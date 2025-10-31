Los clubes que mayor cantidad de lesionados están teniendo en el inicio de la temporada 2025/26

La temporada 2025/26 del fútbol europeo ya está en marcha y los clubes compiten por los principales torneos, con la UEFA Champions League como competencia principal pero con muchas ligas domésticas que han tenido sorpresas y partidos apasionantes en lo que va del año competitivo.

A pesar de esto, varios de los principales equipos han sufrido varias bajas a lo largo de este primer tramo del año competitivo, y por la exigencia del calendario seguramente la lista se agrande.

1. Manchester City

Brentford v Manchester City - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

El City está en un momento de transición, todavía lejos de su rendimiento ideal pero con partidos donde mostró una buena forma. Por supuesto, las lesiones recurrentes no ayudan a la performance del equipo de Guardiola.



Cantidad de lesiones al momento: 15

2. FC Barcelona

Leganes v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

La enfermería del FC Barcelona es algo que preocupa a Hansi Flick, ya que tiene jugadores realmente importantes como Robert Lewandowski, Marc-André Ter Stegen, Gavi y Raphinha entre los lesionados.



Cantidad de lesiones al momento: 14

3. Chelsea

FC Bayern München v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | EyesWideOpen/GettyImages

Los vigentes campeones del mundo tuvieron un arranque con altibajos, y sin dudas las lesiones de futbolistas como Cole Palmer o Levi Colwill jugaron su papel.



Cantidad de lesiones al momento: 14

4. Arsenal

Arsenal v West Ham United - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Si bien están punteros de la Premier League, los dirigidos por Mikel Arteta están padeciendo a varios lesionados en este momento: Martin Odegaard, Noni Madueke y Kai Havertz, entre otros.



Cantidad de lesiones al momento: 10

5. Juventus

FBL-ITA-SERIEA-JUVENTUS-INTER | MARCO BERTORELLO/GettyImages

Luciano Spalletti se hará cargo del equipo turinés, que tuvo como entrenador a Igor Tudor hasta la semana pasada, y sin dudas uno de los temas que tendrá que resolver será el de las lesiones.



Cantidad de lesiones al momento: 10

6. Real Madrid

Real Oviedo v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Merengue ha sufrido varias bajas por lesión en lo que va de la campaña, pero paulatinamente fue recuperando a los futbolistas. En este momento, solo Rüdiger y Carvajal están lesionados.



Cantidad de lesiones al momento: 9

7. Liverpool

Galatasaray A.S. v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Justin Setterfield/GettyImages

El Liverpool está sumergido en una brutal crisis futbolística y parece no tener salida, y Arne Slot está maniatado con la cantidad de futbolistas con los que cuenta por la epidemia de bajas.



Cantidad de lesiones al momento: 9

8. PSG

FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-PSG | JEAN-FRANCOIS MONIER/GettyImages

El vigente campeón europeo marcha viento en popa en su temporada, pero igualmente está sufriendo de bajas como la de Desiré Doué. Para su fortuna, ya recuperaron a Ousmane Dembélé.



Cantidad de lesiones al momento: 9

9. Bayern Múnich

FC Bayern München v Celtic FC - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off Second Leg | Alex Grimm/GettyImages

El campeón alemán tiene dos futbolistas importantes afuera en este momento, tales como Alphonso Davies y Jamal Musiala, pero a lo largo de lo que va de la temporada sufrieron varias bajas momentáneas.



Cantidad de lesiones al momento: 8

* La cantidad de lesiones es total en el curso de la temporada, varios futbolistas ya están recuperados.

