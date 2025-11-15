Los 25 mejores jugadores de España de todos los tiempos – Rankeados

Pocas naciones pueden presumir de una pasión por el fútbol mayor que la de España.

Los tres veces campeones de Europa y campeones del mundo en 2010 cuentan con dos de los clubes más emblemáticos del fútbol mundial: el Barcelona y el Real Madrid. España es, sin duda, una cantera de los mejores talentos del planeta.

Si bien España posee una rica historia en el ámbito internacional, su mejor momento llegó en el siglo XXI, al ganar tres grandes torneos consecutivos entre 2008 y 2012. Durante ese período, su plantilla de superestrellas se mostró invencible.

Aquí presentamos la lista de los 25 mejores jugadores españoles de todos los tiempos, centrándonos principalmente en sus logros con la selección nacional.

Leyendas de España: Los mejores futbolistas españoles de todos los tiempos

25. Luis Enrique

Luis Enrique fue un gran jugador antes de convertirse en un gran entrenador | Mark Thompson/GettyImages

Aunque no tuvo la fortuna de formar parte de una de las épocas doradas de España, el excentrocampista y delantero del Barcelona, ​​Luis Enrique, fue una pieza clave de la Roja durante la década de los 90.



A lo largo de los años, disputó 62 partidos internacionales y anotó 12 goles durante su etapa en la selección.



Si bien la Eurocopa y la Copa del Mundo se le resistieron a España durante su carrera internacional, Enrique contribuyó a que su país ganara la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

24. Lamine Yamal

Lamine Yamal será una leyenda de España | Fran Santiago/GettyImages

¿Demasiado pronto para considerar a Lamine Yamal entre los mejores jugadores españoles de todos los tiempos? Para nosotros, no.



Siendo aún adolescente, el subcampeón del Balón de Oro de 2025 ya ha disputado casi 25 apariciones con la Roja y fue pieza clave en su triunfo en la Eurocopa de 2024.



¿Máximo asistente? Sí. ¿Mejor jugador joven del torneo? Sí. ¿Integró el once ideal del torneo? Sí. ¿Gol del torneo? Sí. ¿Futura leyenda de España? Sin duda.

23. Paco Gento

Paco Gento (izquierda) ganó 12 títulos de liga con el Real Madrid | -/GettyImages

A pesar de haber disputado 44 partidos con la selección española entre 1955 y 1969, Paco Gento fue sorprendentemente excluido de la convocatoria para la Eurocopa de 1964, que La Roja acabó ganando.



No obstante, el veloz ex extremo del Real Madrid es una leyenda tanto para su club como para su país. Figura clave del Madrid que lo ganó todo en la década de 1950, fue elegido en su momento el mejor jugador español del siglo XX por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.

22. Dani Carvajal

Carvajal ha envejecido como un buen vino | Jean Catuffe/GettyImages

Sin duda una leyenda del Real Madrid con seis títulos de la Liga de Campeones en su haber, Dani Carvajal se perdió por poco la época dorada de España a finales de la década de 2000 y principios de la de 2010.



Debutó en 2014, pero las lesiones en grandes torneos limitaron su impacto en el panorama internacional, hasta que, en la recta final de su carrera, alcanzó su mejor nivel, contribuyendo a que La Roja conquistara tanto la Liga de Naciones de la UEFA de 2023 como la Eurocopa de 2024.

21. Amancio Amaro

Amancio Amaro fue una leyenda con el Real Madrid | Anadolu/GettyImages

Ícono del Real Madrid, Amancio fue un referente para España en la década de 1960.



El extremo fue pieza clave del equipo español que se coronó campeón de la Eurocopa de 1964, llegando incluso a formar parte del once ideal del torneo gracias a sus impresionantes actuaciones.



Tal fue su calidad, tanto con su club como con la selección, en 1964, que quedó tercero en la votación del Balón de Oro, por detrás de Denis Law y su compañero de la selección, Luis Suárez.

20. Jordi Alba

Jordi Alba es un icono de España | Christof Koepsel/GettyImages

Jordi Alba es uno de los grandes laterales ofensivos de la era moderna, recorriendo la banda izquierda con la selección española durante más de una década.



Aunque la leyenda del Barça era demasiado joven para participar en la Eurocopa 2008 y el Mundial 2010, fue una pieza clave del equipo que se alzó con el título de la Eurocopa 2012.



Disputó todos los partidos del torneo y marcó en la victoria por 4-0 en la final contra Italia.

19. José Antonio Camacho

José Antonio Camacho ganó nueve títulos de liga con el Real Madrid | Getty Images/GettyImages

Alba fue el heredero del trono de José Antonio Camacho, y el veloz lateral izquierdo acumuló 81 partidos con la selección española durante las décadas de 1970 y 1980.



Nunca marcó un gol con la Roja, pero estuvo a punto de conquistar un título con la camiseta española, cayendo derrotado ante una Francia inspirada por Michel Platini en la final de la Eurocopa de 1984.

18. Alfredo Di Stéfano

Alfredo Di Stéfano jugó tanto para España como para Argentina | Evening Standard/GettyImages

Alfredo Di Stéfano es uno de los ejemplos, cada vez más escasos, de jugadores que han militado en varias selecciones nacionales, algo mucho más común en el siglo XX.



El prolífico delantero del Real Madrid disputó seis partidos con Argentina, su país natal, antes de decantarse por España.



El dos veces ganador del Balón de Oro anotó la impresionante cifra de 23 goles en 31 partidos con la Roja, pero representó mucho más que un simple rematador de élite. “No me importa jugar de central o lateral para cubrir a un compañero que ha tenido que abandonar su posición”, reflexionó en una ocasión. “Todos somos futbolistas y, como tales, deberíamos ser capaces de rendir con solvencia en las once posiciones”.

17. Emilio Butragueño

Emilio Butragueño era apodado El Buitre | Getty Images/GettyImages

Emilio Butragueño no pudo llevar a España a la gloria internacional, pero su incansable olfato goleador lo convirtió rápidamente en un ídolo para la afición española.



El exdelantero del Real Madrid anotó 26 goles en 96 partidos con la Roja, convirtiéndose así en el octavo máximo goleador histórico de su selección.

16. Xabi Alonso

Alonso era un caballero | Clive Mason/GettyImages

Pieza clave en los triunfos de España en el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, el excentrocampista del Real Madrid, Liverpool y Bayern de Múnich, Xabi Alonso, merece un reconocimiento especial por sobrevivir a la brutal entrada de Nigel de Jong en la final del Mundial.







El mediocentro defensivo fue otro de los grandes pasadores de la selección española, reforzando con su capacidad de creación de juego un mediocampo sencillamente formidable.

15. Andoni Zubizarreta

Andoni Zubizarreta jugó 126 veces con España | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Andoni Zubizarreta quizá nunca haya conquistado un título durante su trayectoria con la selección española, pero pocos se acercan a igualar su longevidad y fiabilidad con la Roja.



El portero, que también representó al País Vasco, disputó 126 partidos con su país, una cifra superada únicamente por cinco jugadores a lo largo de los años.

14. Cesc Fàbregas

Cesc Fàbregas fue el número 10 de España durante su época dorada hace 15 años | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

En cualquier otra época, Cesc Fàbregas habría sido el centrocampista estrella de España.



El exjugador del Arsenal y del Chelsea era un referente en el centro del campo, donde dirigía el juego con su excepcional visión de juego.



Fàbregas alternó la titularidad con la suplencia durante la Eurocopa 2012 y el Mundial 2010, pero fue titular habitual en la Eurocopa 2008. En cualquier caso, cuenta con tres títulos internacionales importantes en su palmarés.

13. Fernando Torres

Torres era una bestia en su mejor momento | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

No muchos jugadores pueden decir que han marcado el gol de la victoria en una final de la Eurocopa, pero Fernando Torres sí, tras anotar el único tanto del partido contra Alemania en 2008.



También participó —ya fuera como titular o saliendo desde el banquillo— en los triunfos en el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, finalizando su carrera internacional con 38 goles en 110 partidos.



Cuando estaba en forma, era imparable.

12. David Silva

David Silva es parte de los mejores de España | ANDREW YATES/GettyImages

Otro astro español que ha marcado en una final de la Eurocopa, el ídolo del Manchester City no siempre fue titular indiscutible con la Roja a lo largo de los años, pero siempre fue una fuente inagotable de ingenio.







El hecho de que solo seis jugadores hayan vestido la camiseta de España más veces que David Silva lo dice todo sobre este maestro con 125 internacionalidades.

11. Fernando Hierro

Hierro fue un incondicional para España | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Fernando Hierro, uno de los mejores defensas de la historia de España (aunque con mucha competencia por ese título), fue un jugador polivalente que se ganó la admiración de la afición del Real Madrid y de la Roja durante muchos años.



Tras 89 partidos internacionales, 29 goles y 13 años de carrera internacional, Hierro se retiró en 2002.

10. Gerard Piqué

Piqué también podía lanzar penaltis | Quality Sport Images/GettyImages

España encajó tan solo dos goles en su camino hacia la corona de campeona del mundo en 2010, con Gerard Piqué disputando cada minuto de cada partido.



En la Eurocopa 2012, la historia se repitió, donde la leyenda del Barça contribuyó a que España mantuviera su portería a cero en cinco ocasiones.



El espigado central nunca destacó por su velocidad ni su gran físico, pero pocos podían igualar su lectura del juego desde el centro de la defensa.

9. Luis Suárez

Luis Suárez fue un ídolo de la selección en los años 60 | Central Press/GettyImages

Antes de Luis Suárez, de Uruguay, existió su homónimo español. Ambos tuvieron un impacto enorme en el panorama europeo, pero fue Suárez quien lo replicó en el ámbito internacional.







El ganador del Balón de Oro de 1960 fue otro miembro de la impresionante selección española que disputó la Eurocopa de 1964, formando parte del once ideal del torneo.

8. Raúl

Raúl sigue siendo un jugador emblemático de España | JAVIER SORIANO/GettyImages

Raúl sigue siendo uno de los jugadores más emblemáticos de España, con sus rizos negros ondeando al viento mientras los defensas intentaban desesperadamente detenerlo.







Anotó 44 goles con la Roja a lo largo de una década, convirtiéndose en el segundo máximo goleador histórico del país.







Sin embargo, fue una estrella desafortunada de finales de los 90 y principios de los 2000, lo que le impidió alcanzar la gloria con su selección.

7. Carles Puyol

Puyol era un guerrero | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Un león en la defensa de España, Carles Puyol era el líder por excelencia.



Un defensor implacable con una técnica prodigiosa, este central de corazón de león era simplemente único en su especie.



El ídolo del Barça conquistó dos grandes torneos con la Roja, formando parte del once ideal tanto en la Eurocopa 2008 como en el Mundial 2010.

6. David Villa

David Villa era una máquina de hacer goles | VINCENZO PINTO/GettyImages

Nunca fue el delantero más vistoso, pero sí el más efectivo, y David Villa es, con diferencia, el máximo goleador histórico de España.



La antigua estrella del Barça anotó 59 goles con la Roja, 15 más que el segundo máximo goleador.



El implacable delantero se perdió la Eurocopa 2012 por lesión, pero lo compensó con creces con nueve goles entre la Eurocopa 2008 y el Mundial 2010, donde ganó la Bota de Oro.

5. Sergio Busquets

Sergo Busquets era efectivo pero de perfil bajo | ANP/GettyImages

Sergio Busquets, un miembro infravalorado del legendario trío de mediocampistas de la selección española, que complementaba a la perfección a los magníficos Xavi e Iniesta, es un futbolista verdaderamente único.







Con una estatura de 1,88 m y una complexión delgada, Busquets no tiene el físico de un mediocampista defensivo tradicional, pero su contundencia en la entrada, sus largas piernas y su exquisita técnica lo convirtieron en pieza clave de la Roja durante sus años de gloria.

4. Sergio Ramos

Ramos es el mejor defensor de España | Soccrates Images/GettyImages

Sergio Ramos, el jugador con más partidos internacionales con España (la asombrosa cifra de 180 a lo largo de 16 años), quizá no tuviera un estilo de juego que gustara a todos, pero era un líder excepcional en defensa.



El exastro del Real Madrid, conocido por su juego aguerrido, también anotó 23 goles con España y estuvo presente en los tres grandes títulos del siglo XXI.



¡Qué jugador!

3. Iker Casillas

Iker Casillas es uno de los grandes guardametas del fútbol | Soccrates Images/GettyImages

Iker Casillas no solo es el mejor portero de España, sino uno de los más completos que jamás hayan pisado un campo de fútbol.







Apodado «San Iker» por sus extraordinarios reflejos, solo Ramos supera sus 167 partidos con la selección española.







Increíblemente, encajó tan solo 93 goles en sus 16 años de carrera internacional, siendo incluido en el once ideal de la Eurocopa 2008 y 2012, así como en el equipo que se alzó con el título mundial en Sudáfrica.

2. Xavi

Xavi: El Metrónomo | Clive Rose/GettyImages

Xavi, el metrónomo del legendario mediocampo español, fue pieza clave del éxito de La Roja en las grandes competiciones.







Se alzó con el galardón al mejor jugador de la Eurocopa 2008 y, cuatro años después, dio dos asistencias en la final del torneo.







La leyenda del Barcelona fue fundamental para el estilo tiki-taka de la selección española bajo la dirección de Vicente del Bosque, orquestando el juego desde la retaguardia y asfixiando al rival con una gran variedad de pases precisos.

1. Andres Iniesta

Iniesta marcó el gol más famoso de la historia de España | MARTIN BERNETTI/GettyImages

La mayor gloria de España se forjó gracias a la bota derecha de Andrés Iniesta.







En la final del Mundial de 2010 contra los Países Bajos, con el marcador 0-0 tras 116 minutos, el español marcó a bocajarro para coronar a La Roja como campeona del mundo.







Sin embargo, esto fue solo la guinda del pastel para el mejor jugador español de todos los tiempos, ya que Iniesta era un héroe tanto para su club como para su selección.







Un futbolista deslumbrante, su conexión con Xavi y Busquets lo hacía imparable.