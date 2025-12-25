Los 7 jugadores que deberían dejar el Inter Miami en 2026

Un lustro de existencia y dos años desde el histórico fichaje de Lionel Messi, le bastaron al Inter Miami para llevarse los máximos honores de la MLS.

En efecto, David Beckham lideró en los despachos y la dirección deportiva a una franquicia que emergió hace poco tiempo y empezó a cambiar la forma de pensar, en lo comercial, del balompié estadounidense.

Claro está, levantar la MLS Cup en 2025 no eximirá a la plantilla que entrena Javier Mascherano de afrontar bajas (también altas) de cara a la venidera temporada, incluyendo las de los míticos Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes anunciaron su retiro de la actividad profesional.

De ese modo, se repasará a los futbolistas que ayudaron al club de Fort Lauderdale a coronarse campeones, pero que no deberían volver en 2026.

1. Tadeo Allende

Tadeo Allende fue importante para la consagración de Inter Miami en la MLS | Rich Storry/GettyImages

El crack y goleador "no mediático" (22 dianas; nueve de ellas en playoffs) que terminó formando una notable dupla con Leo Messi y guiando al Inter Miami al título nacional, aunado a enviar al banquillo de suplentes a toda una leyenda mundial, del calibre de Luis Suárez.



Evidentemente, Las Garzas quisieran adquirir por completo al versátil delantero argentino; el problema es que su pase pertenece al Celta de Vigo y debe retornar a España en año nuevo, por lo que la única vía para quedarse en Florida es que su cesión se extienda o se complete un traspaso. Dicho esto, la revalorización del jugador en cuestión hace que la entidad gallega explore enviarlo a otro club que quiera pagar alrededor de 10 millones de euros en la operación.

2. Rocco Ríos Novo

Rocco Ríos Novo terminó siendo el portero titular del Inter Miami en 2025 | Rich Storry/GettyImages

De menos a más resultó la pasantía del canterano de Lanús en la MLS, al punto que le sacó la titularidad al veterano Ustari y vigiló los tres palos para Mascherano en la postemporada.



Si Tadeo Allende volverá a España, el nacido en Los Angeles debe regresar en unos días a Argentina, así que Las Garzas están condenadas a negociar una compra u otro préstamo con el propio Lanús.

3. William Yarbrough

William Yarbrough fue el tercer portero del Inter Miami en la última temporada | Roger Wimmer/ISI Photos/GettyImages

Una baja segura el 1 de enero que sufrirá el plantel que hace vida en el Chase Stadium es la del tercer guardameta.



El mexicoamericano no accionó ni en un encuentro oficial a lo largo de la finalizada contienda; tampoco en la Leagues Cup, por ende y considerando que su contrato finaliza este 31 de diciembre, cambiará de aires.

4. Fafà Picault

Fafà Picault vio minutos residuales en buena parte del 2025 | Icon Sportswire/GettyImages

El internacional con la selección de Haití fungió de revulsivo durante tramos de la ronda regular, donde totalizó cuatro goles en 20 careos; sin embargo, desapareció en las fases del KO, junto al factor de que será agente libre en una semana,



En definitiva, varias combinaciones tendrían que producirse para que el surgido en las inferiores del Cagliari italiano acuerde un nuevo pacto con la divisa que preside Beckham.

5. Marcelo Weigandt

El Inter Miami sabe que no será fácil extender la cesión de Marcelo Weigandt desde Boca | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

Que nadie dude que al Jefecito le encantaría que su equipo fichara definitivamente el lateral diestro que pertenece a Boca Juniors, y que

integró el XI titular en el grueso de los compromisos, en línea de cuatro o de cinco, en el fondo.



No obstante, las sólidas prestaciones de Weigandt, de 25 años, lo han revalorizado, un aspecto que obligaría al Inter a realizar alguna tentadora oferta al cuadro xeneize, o de lo contrario lo perderá en enero.

6. Baltasar Rodríguez

Racing Club de Avellaneda tratará de vender o recuperar a Baltasar Rodríguez | Carmen Mandato/GettyImages

Caso incluso más complicado que el de Marcelo Weigandt, ya que Baltasar Rodríguez emergió para adueñarse de un puesto en la alineación de Las Garzas durante los playoffs, pero ahora regresará a Racing Club de Avellaneda, institución que es consciente de que cuenta con un diamante de 22 años y al que puede sacarle una buena suma monetaria con una venta a Europa o Brasil.



En consecuencia, las opciones de que el fino volante se uniforme de rosa y negro en 2026 parecen esfumarse.

7. Allen Obando

Allen Obando jugó muy poco en la última temporada y volverá pronto al Barcelona de Guayaquil | Icon Sportswire/GettyImages

Es cierto que apenas posee 19 años, pero también lo es que jugó muy poco en 2025 y necesita continuidad a fin de no quedarse estancado.



A esto hay que agregar que retornará al Barcelona de Guayaquil en enero, así que es difícil que el ariete ecuatoriano continúe en la nómina de los monarcas de la MLS.

