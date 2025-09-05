Los campeones de goleo que dejaron los clubes que podrían volver a la Liga MX con el regreso del ascenso

Hubo buenas noticias para los aficionados de la Liga MX. Este jueves, se dio a conocer que el ascenso y descenso volverán para la temporada 2026-2027, lo que fue una gran victoria para aquellos que no temieron dar la cara pese a enfrentarse a la Federación Mexicana de Fútbol, tal como Leones Negros, Cancún FC, Atlético Morelia, Atlético La Paz y Venados de Mérida.



Con el retorno del ascenso, varios equipos que hoy en día militan en la categoría de plata, hoy llamada Liga de Expansión, podrían volver dentro de algunos años, incluso aquellos que ahora están en la Liga Premier y la Liga TDP, es decir, la Tercera División. Muchos de esos equipos alguna vez estuvieron en la Primera División, teniendo sus buenos momentos.



Del mismo modo, los clubes que actualmente no están en la Liga MX lograron contar con futbolistas que se hicieron con el campeonato de goleo, por lo que es buen momento para recordarlos.

1. Julio Ayllón – Veracruz (30 goles)

Julio Aparicio Ayllón "El negro aparicio" Primer campeón goleador con los Tiburones Rojos

Continuamente suena con fuerza el retorno de los Tiburones Rojos, club icónico del fútbol mexicano que fue desafiliado hace unos años bajo la presidencia de Fidel Kuri.



En la temporada 1949-50, el cuadro jarocho se hizo con el título de Liga, el segundo de su historia, y en parte gracias a los tantos del peruano, que fue conocido como El Negro Aparicio.

2. Adalberto López – Oro (16 goles)

Adalberto López con el Oro de Guadalajara.

Si bien Jalisco tiene un gran número de equipos, uno de los inolvidables es el conjunto de Ciudad Guzmán, que actualmente milita en la Tercera División y que cuenta con 102 años de historia.



Los llamados Mulos tuvieron como máximo goleador al Dumbo, en la temporada 1951-52. Anteriormente ya se había hecho con un tricampeonato de goleo jugando con León.

3. Juan Carlos Carrera – Oro (21 goles)

Para la temporada 1953-54, los Mulos volvieron a hacerse con un liderato de goleo gracias al atacante argentino. No obstante, tuvo que compartirlo con el uruguayo Julio María Palleiro del Necaxa y con nada más y nada menos que Adalberto ‘Dumbo’ López, que ahora defendía a las Chivas.

4. Héctor Hernández – Oro (25 goles)

EL MEJOR FUTBOLISTA QUE SE HA VISTO EN JALISCO



"EL CHALE" HECTOR HERNANDEZ



FUTBOLISTICA SURGIDO DEL CLUB DEPORTIVO ORO



SELECCIONADO NACIONAL DE MEXICO

"EL VERDUGO DE COSTA RICA"

Otro más a la lista de los Mulos. El apodado Chale lideró la tabla en la campaña 1955-56, siendo precisamente canterano del equipo jalisciense.



El mundialista defendió el escudo cuatro años para luego pasar a Chivas.

5. Carlos Lara – Zacatepec (19, 22 y 21 goles)

El 27 de julio de 1934 nació Carlos "El Charro" Lara, jugó en México para Zacatepec, Toluca y Necaxa



Es el tercer máximo goleador argentino en la historia de la Liga MX con 127 goles

Otro de los clubes icónicos. Los Cañeros tuvieron una gran época de éxitos que los llevó a ser campeones de Liga en dos ocasiones, aunque hoy en día está en la Segunda División. El argentino nacionalizado mexicano, conocido como El Charro, fue tricampeón de goleo, alzando el logro en las campañas 1957-58, 1960-61 y 1961-62, este último compartido con Salvador Reyes del Guadalajara. Justamente cuando se hizo con su primer trofeo de goleo fue campeón con los blanquiverdes.

6. Roberto Rolando – Tampico Madero (22 goles)

Roberto Rolando delantero argentino que jugó en el Tampico entre los años 1959 y 1962, fue campeón de goleo en la temporada 59-60 anotando 22 goles en 25 partidos; es el único campeón de goleo del Tampico (sin considerar al Tampico-Madero).

Datos wikipedia#MemoriaFutbolera pic.twitter.com/vrAzaiDjgj — Archivo Futbolero (@ArchivoFutboler) March 31, 2020

La Jaiba Brava es uno de los equipos que está en la Liga de Expansión y que podría luchar por volver al lugar que una vez perteneció. En la campaña 1959-60, el argentino gritó tras perforar las redes en 22 ocasiones.

7. Amaury Epaminondas – Oro (19 y 21 goles)

AUTOGRAFO DEL GOLEADOR



AMAURY EPAMINONDAS, EL GOLEADOR BRASILEÑO EN EL FÚTBOL MEXICANO

El conjunto de Jalisco nuevamente ganó dos títulos de goleo de la mano del delantero y mediocampista brasileño, que se consagró en lo más alto en la temporada 1962-63 y 1964-65, siendo campeones en el primero. Este sería el último campeón goleador de los Mulos, pues en el Torneo México 70 descendió para no volver más porque desaparecería con el tiempo.

8. Bernardo Hernández – Atlante (19 goles)

Bernardo "Manolete" Hernández, delantero que debutó en el Atlante, jugó de 1961 a 1973, logró posicionarse como máximo goleador durante 1967 - 1968, colocándose en la quinta posición de goleo con 71 dianas, además de haber formado parte de la Selección Olímpica de México68.

Los Potros de Hierro, hoy algo repudiados por los aficionados debido a que se bajó de la protestar para hacer regresar el ascenso, es otro de los cuadros históricos de México, militando en la Liga de Expansión y que tiene sus papeles de certificación en forma para poder hacerse de un sitio. El Manolete alzó el título de goleo en la campaña 1967-68.

9. Evanivaldo Castro ‘Cabinho’ – Atlante (30, 29 y 32 goles)

⚽ #LigaMX #EfemerideGEB #DatoGEB



El 1 marzo 1981, Evanivaldo Castro "Cabinho", con Atlante, anotó su gol 200 en Primera División de México, en empate 1-1 vs Atlético Potosino, abrió el marcador con tiro penal.



Terminó el torneo con 29 goles, logrando el campeonato de goleo.

El brasileño es toda una leyenda del fútbol mexicano, ya que su olfato goleador es todavía recordado gracias a su tricampeonato de goleo desde la temporada 1979 a la 1982, aunque anteriormente ya había sido tetracampeón con los Pumas, incluso después lo volvió a lograr con León, no por nada es el máximo anotador en la historia de la Primera División de México con más de 300 tantos.

10. Sergio Lira – Tampico Madero (10, 14 y 29 goles)

HOMENAJE AL JAIBO MAYOR



El Tampico Madero se reencontrará con su goleador histórico, en el partido de este fin de semana realizarán un homenaje a Sergio Lira.

El delantero forjado en la Jaiba Brava logró el título de goleo en el Prode 85, aunque lamentablemente no pudo ser campeón de Liga porque perdieron contra el América en tiempos extra.



Ya en el México 86, el veracruzano volvió a repetir, aunque compartió la dicha con Francisco ‘Abuelo’ Cruz de Rayados. Del mismo modo, no pudo levantar el título porque cayeron en la final ante los regios. Años después, celebraría otro campeonato de goleo en la campaña 1988-89.

11. José Luis Zalazar – Tecos (23 goles)

La Universidad Autónoma de Guadalajara estuvo mucho tiempo en Primera División, incluso fue campeón. El uruguayo encabezó la lista de goleadores en la temporada 1986-87.

12. Jorge Comas – Veracruz (26 goles)

Jorge Alberto Comas, leyenda de los Tiburones Rojos de Veracruz, recibió una sentencia de cinco años

Para la temporada 1989-90, el argentino terminó como el mayor romperredes, convirtiéndose en un jugador emblemático de los Tiburones Rojos. En su estadía con los escualos marcó un total de 75 anotaciones.

13. Luis García – Atlante (12 goles)

Luis García Postigo jugó en el Atlante y campeón goleador invierno 1997 con 12 Goles tuvo un paso fugaz pero nos dejó sus goles como Prietito.

Años atrás, el actual analista de TV Azteca fue bicampeón de goleo con los Pumas, pero sumaría uno más con los Potros de Hierro en el Invierno 97.



El conocido Doctor sólo estaría un año en el cuadro azulgrana.

14. Sebastián Abreu – Tecos (14 goles), Dorados (11 y 11)

MÉXICO FUE PARTE DE SU LOCURA



Hoy le dice adiós a las canchas Sebastián 'Loco' Abreu. El futbol mexicano fue parte de su carrera. América, Cruz Azul, Tigres, Rayados, Dorados y Tecos, tuvieron la fortuna de tenerlo.



¡El hombre récord del balompié!

El actual timonel de Xolos dejó huella en los campos gracias a su aporte goleador. Su primer título de mayor romperredes lo consiguió con los Tecolotes en el Verano 2000.



Para el Apertura 2005, ganó el segundo con El Gran Pez, compartido con el argentino Matías Vuoso (Santos Laguna), el brasileño Kléber Boas (América) y el argentino Walter Gaitán (Tigres).



Después, El Loco sería bicampeón con los sinaloenses en el Clausura 2006, aunque no pudieron evitar el descenso.

15. Martín Rodríguez – Irapuato (12 goles)

Martín Rodriguez | Campeón de Goleo en el Torneo Invierno 2001

(Único campeón de goleo en Primera División en la historia del Club)



25 de Noviembre de 2001

12 Goles en 1494 Minutos Disputados | Gol cada 124 Min.

La Trinca está de vuelta en la Liga de Expansión tras mucho tiempo de estar batallando para volver a la división de plata. El equipo que actualmente ingresa más gente a su inmueble tuvo como goleador al uruguayo, siendo hasta ahora el único de su historia en lograr la distinción.

16. Luis Gabriel Rey – Atlante (15 goles)

Luis Gabriel Rey | LUIS ACOSTA/GettyImages

El Canguro se volvió uno de los futbolistas emblemáticos de los Potros de Hierro. Y aunque nunca pudo ser campeón de Liga, dejó su huella marcada con si título de goleo en el Apertura 2003, siendo el primer colombiano que se consagró como mayor romperredes del fútbol mexicano.

17. Salvador Cabañas – Jaguares (11 goles)

Salvador Cabañas | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Los de Chiapas también son recordados con cariño por sus lúcidos uniformes y porque normalmente entraban a Liguilla, aunque no pudieran pasar de los cuartos de final.



Los felinos trajeron al paraguayo a México y se los pagó bien con el liderato de goleo en el Clausura 2006, el cual compartió con Sebastián Abreu.

18. Johan Fano – Atlante (10 goles)

Johan Fano | LatinContent/GettyImages

El Bicentenario 2010 es bien recordado por su escasa cuota goleadora que dejó tres campeones de goleo, entre ellos, el peruano de los Potros, junto al estadounidense Hérculez Gómez (Puebla) y Javier ‘Chicharito’ Hernández (Chivas), que a mitad del torneo se marchó a Europa.

19. Esteban Paredes – Atlante (11 goles)

Esteban Paredes | Cioran Casta±eda/GettyImages

El último campeón de goleo que brindaron los Potros de Hierro porque comenzaría su declive hasta caer en el descenso.



El chileno celebró dicha distinción en el Apertura 2012, empatando con el ecuatoriano Christian Benítez (América).

20. Raúl Ruidíaz – Morelia (11 y 9 goles)

Raúl Ruidíaz | Jam Media/GettyImages

Injustamente, los Canarios dejaron su lugar en Primera División para dárselo al Mazatlán por capricho del dueño Ricardo Salinas Pliego.



Antes de irse, La Monarquía tuvo como referente del ataque al peruano, que ganó su primera título de goleo en el Apertura 2016 a lado del colombiano Dayro Moreno (Xolos). Seis meses después repetiría en el Clausura 2017, pero esta vez en solitario.