Los 28 jugadores mejor valorados de LaLiga en el EA Sports FC 26

EA Sports presentó los 26 jugadores mejor valorados en la nueva versión del popular juego que se lanzará próximamente, con Kylian Mbappé liderando la máxima categoría del fútbol español.

Después de una primera temporada monumental en el Santiago Bernabéu, donde marcó 44 goles en todas las competiciones, eclipsando el récord de goles de la temporada de debut del Real Madrid anterior establecido por Cristiano Ronaldo , no es sorprendente ver a Mbappé encabezar la clasificación de LaLiga.

La valoración general de 91 de Mbappé no solo es la más alta de LaLiga, sino también la más alta de todo el fútbol, ​​un honor que comparte con la estrella del Liverpool, Mohamed Salah .



Jude Bellingham es el otro único jugador del torneo español que ha superado la barrera de los 90. Raphinha, del Barcelona, ​​completa el podio como el jugador con la valoración más alta de 89 en la máxima categoría española, seguido de cerca por Lamine Yamal y Pedri.

Como era de esperar, las estrellas del Real Madrid y del Barcelona tienen las calificaciones más altas de LaLiga en EA Sports FC 26, y nueve de las 10 calificaciones más altas pertenecen a jugadores de los dos rivales.

En total, Los Blancos lideran la tabla con 10 jugadores entre las 28 estrellas mejor valoradas de LaLiga. Le siguen de cerca el Barcelona con ocho, y el Atlético de Madrid con cuatro. El Athletic Club es el otro único equipo con varios jugadores entre los 28 mejores.

El Real Betis, la Real Sociedad y el Celta de Vigo son los otros únicos equipos de La Liga representados en la lista.

Los 28 jugadores mejor valorados de LaLiga en EA Sports FC 26