Los clubes que sueñan con el fichaje de Paulinho
El fichaje de Paulinho por el Toluca es uno de época. Si bien el cuadro del Estado de México ha gozado a lo largo de su historia reciente de la presencia de muy buenos delanteros, la propia afición del club considera que el exjugador del Sporting de Lisboa es el mejor desde el final de la era de José Cardozo.
Desde su primer semestre dentro de la Liga MX, el portugués marcó diferencias inmediatas. Paulinho se consagró como campeón de goleo, aunque no pudo conseguir el título de liga. Seis meses después, el luso repitió como máximo goleador, y esta vez sí puso la corona en la vitrina del Toluca.
Dicho rendimiento ha puesto a Paulinho en la mira de diferentes equipos. Dentro del mercado local, son dos los equipos que sueñan con sumar al luso dentro de sus filas en el corto plazo. Los clubes en cuestión son los dos de tierras regias; es decir, los Rayados de Monterrey y los Tigres de la UANL.
Adicional, el mercado de la MLS de la misma forma tiene la mira puesta en el seleccionado por Portugal. Si bien no se mencionan los equipos en específico con la mira puesta en el portugués, se entiende que más de un equipo de la liga de las barras y las estrellas sueña con su fichaje.
Paulinho está en vías de ser el tricampeón de goleo de la Liga MX. Sería el primero en conseguir dicha proeza desde la era de Christian Benítez. Además, vive una vida muy cómoda en la capital del país, ya que su hogar se encuentra justo en el punto de cruce entre el Estado de México y la Ciudad de México.
Toluca no tiene la menor necesidad, ni deseo de venderle. En todo caso, tendría que ser Paulinho quien pida su salida para que el movimiento progrese.
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.