se estima que puedan competir por la Premier League en las próximas campañas. Es un equipo histórico, con una gran legión de aficionados y de buen entorno comercial. En los últimos años se han mantenido como un equipo de media tabla hacia arriba. Su desafío es llegar lejos en una competición europea en el futuro inmediato.

12. Atlético de Madrid

Atletico de Madrid v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Denis Doyle/GettyImages

La suerte no ls ha acompañado al Atlético de Madrid en las competiciones europeas, pero es un equipo y una marca muy sólida económicamente. Tienen un valor estimado de 1.7 mil millones de dólares. Julián Álvarez es su gran figura en la actualidad y Diego Simeone sigue siendo su entrenador. Además, cuentan con uno de los estadios más bonitos y modernos de Europa, como lo es el Metropolitano.

11. Tottenham Hotspur FC

FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-COPENHAGEN | BEN STANSALL/GettyImages

Es un equipo que tiene un pulmón económico muy importante, con grandes figuras, pero que sigue sediento de títulos. Tienen un nuevo estadio, gran apoyo de su afición, pero necesitan continuidad. Según varios medidores, tienen un valor estimado de 3.3 mil millones de dólares.

10. Olympique de Marsella

FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-MARSEILLE | ARNAUD FINISTRE/GettyImages

Es uno de los grandes del fútbol francés, ganador de Champions League, con un fuerte legado y una gran afición. Es una marca muy reconocida en Europa y tiene una plantilla muy interesante. Sin embargo, se le ha complicado en los últimos años para poder competir con el PSG.

9. Sunderland

Sunderland - Premier League | Alex Livesey/GettyImages

Es quizá la sorpresa del ranking. El Sunerland viene de empatar ante el Arsenal y es el cuarto clasificado de una liga como la Premier League, en la que militan parte de los mejores equipos del mundo y donde la competitividad es máxima.

8. Chelsea

Tottenham Hotspur v Chelsea - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El Chelsea es el primer ganador del Mundial de Clubes de la FIFA y un equipo con un enorme potencial, sobre todo por las grandes figuras jóvenes que aparecen en su plantilla. Tiene un valor estimado de 3.25 mil millones de dólares. Necesitan mayor consistencia, ya que han tenido épocas doradas y otras grises. Enzo Fernández es una de sus principales figuras.

7. FC Barcelona

FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Aunque es un equipo con grandes desafíos financieros, a nivel deportivo el Barcelona está volviendo a rendir en el terreno de juego de la mano de Flick. La pasada temporada fue uno de los mejores equipo del mundo, para algunos el que mejor juego hizo. Este año está un poco por debajo de su nivel, pero preparado para conquistar la Champions que no pudieron gaanr en 2025. En la actualidad tienen un valor de 5.65 mil millones de dólares. Lamine Yamal es su gran figura en estos momentos.

6. Manchester City

Manchester City v Bournemouth - Premier League | Michael Steele/GettyImages

Si hablamos de clubes sólidos a nivel económico, en la conversación tiene que estar el Manchester City. El equipo dirigido por Pep Guardiola sigue estando en la cúspide de los equipos europeos. Aunque no es un club con tanta tradición, en los últimos 10 años se ha consolidado, gracias a sus títulos no solo en la Premier League sino en Europa. Erling Haaland es su principal figura.

5. Inter de Milán

Hellas Verona FC v FC Internazionale - Serie A | Mattia Ozbot/GettyImages

El Inter es un histórico de Europa, que ganó la Champions League por última vez en 2010, pero que regresó a una final en la temporada pasada. Es una marca reconocida y sólida a nivel financiero. Lautaro Martínez, su delantero, es el gran referente y uno de los mejores del mundo. El reto que tienen es mantenerse entre los mejores de Europa.

4. PSG

Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Stuart Franklin/GettyImages

Es uno de los equipos más sólidos económicamente del mundo. Vienen de ganar su primera Champions League y podríamos estar al frente de una dinastía, de la mano del entrenador español Luis Enrique. Ousmane Dembélé, su gran figura, viene de ganar el Balón de Oro. Tienen un valor estimado de 4.6 mil millones de dólares.

3. Real Madrid

Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Es el club más valioso del mundo por donde se le mire y uno de los mejores de la actualidad: líder de LaLiga y entre los ocho primeros clasificados en Champions.



El legado de ser el máximo ganador de la UEFA Champions League los coloca en un lugar privilegiado en Europa. El Real Madrid tiene un valor estimado de 6.75 mil millones de dólares. Cuentan con un estadio remodelado recientemente y con grandes figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Federico Valverde, entre otras estrellas del fútbol mundial.

2. Arsenal

SK Slavia Praha v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Gabriel Kuchta/GettyImages

Es un equipo en franco ascenso, que ha recuperado el tiempo perdido y que ahora tienen un proyecto deportivo muy interesante de la mano de Arteta. Los gunners tienen un valor de 3.4 mil millones de dólares y jugadores como para ilusionarse. Su estadio moderno y su gran legión de aficionados lo colocan en un lugar privilegiado de Europa.

1. Bayern Múnich

Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Stuart Franklin/GettyImages

El gigante alemán tenía que aparecer entre los primeros de esta lista. Tienen un valor estimado de 5.1 mil millones de dólares y acaban de establecer un récord de ingresos en la pasada temporada. Es un equipo de tradición, de gran estabilidad y de una competitividad única. Luis Díaz es su gran figura en la actualidad.



En lo que llevamos de temporada, solo ha cedido un empate, el resto de sus partidos se cuentan por victorias.