Los cuatro jugadores que causan baja de manera formal en el América

Un nuevo torneo de Liga MX inicia este jueves. De forma natural y resultado de la reciente sequía de títulos, uno de los equipos debajo del foco estelar es el América, ahora dirigido por Guillermo Almada.

Sin embargo, la expectativa en torno al cuadro del nido de Coapa es menor. El club en medio de una crisis financiera severa no ha firmado un sólo fichaje este verano. Se espera que esto pueda cambiar con el torneo ya en curso, sobre todo ahora que la directiva de la mano con el propio Almada han realizado una radical limpia de plantilla.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



El @ClubAmerica no registró a Vinicius Lima, Rodrigo Dourado, Víctor Dávila y Thiago Espinosa para este torneo.



Con esto, América libera 3 plazas de extranjero, ya que Ícaro Da Conceição fue registrado.🦅👀 pic.twitter.com/8NiABPMFMe — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) July 16, 2026

Son cuatro los jugadores no formados en México que causan baja inmediata del club ante la falta de registro. El primer de ellos es Víctor Dávila. El chileno se recupera de una grave lesión de rodilla y será baja por lo que resta de semestre. Sin embargo, se mantendrá dentro de la nómina del equipo ya que tiene contrato en activo.

El segundo jugador que se despide al menos de forma temporal del club es Thiago Espinosa. El lateral izquierdo fue comprado al cien por ciento por la directiva este verano. Sin embargo, se ha tomado la decisión de darle salida en calidad de cedido con el fin de que el charrúa gane rodaje dentro de la Liga MX.

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Otro par de jugadores también fueron borrados, aunque en su caso, será de forma total. El primer es Vinicius Lima, quien está en el América cedido por el Fluminense, pero, no es del gusto de Almada. La gerencia terminará con el préstamo aceptado absorber las penalizaciones prudentes por la finalización de contrato.

El listado cierra con Rodrigo Dourado. Llegó al nido el semestre anterior con el respaldo total de André Jardine. Sin éste último como entrenador, es claro que la continuidad del brasileño carece de valor. Siendo así, la directiva ha optado por colocarle en el mercado como hombre en venta o en el peor de los casos, como un pieza de intercambio.