Los clubes que mayor cantidad de lesionados están teniendo en el inicio de la temporada 2025/26
La temporada 2025/26 del fútbol europeo ya está en marcha y los clubes compiten por los principales torneos, con la UEFA Champions League como competencia principal pero con muchas ligas domésticas que han tenido sorpresas y partidos apasionantes en lo que va del año competitivo.
A pesar de esto, varios de los principales equipos han sufrido varias bajas a lo largo de este primer tramo del año competitivo, y por la exigencia del calendario seguramente la lista se agrande.
1. Manchester City
El City está en un momento de transición, todavía lejos de su rendimiento ideal pero con partidos donde mostró una buena forma. Por supuesto, las lesiones recurrentes no ayudan a la performance del equipo de Guardiola.
Cantidad de lesiones al momento: 15
2. FC Barcelona
La enfermería del FC Barcelona es algo que preocupa a Hansi Flick, ya que tiene jugadores realmente importantes como Robert Lewandowski, Marc-André Ter Stegen, Gavi y Raphinha entre los lesionados.
Cantidad de lesiones al momento: 14
3. Chelsea
Los vigentes campeones del mundo tuvieron un arranque con altibajos, y sin dudas las lesiones de futbolistas como Cole Palmer o Levi Colwill jugaron su papel.
Cantidad de lesiones al momento: 14
4. Arsenal
Si bien están punteros de la Premier League, los dirigidos por Mikel Arteta están padeciendo a varios lesionados en este momento: Martin Odegaard, Noni Madueke y Kai Havertz, entre otros.
Cantidad de lesiones al momento: 10
5. Juventus
Luciano Spalletti se hará cargo del equipo turinés, que tuvo como entrenador a Igor Tudor hasta la semana pasada, y sin dudas uno de los temas que tendrá que resolver será el de las lesiones.
Cantidad de lesiones al momento: 10
6. Real Madrid
El Merengue ha sufrido varias bajas por lesión en lo que va de la campaña, pero paulatinamente fue recuperando a los futbolistas. En este momento, solo Rüdiger y Carvajal están lesionados.
Cantidad de lesiones al momento: 9
7. Liverpool
El Liverpool está sumergido en una brutal crisis futbolística y parece no tener salida, y Arne Slot está maniatado con la cantidad de futbolistas con los que cuenta por la epidemia de bajas.
Cantidad de lesiones al momento: 9
8. PSG
El vigente campeón europeo marcha viento en popa en su temporada, pero igualmente está sufriendo de bajas como la de Desiré Doué. Para su fortuna, ya recuperaron a Ousmane Dembélé.
Cantidad de lesiones al momento: 9
9. Bayern Múnich
El campeón alemán tiene dos futbolistas importantes afuera en este momento, tales como Alphonso Davies y Jamal Musiala, pero a lo largo de lo que va de la temporada sufrieron varias bajas momentáneas.
Cantidad de lesiones al momento: 8
* La cantidad de lesiones es total en el curso de la temporada, varios futbolistas ya están recuperados.
