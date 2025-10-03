Normalmente los jugadores que se llevan los reflectores son los delanteros, los goleadores, ya que se encargan de darle forma al marcador, dando los triunfos. No obstante, las otras posiciones también son muy valiosas, una de ellas es el mediocampo, donde se construye el ataque para poder pisar el área rival y perforar la portería.



Del mismo modo, los mediocampistas normalmente son el cerebro del equipo, los diferentes, los orquestadores, los de la pierna educada para poder cobrar faltas a balón parado y tiros de esquina, sin olvidar que son los que alimentan de balones a los centros delanteros.



Aquí te dejamos a los 25 mejores mediocampistas ofensivos del mundo, rankeados desde la perspectiva de SI, ya que los gustos pueden variar dependiendo la persona, la efectividad, sus resultados a nivel colectivo, su valor y mucho más.

Los 25 mejores mediocampistas ofensivos del mundo

25. Dani Olmo

Dani Olmo | Judit Cartiel/GettyImages

Al ser una pieza fundamental en el esquema táctico del RB Leipzig de Alemania, el Barcelona supo que debía ficharlo. Tiene una gran verticalidad desde el centro del campo, un increíble regate y un disparo con buenos argumentos. El español desborda, conduce, llega a portería rival y se asocia con el resto. Esta última temporada ganó tres títulos con los culés.

24. Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders | Ciancaphoto Studio/GettyImages

El neerlandés gusta de mantener la posesión del esférico para así dar arranque con las acciones ofensivas, sin importar si está en un espacio reducido o no. Puede recorrer cada zona del mediocampo, es decir, desempeñarse como pivote o mediocentro.



En este año dejó al AC Milan de Italia para arribar a Manchester City, donde ya lleva dos asistencias en seis juegos de la Premier League.

23. Thiago Almada

Thiago Almada | Soccrates Images/GettyImages

El mediocampo no es su papel principal, ya que prefiere desempeñarse como extremo por izquierda, así mismo lo ha declarado anteriormente, mas no desconoce la posición de mediocentro ofensivo.



Por el simple hecho de ser argentino, el elemento del Atlético Madrid es comparado continuamente con su compatriota Lionel Messi.



Tiene grandes cualidades, juega bien entre líneas, es inteligente y tiene un futuro brillante por delante.

22. Oihan Sancet

Oihan Sancet | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

La temporada pasada, el español del Athletic Club firmó la mejor de su historia. Fue uno de los elementos más destacados de LaLiga y está convertido en el corazón de los Leones. El mediocampista puede funcionar como ‘8’ o ‘10’, esperando el momento clave para definir alguna jugada.



Gracias a todo esto fue monitoreado por clubes de Inglaterra, aunque no es nada sencillo sacarlo de San Mamés, ya que está amarrado hasta el 2032.

21. Eberechi Eze

Eberechi Eze | Mike Hewitt/GettyImages

El inglés de ascendencia nigeriana es un centrocampista que juega en la banda izquierda. Destaca por su visión de juego y su deslumbrante habilidad con el regate, siendo toda una pesadilla para los rivales. Todo el tiempo tiene la cabeza levantada para poder estudiar el entorno y tomar la mejor decisión a la hora de ceder la posesión.



Tras ser un bastión en el Crystal Palace, al adjudicarse la FA Cup y la Community Shield, Arsenal optó por ficharlo y en la presente campaña ya dio sus primeras dos asistencias en cinco cotejos.

20. Morgan Rogers

Morgan Rogers | BSR Agency/GettyImages

Surgido del West Bromwhich Albion, el inglés ha pasado por diferentes clubes de la Premier League hasta que fue fichado por el Aston Villa en el 2024, mismo año en el que debutó con la selección de Inglaterra.



Este potente e intenso futbolista de 23 años también puede aparecer como extremo por ambas bandas y hasta como centro delantero si la necesidad lo requiere. En la temporada pasada se convirtió en el segundo máximo goleador de la liga inglesa con respecto a jugadores de 22 años o menos.

19. Scott McTominay

Scott McTominay | Marco Canoniero/GettyImages

El escocés del Napoli de Italia puede desempeñarse en cualquier parte del mediocampo, ya sea pivote o mediocentro, aparte es titular inamovible en el equipo, registrando en este arranque de temporada, un gol y una asistencia en seis compromisos.



El británico de 28 años es un todoterreno, enérgico, con buen ritmo de trabajo y no está peleado con el gol, aparte, aunque ha podido sacar su máximo potencial se espera que pueda desarrollarlo aún más.

18. Bernardo Silva

Bernardo Silva | Marc Atkins/GettyImages

Ya no puede competir con la mayoría de los que conforman dicho listado, pero su veteranía lo mantiene como una figura dentro del mundo del fútbol, así como en el Manchester City y la selección de Portugal. Al tener una técnica admirable, el mediocampista citizen brilla por su estilo meramente ofensivo, sobresaliendo su visión de juego excepcional.



Con 31 años, el lusitano sigue siendo uno de los mejores en su posición.

17. Isco Alarcón

Isco Alarcón | Alex Caparros/GettyImages

Es otro del listado que ya no es una joven promesa, pues tiene 33 años y aun así, la selección de España lo convocó este año debido a su buen nivel con el Real Betis, esperando por seis largos años para recibir dicho honor.



El español, que volvió a encontrar su mejor versión con la casaca bética, siempre pide el balón para poder pensar en la siguiente jugada y para muchos está tocado por una varita mágica que lo convierte en un mago.



Lamentablemente se encuentra fuera de acción por una fractura de peroné.

16. Morgan Gibbs-white

Morgan Gibbs-white | Aitor Alcalde/GettyImages

Es un mediocampista de la vieja escuela, el cual recorre todo el campo, ya sea para crear el juego o recuperar la posesión.



En la temporada pasada, el mediocampista lideró al Nottingham Forest con 51 ocasiones creadas. Lo hecho con los Tricky Trees lo llevó a ser convocado por Inglaterra. De nuevo se espera brille con naturalidad a través de sus pases clave, regate y explosividad.

15. Arda Güller

Arda Güller | Soccrates Images/GettyImages

En el Real Madrid hay un talento prometedor. El turco ha recibido la confianza del técnico Xabi Alonso para poder mostrar su valía y gracias a esto, ya presume tres anotaciones y el mismo número de asistencias en siete compromisos de la actual campaña de LaLiga.



Gracias al estratega ha adquirido un papel cada vez más importante y podría seguir igual si sigue haciendo bien las cosas. El zurdo tiene la capacidad de romper líneas desde el centro o por el costado.

14. Nicolò Barella

Nicolò Barella | Jonathan Moscrop/GettyImages

Desde la Serie A de Italia tenemos al mediocampista del Inter de Milán, que también puede fungir como pivote. Eso puede hacerlo gracias a su buena habilidad y visión de juego.



Para La Gran Culebra el nacido en Cagliari es alguien imprescindible, pues ha estado presente en la conquista de cetros del 2021 al 2024, aparte está cerca de arribar a los 300 partidos con dicha casaca, así como al medio centenar de asistencias.

13. Enzo Fernández

Enzo Fernández | James Gill - Danehouse/GettyImages

Otro caso de un futbolista que sabe cómo desempeñarse en cualquier rol del centro del campo para construir las acciones ofensivas. Desde pivote y mediocentro, el argentino cuenta con grandes cualidades para marcar la diferencia en el terreno de juego. De entrada, el campeón del mundo ya tuvo un gran arranque con el Chelsea en esta temporada porque registra tres goles y una asistencia en seis choques.

12. Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne | Nicolò Campo/GettyImages

Es imposible dejar fuera de este listado al talento belga, ya que a pesar de que su carrera va en declive debido a su edad, sigue teniendo ese toque privilegiado que cualquiera envidiaría.



El mundialista dejó atrás al Manchester City, donde quedó marcado como una leyenda, para fichar con el Napoli, a sabiendas de que todavía tiene mucho para dar. Ya tiene tres goles en cinco cotejos de la Serie A.

11. Xavi Simons

Xavi Simons | Visionhaus/GettyImages

El neerlandés de 22 años tuvo grandes vivencias con el PSV Eindhoven y el RB Leipzig, pero ahora prometió defender con el corazón los colores del Tottenham Hotspur, que lo fichó este año.



El mediocentro es muy buen goleador como asistidor, aparte puede aparecer como extremo por ambas bandas.



Sus buenos números con el Leipzig lo llevaron a los Spurs porque sumó 21 goles y 21 asistencias en todas las competiciones, demostrando que su definición está por encima de la media.

10. Dominik Szoboszlai

Dominik Szoboszlai | Justin Setterfield/GettyImages

Desde hace muchos años, la selección de Hungría dejó de brillar, aparte sus futbolistas tampoco han sobresalido, aunque hay casos y el miembro del Liverpool es uno de ellos. Ya marcó una diana en este temporada de la Premier League y está claro que vendrán más.



En su momento fue el hombre clave del RB Leipzig, alzando dos Copas Alemanas, situación que lo llevó a un equipo grande y cumplió las expectativas al guiar al equipo a la conquista del título de liga inglesa.



Sabe presionar, jalar marcas, abrir espacios y pegarle bien al balón.

9. Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El Liverpool cuenta con el ítalo-argentino, que puede jugar en cualquier posición del centro del campo, lo que lo hace un arma valiosa. Los Reds fueron los encargados de darle la oportunidad de dar el salto a Europa en el 2023, sumando ya más de cien encuentros, aportando para la conquista de la Premier League en la temporada 2024-2025, así como la EFL Cup.



Su presencia simplemente auxilia a sus compañeros para mejorar su juego.

8. Bruno Fernandes

Bruno Fernandes | Justin Setterfield/GettyImages

A diferencia de varios del listado, el portugués ya va de salida con sus 31 años, abriendo el camino para los más jóvenes, sin embargo, no deja de tener ese talento que lo ha distinguido desde hace varios años, que lo convirtió figura del Sporting Lisboa, el Manchester United y la selección de Portugal. En la actual campaña, ya suma dos anotaciones con los Red Devils en seis cotejos.

7. Martin Odegaard

Martin Odegaard | Mike Hewitt/GettyImages

El noruego está convertido en el arquitecto del Arsenal y siempre que se encuentre en estado óptimo es la clave del éxito del equipo



Su fichaje con el Real Madrid a los 16 años, prestándolo a distintos clubes, y su arribo a la selección de Noruega con apenas 15 años lo llevaron a tener una gran madurez hallando con los Gunners un sitio ideal para desarrollarse y afianzarse.



Se le ha llegado a comparar con el alemán Mesut Özil, eso lo dice todo.

6. Cole Palmer

Cole Palmer | Marc Atkins/GettyImages

El inglés del Chelsea tiene 23 años y un futuro prometedor. En la actual temporada de la Premier League ya convirtió un gol en tres partidos, pero no sólo puede desempeñarse en el centro del campo, también puede tomar el rol de extremo por derecha o centro delantero, protagonizando jugadas espectaculares y asistencias que traspasan cualquier zaga.



Una estadística maravillosa de su pasada temporada con los Blues fue que creó más de 50 ocasiones de gol, provocó más de 50 faltas y completó más de 50 pases.

5. Jamal Musiala

Jamal Musiala | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

Es toda una joya creada en el Bayern Múnich, llegando desde el segundo equipo para convertirse en piedra angular, con actuaciones que lo han llevado a ser mundialista con Alemania en Qatar 2022.



Cuenta con más de 60 goles vistiendo la casaca del Gigante de Baviera, sin olvidar los títulos nacionales e internacionales. Con 22 años todavía tiene mucho por dar, destacando su control y visión de juego.



El germano puede desarrollarse en cualquier posición de ataque o mediocampo, aunque su prioridad es jugar por la banda izquierda.

4. Florian Wirtz

Florian Wirtz | Soccrates Images/GettyImages

Tras brillar con creces en el Bayer Leverkusen, el alemán fue fichado por el Liverpool, aunque muchos otros equipos lo tenían en la mira.



El seleccionado de la Mannschaft tiene gol, es creativo y también te puede desempeñar otras posiciones como extremo o mediapunta.



Gracias a su presencia, las Aspirinas pudieron hacerse con la Bundesliga, Copa Alemana y Supercopa de Alemania en la temporada 2023-2024.

3. Pedri González

Pedri González | Quality Sport Images/GettyImages

Con 22 años todavía se esperan mayores cosas del mediocampista del Barcelona. Desde su incursión se ganó rápidamente un sitio en la columna vertebral de los blaugranas, sin olvidar que también es referente con la selección de España. Gran técnica individual y táctica, visión de campo envidiable, además a pesar de ser diestro prioriza las acciones con la pierna derecha de forma natural.

2. Vitinha Ferreira

Vitinha Ferreira | Eurasia Sport Images/GettyImages

El portugués no es precisamente un mediocampista ofensivo, pero sí puede jugar en dicha posición y por eso es imposible excluirlo de esta lista.



Acomodado más como pivote, sabe muy bien como adelantarse y ser el elemento creativo del PSG, siendo parte vital para la conquista de la UEFA Champions League 2024-2025, la primera en la historia del club francés.



El seleccionado y mundialista de Portugal es de los que piensa antes de correr, contando con una lectura de juego para darle pausa a las jugadas y tomar la mejor decisión.

1. Jude Bellingham

Jude Bellingham | Angel Martinez/GettyImages

Para la gran mayoría el elemento del Real Madrid es el mejor en su posición de la actualidad, siendo uno de los futbolistas más influyentes y completos de los últimos años, tanto con el club como con la selección de Inglaterra.



El inglés cuenta con gran visión para poder dar asistencias acertados, además tiene gol, ayudando a conquistar a los blancos títulos nacionales e internacionales desde su arribo en el 2023.