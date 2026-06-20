Los cinco defensas que más dinero han movido en traspasos - rankeados

El mundo del fútbol mueve cada vez más dinero y las posiciones de los jugadores tienen distinto valor, aunque las corrientes cambian y hay puestos que se revalorizan dependiendo de la moda.

Hace ya algunos años, los laterales con llegada hasta el fondo son bien cotizados por la prestación del ida y vuelta, que no todo jugador puede hacer con solvencia. Los defensores son tremendamente importantes, y en el acumulado son varios los que han movido una cantidad de dinero asombrosa en los últimos años.

A continuación, los cinco que más dinero movieron en sus traspasos acumulados.

5. Lucas Hernández

Newcastle United FC v Paris Saint-Germain: Group F - UEFA Champions League 2023/24 | Michael Regan/GettyImages

El defensor español nacionalizado francés se formó en la cantera del Atlético de Madrid y tuvo un salto a la fama temprano, que le representó en 2019 pasar del Colchonero al Bayern Múnich a cambio de 80 millones de euros.



Cuatro años más tarde, el internacional galo fue comprado por el París Saint-Germain en 45 millones, donde hoy permanece siendo uno de los puntos altos del equipo de Luis Enrique bicampeón de la UEFA Champions League.

4. Josko Gvardiol

Manchester City v West Ham United - Premier League | Molly Darlington/GettyImages

Dos fichajes le bastaron al talentoso defensor croata para meterse en este ranking: del Dinamo Zagreb al Leipzig por 36.8 millones y del club alemán al Manchester City por 90 millones en 2023, luego de que guiara a Croacia a un meritorio tercer puesto en Qatar 2022.



El zaguero podría volver a ser un nombre importante en este mercado de fichajes, así que podría escalar puestos en esta tabla.

3. João Cancelo

FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

El portugués ha pasado por grandísimos clubes y todos han tenido que dejar una moneda importante para hacerse de sus servicios.



El primero en comprarlo fue el Valencia, en 15 millones de euros al Benfica en el año 2015. Luego, la Juventus lo pagó 40.4 millones de euros en 2018 tras la cesión del lateral al Inter de Milán. Los préstamos en la carrera de Joao Cancelo han sido una moneda corriente.



Al año siguiente el City lo pagó 65 millones, siendo este el valor más alto de un traspaso en su carrera. Estuvo cedido tanto en el Bayern Múnich como en el FC Barcelona, donde ya lleva dos ciclos.

2. Marc Cucurella

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024 | Richard Pelham/GettyImages

Si bien hoy está instalado como un lateral de la más alta élite, ha tenido que caminar una larga ruta hasta este gran momento.



Surgió de La Masía, aunque no fue en el FC Barcelona su explosión. Vistió las camisetas del Eibar y el Getafe, siendo este el primero en venderlo en una cifra considerable: 18 millones al Brighton de la Premier League.



En el sur de Inglaterra fue donde alcanzó el estrellato y llamó la atención del Chelsea, que no dudó en pagarlo 65 millones en agosto de 2022. Ahora, el Real Madrid lo incorporó en 55 millones más cinco en variables.

1. Matthijs de Ligt

Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Con tan solo 26 años ya vistió la camiseta de varios gigantes de Europa: saltó a la fama como el pilar defensivo del Ajax semifinalista de la UEFA Champions League 2018/19, prestación que le valió un traspaso de 85.5 millones a la Juventus en julio de 2019.



De la Vecchia Signora se fue al Bayern Múnich, que pagó 67 millones a mediados del 2022. En 2024 pasó al Manchester United, donde hoy milita, a cambio de 45 millones.



Todavía tiene margen para volver a ser lo que supo ser y cumplir con lo que se esperaba de él. Tanto su persona como el United quieren ser protagonistas en la temporada 2026/27.

Jugador Cantidad de traspasos Dinero movido en total Matthijs de Ligt 3 197.5 millones de euros Marc Cucurella 6 156.1 millones de euros João Cancelo 4 145.4 millones de euros Josko Gvardiol 2 126.8 millones de euros Lucas Hernández 2 125 millones de euros