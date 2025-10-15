Los clubes que sueñan con el fichaje de Paulinho

El fichaje de Paulinho por el Toluca es uno de época. Si bien el cuadro del Estado de México ha gozado a lo largo de su historia reciente de la presencia de muy buenos delanteros, la propia afición del club considera que el exjugador del Sporting de Lisboa es el mejor desde el final de la era de José Cardozo.

Desde su primer semestre dentro de la Liga MX, el portugués marcó diferencias inmediatas. Paulinho se consagró como campeón de goleo, aunque no pudo conseguir el título de liga. Seis meses después, el luso repitió como máximo goleador, y esta vez sí puso la corona en la vitrina del Toluca.

LO INTENTARÁN 🧐



A pesar de que Paulinho confesó a Futbol Total que no jugaría en otro equipo en México, tres equipos preparan oferta por el portugués.



✨ De acuerdo con la periodista Bri Fernández en el espacio ‘ConverDiablo’ de AD Noticias, hay tres equipos que tienen al… pic.twitter.com/FbN8JzPHka — Futbol Total (@futboltotal) October 15, 2025

Dicho rendimiento ha puesto a Paulinho en la mira de diferentes equipos. Dentro del mercado local, son dos los equipos que sueñan con sumar al luso dentro de sus filas en el corto plazo. Los clubes en cuestión son los dos de tierras regias; es decir, los Rayados de Monterrey y los Tigres de la UANL.

Toluca v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Adicional, el mercado de la MLS de la misma forma tiene la mira puesta en el seleccionado por Portugal. Si bien no se mencionan los equipos en específico con la mira puesta en el portugués, se entiende que más de un equipo de la liga de las barras y las estrellas sueña con su fichaje.

Paulinho está en vías de ser el tricampeón de goleo de la Liga MX. Sería el primero en conseguir dicha proeza desde la era de Christian Benítez. Además, vive una vida muy cómoda en la capital del país, ya que su hogar se encuentra justo en el punto de cruce entre el Estado de México y la Ciudad de México.

Toluca no tiene la menor necesidad, ni deseo de venderle. En todo caso, tendría que ser Paulinho quien pida su salida para que el movimiento progrese.

Más noticias sobre la Liga MX