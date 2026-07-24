Los 8 jugadores que se juegan su futuro en el Liverpool

Después de una campaña 2025/26 muy por debajo de las expectativas, el Liverpool apostó por Andoni Iraola para iniciar una nueva etapa en Anfield. El técnico español buscará implantar su característico estilo de juego, mientras evalúa a un plantel en el que varios futbolistas se juegan mucho más que unos minutos en los amistosos.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Además de las nuevas incorporaciones y los cambios tácticos que pretende implementar Iraola, el calendario volverá a exigir una plantel amplio para afrontar la Premier League, las copas nacionales y las competiciones europeas. En ese escenario, el rendimiento durante la pretemporada podría definir quiénes se consolidan en el proyecto y quiénes terminan buscando una salida antes del cierre del mercado de fichajes.

Estos son los ocho nombres que deberán aprovechar cada oportunidad para convencer al nuevo entrenador:

1. Curtis Jones

Liverpool Training Session | Andrew Powell/GettyImages

El mediocampista inglés ha sido relacionado en varias ocasiones con un posible traspaso al Inter de Milán, aunque Iraola dejó en claro recientemente que cuenta con él. A sus 25 años, Jones necesita dar el salto definitivo y demostrar que puede competir al mismo nivel que el resto del mediocampo del Liverpool. Haber descansado durante el verano al no disputar el Mundial 2026 podría jugar a su favor.

2. Jeremie Frimpong

Liverpool Training Session | Andrew Powell/GettyImages

Su primera temporada en Anfield estuvo marcada por las lesiones y un rendimiento irregular. El neerlandés llegó como sustituto de Trent Alexander-Arnold, pero sus mejores actuaciones siempre fueron como carrilero. Ahora deberá adaptarse al sistema de cuatro defensores de Iraola y demostrar que puede convertirse en una pieza importante.

3. Harvey Elliott

Liverpool FC Training Session | Nikki Dyer/GettyImages

Después de una cesión decepcionante en el Aston Villa, Elliott regresa con una nueva oportunidad. La salida de Arne Slot, quien apenas le dio protagonismo, abre una puerta para el talentoso volante ofensivo, que deberá convencer al nuevo cuerpo técnico de que puede aportar creatividad pese a sus limitaciones físicas.

4. Federico Chiesa

Liverpool FC Training Session | Nikki Dyer/GettyImages

El italiano parecía tener un pie fuera del club, con un posible regreso a la Serie A gestándose. Sin embargo, la escasez de extremos naturales en la plantilla podría darle una oportunidad inesperada. Si recupera el nivel que mostró en sus mejores años con la Juventus, podría convertirse en un revulsivo importante.

5. Wataru Endo

Liverpool Training | Andrew Powell/GettyImages

Aunque nunca fue un habitual en el esquema anterior, el japonés siempre respondió cuando fue requerido. Su contrato termina en 2027 y, pese a que una renovación parece complicada, todavía puede ganarse un papel como alternativa en el mediocampo si logra recuperarse completamente de la lesión que lo dejó fuera del Mundial.

Liverpool head coach Andoni Iraola speaks at press conference in Chicago | Anadolu/GettyImages

6. Kostas Tsimikas

Liverpool Training Session | Andrew Powell/GettyImages

Tras un préstamo con poca continuidad en la Roma, el lateral griego vuelve a Liverpool con una nueva posibilidad. La salida de Andy Robertson deja vacante el rol de suplente por la banda izquierda, aunque Milos Kerkez parte como titular indiscutible. La pretemporada será clave para definir si Tsimikas permanece en el plantel.

7. Trey Nyoni

Liverpool FC Training Session | Nikki Dyer/GettyImages

Con apenas 19 años, el mediocampista ya suma experiencia con el primer equipo y es considerado una de las grandes joyas de la cantera. Aunque existe la opción de una cesión para acelerar su desarrollo, una buena preparación podría convencer a Iraola de mantenerlo como parte de la rotación.

8. Stefan Bajčetić

Liverpool Training Session | Andrew Powell/GettyImages

El español lleva más de dos años sin disputar un partido oficial con el Liverpool y todavía trabaja para recuperar su mejor forma física. Iraola aseguró que evoluciona favorablemente, aunque su participación en la pretemporada aún es una incógnita. Si logra volver a tiempo, tendrá una oportunidad de relanzar una carrera que parecía destinada a grandes cosas.

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