Los 50 mejores medios defensivos de la historia - rankeados

En el fútbol moderno suele hablarse de goleadores, enganches o extremos desequilibrantes, pero hay una posición que durante décadas ha sido el verdadero motor silencioso de los grandes equipos: el mediocampista defensivo. Encargados de recuperar balones, equilibrar el equipo y dar salida limpia al juego, estos futbolistas han sido muchas veces el sostén táctico de campeones y selecciones históricas.

A lo largo del tiempo, el rol fue evolucionando. Desde los clásicos volantes de marca que imponían presencia física y liderazgo, hasta los mediocentros modernos capaces de ordenar el juego con inteligencia y precisión. En esta lista repasamos a los 50 mejores medios defensivos de la historia, jugadores que dominaron el centro del campo y dejaron una huella imborrable en el fútbol mundial.

50. Luis Fernández

Soccer - World Cup Mexico 1986 - Semi Final - West Germany v France - Jalisco Stadium | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Figura clave del fútbol francés de finales de los años 70 y comienzos de los 80, desarrolló gran parte de su carrera en el Paris Saint-Germain. Con el club parisino ganó la Copa de Francia en 1982 y 1983, además de la histórica Ligue 1 de la temporada 1985/86, el primer campeonato de liga en la historia del club. Con la selección de Francia conquistó la Eurocopa de 1984.



Se destacó como un mediocampista defensivo combativo, con gran capacidad de recuperación y una personalidad fuerte dentro del campo. Su despliegue físico y liderazgo le permitían sostener el equilibrio del equipo y liberar a los jugadores más creativos. Tras su etapa en el PSG también jugó en el Matra Racing y en el Cannes, antes de iniciar una extensa carrera como entrenador.

49. Phillip Cocu

Soccer - Amsterdam Tournament - Barcelona v Parma | Adam Davy - EMPICS/GettyImages

Fue uno de los mediocampistas más completos del fútbol europeo de finales de los años 90 y comienzos de los 2000. Tras destacarse en el PSV Eindhoven, dio el salto al Barcelona en 1998, donde permaneció seis temporadas y conquistó la Liga española en 1998/99. En 2004 regresó al PSV y vivió una etapa especialmente exitosa, ganando cuatro Eredivisie entre 2005 y 2008.



Con la selección de los Países Bajos disputó tres Copas del Mundo (1998, 2006 y 2010) y las Eurocopas de 1996, 2000 y 2004, siendo una pieza habitual del mediocampo durante más de una década. La disciplina táctica, una buena lectura defensiva y una notable capacidad para llegar al área rival eran sus puntos más fuertes.

48. Arie Haan

Soccer - World Cup West Germany 1974 - Final - West Germany v Holland | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Integrante del mítico Ajax de los años 70, fue parte de uno de los equipos más dominantes en la historia del fútbol europeo. Con el club neerlandés ganó tres Copas de Europa consecutivas (1971, 1972 y 1973) y varios campeonatos de liga, siendo un jugador importante dentro del sistema de “fútbol total” que marcó una época.



También fue protagonista con la selección de los Países Bajos, con la que disputó las finales de los Mundiales de 1974 y 1978. Su potencia física, su capacidad para recuperar balones y su potente remate de larga distancia lo convirtieron en un mediocampista muy influyente. Tras su etapa en Ajax continuó su carrera en el Anderlecht, donde conquistó dos Recopas y dos Supercopas Europeas.

47. Uli Stielike

Fußball: Real Madrid-Libero Uli Stielike | picture alliance/GettyImages

Uno de los mediocampistas defensivos más destacados del fútbol alemán en los años 70 y 80. Tras formarse en el Borussia Mönchengladbach, alcanzó notoriedad internacional durante su etapa en el Real Madrid entre 1977 y 1985. Con el club blanco ganó tres Ligas españolas, una Copa del Rey y dos Copas de la UEFA.



Con la selección de Alemania Occidental fue campeón de la Eurocopa de 1980 y subcampeón del Mundial de 1982. Su juego se caracterizaba por una enorme disciplina táctica, gran capacidad de recuperación y liderazgo en el mediocampo. En el conjunto merengue fue además uno de los referentes del equipo durante buena parte de la década.

46. Ernst Ocwirk

Ernst Ocwirk, österreichischer Fussballspieler | ullstein bild Dtl./GettyImages

Considerado uno de los grandes mediocampistas del fútbol europeo de la posguerra, fue una figura central del fútbol austríaco durante los años 40 y 50. Se destacó inicialmente en el Austria Viena, donde ganó varios campeonatos nacionales y se consolidó como uno de los jugadores más importantes del país.



Más tarde se destacó en la Sampdoria italiana, donde jugó durante buena parte de la década de 1950. Su elegancia con el balón, inteligencia táctica y capacidad para ordenar el juego desde el mediocampo le valieron el apodo de “El Napoleón del fútbol”. Fue además capitán de la selección de Austria en el Mundial de 1954, donde el equipo alcanzó un histórico tercer puesto.

45. Pirri

Pirri Player Of Real Madrid | Gianni Ferrari/GettyImages

José Martínez Sánchez, mucho más conocido como Pirri, fue uno de los jugadores más emblemáticos del Real Madrid durante las décadas de 1960 y 1970. Con el conjunto blanco ganó diez títulos de Liga y cuatro Copas del Rey, además de la Copa de Europa de 1966, siendo uno de los referentes del equipo en ese período.



Su carrera estuvo marcada por su enorme sacrificio y versatilidad, ya que a lo largo de los años actuó tanto como mediocampista como defensor. Con la selección española disputó los Mundiales de 1966 y 1978.

44. José Velásquez

Jose Velasquez | Noticias Mercedina

Fue uno de los mediocampistas más importantes en la historia del fútbol peruano. Desarrolló gran parte de su carrera en Alianza Lima, donde ganó el campeonato peruano en 1975 y 1977, consolidándose como una de las piezas clave del equipo durante esa década.



Con la selección de Perú fue campeón de la Copa América de 1975 y disputó los Mundiales de 1978 y 1982. Se destacaba por su inteligencia para recuperar, su capacidad para organizar el juego desde el mediocampo y su liderazgo dentro del equipo, cualidades que lo convirtieron en una figura fundamental del fútbol peruano de su época.

43. Stefan Effenberg

FC BAYERN MUENCHEN - VFB STUTTGART 1:0; | Sandra Behne/GettyImages

Fue uno de los mediocampistas más influyentes del fútbol alemán en los años 90 y comienzos de los 2000. Tras pasar por clubes como Borussia Mönchengladbach y Fiorentina, alcanzó su techo en el Bayern Múnich, donde se convirtió en capitán y líder del equipo.



Con el club bávaro conquistó tres Bundesligas consecutivas entre 1999 y 2001 y fue figura en la obtención de la Champions League de 2001. Dueño de una fuerte personalidad, visión de juego y capacidad para dominar el mediocampo, fue además elegido Mejor Jugador de Europa por la UEFA en esa temporada.

42. Daniele De Rossi

AS Roma v Udinese - Serie A | NurPhoto/GettyImages

Ídolo de la Roma y uno de los mediocampistas defensivos más importantes del fútbol italiano en el siglo XXI. Pasó prácticamente toda su carrera en el club de la capital, con el que ganó dos Copas Italia (2007 y 2008) y una Supercopa italiana. Su identificación con el club lo convirtió en uno de los grandes símbolos de la institución.



Con la selección de Italia fue campeón del mundo en el Mundial de 2006 y disputó también las Copas del Mundo de 2010 y 2014. Se caracterizaba por su intensidad en la recuperación y una personalidad avasallante dentro del campo de juego. Ya en el final de su carrera cumplió su sueño de jugar en Boca, el otro club de sus amores.

41. Antonio Rattín

World Cup 1966 England versus Argentina | Mirrorpix/GettyImages

Uno de los grandes referentes del fútbol argentino en la década de 1960. Desarrolló casi toda su carrera en Boca Juniors, donde se convirtió en capitán y figura del equipo que conquistó los campeonatos de Primera División de 1962, 1964 y 1965.



Con la selección argentina disputó los Mundiales de 1962 y 1966, siendo recordado especialmente por el polémico episodio de su expulsión en el partido frente a Inglaterra en el Mundial de 1966.

40. Jean Tigana

France v Spain | Mark Leech/Offside/GettyImages

Pieza esencial del mediocampo francés en los años 80, formó parte del legendario cuadrado que compartía con Michel Platini, Alain Giresse y Luis Fernández. Tras brillar en el Bastia, alcanzó su mayor éxito en el Bordeaux, donde ganó tres títulos de la Ligue 1 (1984, 1985 y 1987) y dos Copas de Francia, en una de las etapas más exitosas del club.



Con la selección de Francia conquistó la Eurocopa de 1984 y disputó los Mundiales de 1982 y 1986, en los que el equipo alcanzó las semifinales. Su juego se apoyaba en un despliegue físico extraordinario y una enorme inteligencia táctica, lo que le permitía conectar defensa y ataque con naturalidad y sostener el ritmo del equipo durante todo el partido.

39. Dave Mackay

Arsenal versus Derby County 1969 | Mirrorpix/GettyImages

Uno de los futbolistas más duros y carismáticos del fútbol británico de los años 60. Fue un líder indiscutido del Tottenham que conquistó la liga inglesa en 1961, además de ganar tres FA Cup y la Recopa de Europa de 1963, el primer título europeo en la historia del club londinense.



Su personalidad dominante dentro del campo lo convirtió en un símbolo del Tottenham de aquella época. Capitán de la selección de Escocia durante varios años, combinaba fortaleza física, liderazgo y una gran capacidad para distribuir el balón.

38. Germano

Soccer - World Cup England 1966 - Portugal - Kingsbury Hotel, Bloomsbury | PA Images/GettyImages

Figura histórica del Benfica durante las décadas de 1950 y 1960, fue una de las piezas fundamentales del equipo que dominó el fútbol europeo en ese período. Con el club portugués conquistó dos Copas de Europa consecutivas en 1961 y 1962, además de varios campeonatos de liga en Portugal.



Su influencia en el equipo iba mucho más allá de lo táctico. Era un futbolista de gran inteligencia posicional y enorme autoridad dentro del campo, cualidades que lo convirtieron en uno de los grandes referentes del fútbol luso de su generación.

37. Néstor Rossi

Nestor Rossi | El Gráfico

Uno de los mediocampistas más influyentes del fútbol sudamericano de mediados del siglo XX. Surgido en River Plate, integró el célebre equipo de “La Máquina” y fue parte del plantel que conquistó varios campeonatos argentinos en la década de 1940.



Posteriormente tuvo una etapa muy exitosa en el Millonarios de Colombia durante la era del “Dorado”, donde también ganó varios títulos. Con la selección argentina fue campeón de la Copa América en 1947. Destacaba por su enorme visión de juego y su capacidad para manejar los tiempos del partido desde el centro del campo.

36. Zito

Zito | Media Santos FC

Referente histórico del Santos en la época dorada del club, compartió equipo con Pelé en uno de los conjuntos más dominantes del fútbol mundial en los años 60. Con el club brasileño ganó dos Copas Libertadores (1962 y 1963) y dos Copas Intercontinentales, además de múltiples títulos nacionales.



También fue un jugador importante para la selección de Brasil, con la que ganó los Mundiales de 1958 y 1962. Era un mediocampista de gran disciplina táctica y liderazgo, encargado de equilibrar a un equipo lleno de talento ofensivo.

35. Rainer Bonhof

Soccer - World Cup West Germany 74 - Final - West Germany v Holland | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Uno de los nombres más recordados del mediocampo de Alemania Occidental en los años 70. Fue parte del Borussia Mönchengladbach que dominó la Bundesliga en esa década, ganando cuatro campeonatos de liga y la Copa de la UEFA de 1975.



Con la selección alemana tuvo un papel importante en la conquista del Mundial de 1974 y también fue campeón de la Eurocopa de 1972. Su potente remate y su capacidad para proyectarse desde el mediocampo lo llevaron a ser en un jugador muy influyente en el juego ofensivo de su equipo.

34. Pep Guardiola

SPANISH Soccer | Tony Marshall - EMPICS/GettyImages

Antes de convertirse en el entrenador más influyente del fútbol moderno, fue el mediocentro que organizaba el juego del Barcelona de Johan Cruyff. Formado en La Masía, se convirtió en el eje del equipo que conquistó la Copa de Europa de 1992 y dominó la liga española a comienzos de los años 90.



Durante su etapa en el Barcelona ganó seis Ligas y una Champions League, además de varios títulos domésticos. No era el más ágil ni sacaba ventaja por su físico, pero compensaba esas falencias con una gran capacidad de anticipar el juego y leer las jugadas, además de un pase sobresaliente.

33. Claude Makélélé

Real Madrid Cf V Osasuna, La Liga | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Su nombre terminó dando origen a una forma de entender la posición. En un equipo galáctico donde todos jugaban, el francés era el encargado del trabajo duro. Ganó la Champions League de 2002 y dos títulos de Liga, desempeñando un papel fundamental en el funcionamiento del mediocampo.



Posteriormente continuó su carrera en el Chelsea, donde volvió a ser protagonista en los títulos de la Premier League de 2005 y 2006. Incansable en la recuperación, fue uno de los grandes volantes defensivos de la primera década del milenio.

32. Diego Simeone

Netherlands V Argentina, FIFA World Cup Finals 1998 Quarter Final | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Figura del fútbol argentino en los años 90 y principios de los 2000, desarrolló una extensa carrera en Europa tras surgir en Vélez Sarsfield. Con el Atlético de Madrid fue campeón de La Liga y la Copa del Rey en la temporada 1995/96, mientras que en Italia también conquistó títulos con Lazio, incluido el Scudetto del año 2000.



Con la selección argentina disputó los Mundiales de 1994, 1998 y 2002, además de ganar dos Copas América (1991 y 1993). Era un mediocampista de enorme intensidad competitiva, muy influyente en el carácter del equipo y con una fuerte personalidad dentro del campo, todas características que llevó también a su rol de entrenador.

31. Patrick Vieira

Middlesbrough v Chelsea | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Uno de los grandes mediocampistas de la Premier League en las décadas recientes. Capitán del Arsenal durante la etapa más exitosa del club bajo la dirección de Arsène Wenger, fue una pieza central en el equipo que ganó tres títulos de liga, incluido el histórico campeonato invicto de la temporada 2003/04.



Con la selección de Francia también formó parte de una generación extraordinaria, conquistando el Mundial de 1998 y la Eurocopa de 2000. Combinaba potencia física y una gran técnica, algo poco común en el fútbol de aquellos años.

30. Marco Tardelli

Italy v Brazil - FIFA World Cup | Mark Leech/Offside/GettyImages

Su nombre quedó ligado para siempre a uno de los festejos más recordados en la historia de los Mundiales. En la final de 1982, el mediocampista italiano marcó el segundo gol frente a Alemania Federal y recorrió el campo gritando con los brazos abiertos en una celebración que se volvió icónica. Aquel título fue el punto más alto de una carrera que ya había tenido muchos éxitos con la Juventus.



Con el club de Turín ganó cinco títulos de Serie A, dos Copas de Italia, la Copa de la UEFA de 1977 y la Copa de Europa de 1985. Un jugador que aparecía en la recuperación, pero también llegaba con frecuencia al área rival.

29. Bryan Robson

Footballer Bryan Robson | Mark Leech/Offside/GettyImages

Durante buena parte de los años 80 fue el rostro del Manchester United. Llegó al club en 1981 procedente del West Bromwich Albion y rápidamente asumió la capitanía, rol que mantendría durante más de una década. En Old Trafford ganó dos FA Cup (1983 y 1985) y la Recopa de Europa de 1991, antes de sumar la Premier League de 1993 en los primeros años de la era Alex Ferguson.



Con la selección inglesa disputó los Mundiales de 1982, 1986 y 1990. Era un futbolista de enorme influencia en el juego, capaz de abarcar grandes zonas del campo y aparecer también cerca del área rival. Su personalidad competitiva y su energía constante lo convirtieron en uno de los mediocampistas más respetados del fútbol inglés.

28. Gennaro Gattuso

AC Milan v Chievo Verona - Serie A | Etsuo Hara/GettyImages

Pocos futbolistas representaron tanto el carácter de un equipo como lo hizo Gennaro en el Milán de los años 2000. En un plantel lleno de talento con jugadores talentosísimos como Andrea Pirlo, Kaká o Clarence Seedorf, Gattuso era el que sostenía el ordel del mediocampo con un caracter que hacía estremecer a los rivales.



Con el equipo rossonero ganó dos Champions League (2003 y 2007), dos títulos de Serie A y un Mundial de Clubes. También integró la selección italiana campeona del mundo en Alemania 2006.

27. Demetrio Albertini

Brazil V Italy, 1994 FIFA World Cup Final | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

El que movía la pelota en el Milán de la década del '90. Surgido de las divisiones juveniles del club, se consolidó en el primer equipo a comienzos de la década y formó parte del conjunto que dominó el fútbol italiano y europeo bajo la conducción de Fabio Capello.



Ganó cinco títulos de Serie A y la Champions League de 1994, en aquell recordada final en la que el equipo italiano goleó 4-0 al Barcelona en Atenas. Claridad para distribuir el balón y precisión en los pases largos, sus dos características más destacadas.

26. Toninho Cerezo

Makita International Tournament | Mark Leech/Offside/GettyImages

Uno de los mediocampistas más elegantes que produjo el fútbol brasileño en el siglo XX. Brilló inicialmente en Atlético Mineiro y luego tuvo una etapa muy recordada en la Roma, con la que ganó dos Copas de Italia. La cima de su carrera la alcanzó en la Sampdoria que brilló a fines de los '80 y comienzos de los '90, con la que obtuvo otras dos Copas de Italia, una Supercopa y el histórico Scudetto de 1990/91.



Más tarde regresó a Brasil para formar parte del gran São Paulo de Tele Santana, sumando dos Copas Libertadores y dos Copas Intercontinentales entre 1992 y 1993.



Con la selección brasileña participó en los Mundiales de 1978 y 1982, integrando aquel equipo recordado por su estilo ofensivo. Tenía una técnica muy refinada para manejar la pelota y una notable capacidad para conducir el juego del equipo.

25. Nobby Stiles

Soccer - Football League Division One - Tottenham Hotspur v Manchester United | PA Images Archive/GettyImages

Fue uno de los jugadores más singulares de la selección inglesa campeona del mundo en 1966. Su tarea era clara, era el encargado de neutralizar al mejor jugador de ataque del equipo rival. Eusebio lo sufrió en la semifinal y puede dar cuenta de ello.



A nivel de clubes desarrolló la mayor parte de su carrera en el Manchester United, ganando la liga inglesa en 1965 y 1967, además de la Copa de Europa de 1968. Era un futbolista incansable, muy disciplinado en lo táctico y completamente comprometido con el trabajo colectivo.

24. Osvaldo Ardiles

Soccer - World Cup - Final - Argentina v Holland - Estadio Monumental | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

El mediocampista argentino alcanzó notoriedad internacional durante el Mundial de 1978, donde fue titular en la selección que conquistó el primer título mundial para Argentina. Tras ese torneo dio el salto al fútbol inglés y se incorporó al Tottenham Hotspur junto a Ricardo Villa.



En el club londinense jugó durante gran parte de la década de 1980 y ganó dos FA Cup (1981 y 1982) además de la Copa de la UEFA de 1984. A diferencia de muchos mediocampistas defensivos de su tiempo, Ardiles era técnico y se integraba al ataque con total naturalidad.

23. Luis Monti

Luis Monti | Mundodeportivo

Luis Monti aún sostiene en soledad un récord que ningún otro jugador pudo alcanzar (y posiblemente nadie lo haga): disputar dos finales de Mundiales con selecciones diferentes. En 1930 jugó para Argentina en la derrota ante Uruguay y cuatro años más tarde integró el equipo italiano que conquistó el título en 1934.



En el fútbol de clubes dejó su huella principalmente en la Juventus, donde ganó cuatro campeonatos consecutivos de la Serie A entre 1932 y 1935. Dentro del campo era un mediocampista de enorme presencia, con una influencia notable en el ritmo del partido y una personalidad que imponía respeto.

22. N'Golo Kanté

Chelsea FC v Villarreal CF – UEFA Super Cup 2021 | Lukas Schulze - UEFA/GettyImages

Su irrupción en el fútbol europeo fue tan inesperada como impactante. Tras destacar en el Caen, llegó al Leicester City en 2015 y se convirtió en una de los grandes figuras del equipo que protagonizó la histórica conquista de la Premier League en la temporada 2015/16.



Al año siguiente pasó al Chelsea y volvió a ganar la liga inglesa, algo muy poco habitual en temporadas consecutivas con clubes distintos. Más tarde sumó la Champions League de 2021 con el conjunto londinense y el Mundial de 2018 con la selección francesa. Un motor incansable, se destacaba por su capacidad para presionar bien alto en el campo y en la recuperación del balón.

21. Dunga

FUSSBALL: WORLD CUP 1994 | Lutz Bongarts/GettyImages

El capitán del seleccionado brasileño en el Mundial de Estados Unidos 1994 fue un futbolista muy distinto al estereotipo histórico del mediocampista de ese país. En una selección que priorizaba el orden por encima del brillo individual, su presencia en el centro del campo era la referencia del equipo. Y se dio el gusto de levantar la Copa luego de los penales en Pasadena.



Su carrera tuvo un recorrido amplio por distintos países. Tras comenzar en el Internacional de Porto Alegre, pasó por Corinthians y Santos antes de dar el salto a Europa. Jugó en el Pisa y la Fiorentina en Italia, luego en el Stuttgart alemán y finalmente en el Júbilo Iwata de Japón, donde también ganó varios títulos de liga a finales de los años 90. Con la selección brasileña disputó tres Mundiales (1990, 1994 y 1998) y también conquistó la Copa América de 1989 y 1997.

20. Bastian Schweinsteiger

Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil Final | Shaun Botterill - FIFA/GettyImages

La imagen de la final del Mundial de 2014 lo define a la perfección. En el Maracaná terminó el partido contra Argentina con el rostro ensangrentado después de varios golpes, pero siguió en el campo hasta el final del alargue. Alemania ganó ese torneo y su actuación aquella noche quedó como uno de los momentos más recordados de su carrera.



Durante muchos años fue uno de los referentes del Bayern Múnich. Con el club ganó ocho Bundesligas, siete Copas de Alemania y la Champions League de 2013, el título que completó el triplete de aquella temporada. Tras más de una década en Múnich pasó al Manchester United, donde levantó la FA Cup de 2016 antes de cerrar su carrera en el Chicago Fire de la MLS.

19. Javier Mascherano

France v Argentina: Round of 16 - 2018 FIFA World Cup | NurPhoto/GettyImages

Debutó en la selección argentina incluso antes de jugar oficialmente en la primera de River Plate. Marcelo Bielsa lo convocó en 2003 cuando todavía era juvenil y rápidamente se ganó un lugar en el mediocampo del equipo nacional. A lo largo de los años terminaría disputando cuatro Copas del Mundo y cinco Copas América.



En clubes tuvo etapas importantes en Europa. Después de pasar por Corinthians llegó a Inglaterra, primero al West Ham y luego al Liverpool, donde jugó varias temporadas. Más tarde se incorporó al Barcelona, alcanzando la cima de su carrera. Allí se dio cuenta que como volante central no iba a poder jugar (Busquets era una fija en el once), pero su velocidad y su inteligencia táctica le permitieron reconvertirse en un defensor central de elite pese a no ser alto.

18. Horst Szymaniak

Soccer World Cup 1962: Horst Szymaniak reading a book | picture alliance/GettyImages

Durante finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta fue uno de los mediocampistas alemanes más reconocidos. Apodado “Schimmi”, lo suyo era la recuperación junto con una técnica poco habitual para un futbolista de su posición.



Su carrera comenzó a ganar notoriedad en el Wuppertaler SV, al que llegó en 1956. Después de un breve paso por el Karlsruher SC decidió continuar su trayectoria fuera de Alemania, algo poco frecuente para los futbolistas del país en aquella época. Jugó dos temporadas en el Catania italiano con muy buenas actuaciones que le abrieron la puerta del Inter de Milán. Con la selección de Alemania Occidental fue uno de los hombres destacados en el Mundial de 1958 y volvió a integrar el plantel que disputó el Mundial de 1962.

17. Edgar Davids

Edgar Davids | Image Photo Agency/GettyImages

Las gafas protectoras que usaba en el campo se volvieron una de las imágenes más reconocibles del fútbol europeo a fines de los años noventa. El mediocampista neerlandés padecía glaucoma y jugaba con lentes especiales, pero el marketing supo sacarle provecho.



Su etapa más recordada fue en la Juventus, donde ganó tres títulos de Serie A entre 1998 y 2003. Antes había sido campeón de la Champions League con el Ajax en 1995 dentro del equipo dirigido por Louis van Gaal. También jugó en Barcelona, Inter, Tottenham y Milan. Con la selección de los Países Bajos disputó los Mundiales de 1998 y 2006, además de las Euros de 1996, 2000 y 2004.

16. Gilberto Silva

Soccer - FIFA World Cup 2002 - Group C - Brazil v Turkey | Tony Marshall - EMPICS/GettyImages

El Mundial de 2002 marcó un punto de inflexión en su carrera. En aquel torneo fue titular en el mediocampo de Brasil y disputó todos los minutos del campeonato que terminó con el histórico quinto título mundial para la verdeamerela.



Poco después llegó al Arsenal, donde permaneció varias temporadas bajo la dirección de Arsène Wenger. Integró el plantel que ganó la Premier League 2003-04 sin perder ningún partido, el equipo que pasó a la historia como los “Invincibles”. También conquistó dos FA Cup con el club londinense antes de regresar al fútbol brasileño en la etapa final de su carrera.

15. Graeme Souness

Soccer - Football League Division One - Tottenham Hotspur Photocall | PA Images Archive/GettyImages

Su nombre aparece asociado a uno de los períodos más exitosos del Liverpool. Durante la segunda mitad de los años setenta y comienzos de los ochenta fue uno de los mediocampistas del equipo que dominó el fútbol inglés y europeo.



Con el club de Anfield ganó cinco títulos de liga y tres Copas de Europa entre 1978 y 1984. También fue capitán de la selección de Escocia durante varios años y disputó los Mundiales de 1978, 1982 y 1986. Tras su etapa como futbolista inició una larga carrera como entrenador que incluyó pasos por Rangers, Liverpool y Newcastle.

14. Jose Leandro Andrade

Jose Leandro Andrade | Sujetos.U

En los años veinte fue una figura internacional del fútbol uruguayo. Integró la selección que ganó el torneo olímpico de 1924 en París, el primer gran éxito internacional del fútbol sudamericano en Europa. Cuatro años más tarde repitió el título olímpico en Ámsterdam.



También formó parte del plantel que conquistó el primer Mundial de la historia en 1930. En el fútbol de clubes jugó principalmente en Nacional y Peñarol, los dos grandes equipos del país charrúa. Su elegancia con la pelota y su forma de desplazarse por el campo hicieron que en Europa lo apodaran “La Maravilla Negra”.

13. Roy Keane

Leeds United V Manchester United, Premier League | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Durante más de una década fue uno de los rostros del Manchester United de Alex Ferguson. Llegó al club en 1993 procedente del Nottingham Forest y pronto se convirtió en capitán del equipo, rol que mantuvo durante muchos años.



En Old Trafford ganó siete títulos de Premier League y la Champions League de 1999. Aquella temporada el club consiguió el histórico triplete que también incluyó la FA Cup. Con la selección de Irlanda disputó el Mundial de 1994 y la Copa del Mundo de 2002, aunque abandonó la concentración de ese último torneo tras un conflicto con el cuerpo técnico.



Un jugador de una personalidad explosiva, con el que era mejor no pelearse (si no preguntenle al padre de Erling Haaland..)

12. Didier Deschamps

CUP-FR98-BRA-FRA-DESCHAMPS CELEBRATES | DANIEL GARCIA/GettyImages

La final del Mundial de 1998 tuvo a un capitán francés levantando la copa en el Stade de France. Aquel futbolista era el mediocampista que ordenaba el juego del equipo dirigido por Aimé Jacquet, un rol que había cumplido durante años tanto en clubes como en la selección.



Su carrera incluyó etapas en el Nantes, el Marsella, la Juventus y el Chelsea. Con el club italiano ganó tres títulos de Serie A y la Champions League de 1996. También había sido campeón de Europa con el Marsella en 1993. Dos años después del Mundial sumó la Eurocopa de 2000 con la selección francesa.

11. Rodri

FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23 | James Gill - Danehouse/GettyImages

Un gol suyo le dio al Manchester City el título más ansiado en la final de la Champions 2023 en Estambul y lo llevó al mediocampista español a ser elegido Balón de Oro poco tiempo después. Un futbolista capaz de recuperar y jugar, siempre bien ubica en el campo de juego y con un pase entre líneas extraordinario.



Formado en el fútbol español, pasó por el Villarreal y el Atlético de Madrid antes de incorporarse al club inglés en 2019. Desde entonces se convirtió en uno de los jugadores más utilizados por Pep Guardiola. Líder de la selección española campeona de la Euro 2024, una inoportuna lesión lo sacó de las canchas justo en el mejor momento de su carrera.

10. Johan Neeskens

- Barcelona | VI-Images/GettyImages

La final del Mundial de 1974 comenzó con un penal convertido por un futbolista neerlandés apenas iniciado el partido. Alemania Occidental todavía no había tocado la pelota cuando ese remate puso en ventaja a los Países Bajos en Múnich. Sin embargo, el equipo terminaría perdiendo 2-1, aunque aquella selección quedó en la memoria por el estilo que popularizó el llamado “fútbol total”.



Antes de ese torneo ya se había consolidado en el Ajax, club con el que ganó tres Copas de Europa consecutivas entre 1971 y 1973. En Ámsterdam compartió equipo con Johan Cruyff dentro de uno de los conjuntos más influyentes de su época. Después continuó su carrera en el Barcelona y más tarde jugó en el fútbol de Estados Unidos, mientras que con la selección de su país volvió a alcanzar una final mundialista en 1978.

9. Roberto Falcao

Soccer - World Cup Spain 1982 - Group Six - Brazil v Scotland - Benito Villamarin Stadium, Seville | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

La selección brasileña del Mundial 1982 es recordada como uno de los equipos más brillantes que no lograron levantar el trofeo. En medio de un conjunto repleto de talento ofensivo, el mediocampo tenía a un futbolista que aportaba orden y claridad en la circulación. Ese era Falcao. Aquel equipo llegó como uno de los favoritos al torneo de España, aunque su camino terminó en la segunda fase tras caer ante Italia en Barcelona.



Antes de su etapa europea se había convertido en una de las grandes figuras del Internacional de Porto Alegre. Con el club gaúcho ganó tres campeonatos brasileños en 1975, 1976 y 1979. En 1980 pasó a la Roma y rápidamente se transformó en una pieza importante del equipo que conquistó la Serie A en la temporada 1982-83, uno de los títulos más celebrados por la afición romanista.

8. Obdulio Varela

Undated photograph of Uruguayan soccer p | AFP/Getty Images/GettyImages

Fue el capitán de Uruguay en la histórica final del Mundial de 1950, el "Maracanazo". Cuando Brasil se adelantó en el marcador, se tomó varios minutos para discutir la jugada con el árbitro y enfriar el ambiente en un estadio repleto de más de 170 mil personas. Poco después llegaron los goles de Juan Alberto Schiaffino y Alcides Ghiggia que dieron vuelta el resultado y sellaron uno de los episodios más famosos de la historia del fútbol.



A nivel de clubes desarrolló gran parte de su carrera en Peñarol, donde ganó varios campeonatos uruguayos durante la década de 1940. También tuvo un breve paso por el fútbol argentino con Boca Juniors, pero su figura quedó ligada para siempre a aquella selección charrúa que dio el golpe en Río de Janeiro.

7. Jozsef Bozsik

Jozsef Bozsik | magicalmagyars

Fue uno de los nombres centrales del fútbol húngaro que dominó la escena internacional en la primera mitad de la década de 1950. Formó parte del equipo conocido como los “Magiares Mágicos”, la selección que sorprendió a Europa con su estilo ofensivo y que llegó a la final del Mundial de 1954.



Pasó prácticamente toda su carrera en el Budapest Honvéd, donde compartió equipo con Ferenc Puskás y otros integrantes de aquella generación dorada. Con la selección de su país disputó más de cien partidos internacionales y fue protagonista de la histórica victoria por 6-3 sobre Inglaterra en Wembley en 1953.

6. Mauro Silva

FUSSBALL: CL 02/03, DEPORTIVO LA CORUNA - FC BAYERN MUENCHEN 2:1 | Sandra Behne/GettyImages

La selección brasileña que ganó el Mundial de 1994 se construyó a partir de un mediocampo muy sólido. Mientras Romário y Bebeto resolvían los partidos en ataque, detrás aparecía un volante que garantizaba equilibrio y disciplina táctica. Fue titular en los siete encuentros del torneo en Estados Unidos y uno de los jugadores más constantes del equipo que volvió a darle a Brasil una Copa del Mundo después de 24 años.



Su carrera europea estuvo marcada por una larga etapa en el Deportivo La Coruña. Llegó al club gallego en 1992 y permaneció allí más de una década, formando parte del período más exitoso de su historia. Integró el equipo que ganó la Liga española en la temporada 1999-2000 y también conquistó dos Copas del Rey.

5. Fernando Redondo

Soccer - UEFA Champions League, Real Madrid v Rosenborg | Michael Steele - EMPICS/GettyImages

El gol que marcó en Old Trafford en los cuartos de final de la Champions League de 2000 todavía se recuerda por el recurso técnico que utilizó para dejar atrás a Henning Berg. Aquella jugada terminó en gol con un pase atrás para Raúl y es al día de hoy un ícono del Madrid y la Champions.



Con ese desparpajo jugaba Fernando Redondo, un crack de verdad. Dueño de un fútbol elegante, su zurda parecía flotar en el aire. En el club español ganó dos Champions League, en 1998 y 2000, además de dos títulos de liga.



Su historia con la selección argentina fue mucho más breve de lo que podría haber sido. Disputó el Mundial de 1994 en Estados Unidos, pero en 1990 se negó a jugar para terminar sus estudios y en 1998, no accedió a la regla que imponía Daniel Passarella de cortarse el pelo para poder formar parte del equipo.

4. Andrea Pirlo

Champions League final - "Barcelona v Juventus" | VI-Images/GettyImages

En sus primeros años como profesional ocupaba un lugar mucho más retrasado en el mediocampo. Con el paso del tiempo su función fue cambiando y terminó transformándose en un futbolista capaz de manejar el ritmo de todo el equipo. Su precisión en el pase, la forma de interpretar los espacios y una pegada exquisita le dieron un perfil distinto al de la mayoría de los jugadores que ocupaban esa posición.



Tras un comienzo en el Brescia y un breve paso por el Inter, su carrera tomó vuelo en el Milán. Con el club rossonero ganó dos Champions League en 2003 y 2007. Más adelante continuó en la Juventus, donde conquistó cuatro títulos consecutivos de Serie A entre 2012 y 2015 y alcanzó el status de leyenda. Campeón del Mundo en 2006, también disputó las Euros de 2004, 2008 y 2012.

3. Frank Rijkaard

AC Milan v Foggia - Serie A | Etsuo Hara/GettyImages

Integrante de la selección de los Países Bajos campeona de la Eurocopa de 1988 ante la Unión Soviética, formó parte de una generación que dejó una huella importante en el fútbol europeo. Aquel equipo reunía a figuras como Marco van Basten y Ruud Gullit, y logró el primer gran título internacional en la historia del país.



A nivel de clubes vivió algunos de los momentos más destacados de su carrera en el Milán de finales de los años ochenta y comienzos de los noventa. Con el conjunto italiano ganó dos Copas de Europa consecutivas en 1989 y 1990. También tuvo una etapa importante en el Ajax, donde regresó en la parte final de su trayectoria y levantó la Champions League de 1995 antes de retirarse del fútbol profesional.

2. Sergio Busquets

Juventus v FC Barcelona - UEFA Champions League Final | Jean Catuffe/GettyImages

Posiblemente, el mejor mediocampista defensivo del siglo XXI. No desde lo físico ni desde el despliegue. Su juego pasaba por la cabeza. Siempre bien ubicado, siempre un segundo antes que el resto. No necesitaba correr de más ni exagerar intervenciones, entendía todo antes de que sucediera y eso le permitía dominar partidos enteros desde un rol que muchas veces pasa desapercibido.



En el Barcelona fue parte de una de las mejores etapas de la historia del club. Debutó en 2008 y durante más de una década sostuvo al equipo desde el mediocampo, siempre como eje. Su conexión con Lionel Messi marcó una época, al igual que su sociedad con Xavi e Iniesta en la mitad del campo culé. Ganó tres Champions League y múltiples títulos de liga, además del Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012 con España. Lo que parecía una carrera ligada a un solo club terminó con su salida al Inter Miami, donde volvió a compartir vestuario con varios viejos conocidos.

1. Lothar Matthäus

Lothar Matthaus Germany 1993 | David Cannon/GettyImages

Reducir a este crack a una sola posición sería injusto. Matthäus fue mucho más que mediocampista defensivo porque era capaz de jugar casi en cualquier posición de la cancha. No cualquier futbolista llega a jugar 5 mundiales y a ser campeón en uno de ellos.



Su trayectoria a nivel de clubes también fue extensa y exitosa. Tuvo etapas en el Borussia Mönchengladbach, en el Bayern Múnich y el Inter de Milán, donde ganó la Serie A en 1989. Con el Bayern sumó varios títulos de Bundesliga y llegó a otra final de Champions en 1999. Ese mismo recorrido, sostenido durante más de una década en la élite, lo llevó a quedarse con el Balón de Oro en 1990 y a convertirse en uno de los futbolistas más completos de su generación.

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