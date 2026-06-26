Los dos fichajes que se alejan al América para el verano

El América está muy cerca de sufrir un duro revés en la planificación de su plantilla para el próximo torneo. Dos de los futbolistas que figuraban entre las prioridades de Guillermo Almada comienzan a alejarse de Coapa. Ambos jugadores militan en LaLiga de España y fueron dirigidos por el charrúa en algún punto de sus carreras.

El primero y que más interés despertaba es Nelson Deossa. El mediocampista colombiano reune características que encajaban plenamente con la idea futbolística de Almada, no por nada el hoy hombre del Betis fue una de sus figuras en su Pachuca campeón de Liga MX. Sin embargo, las opciones hoy son mínimas.

SE ENFRÍAN DOS OPCIONES PARA COAPA 🥶❌



Nelson Deossa y Federico Viñas son dos futbolistas que gustan en el América, sin embargo, su llegada luce complicada.



Según ESPN, Deossa apunta al futbol brasileño, mientras que Viñas ha llamado la atención de clubes en Alemania y España. pic.twitter.com/dG8Jtx9aa3 — Futbol Total (@futboltotal) June 25, 2026

Todo indica que Nelson continuará su carrera en el fútbol de Brasil. De acuerdo con los reportes más recientes, Vasco da Gama está por llegar a un acuerdo con el Betis a razón de 12 millones de euros por la carta del colombiano. También se acuerde que los términos con el jugador están muy cerca de cerrarse.

La segunda operación que comienza a desvanecrse es la de Federico Viñas. El delantero uruguayo, recientemente descendido con el Real Oviedo, es otra de las peticiones expresas de Guillermo Almada. El técnico y el jugador coincidieron justamente en el cuadro asturiano y el atacante fue su gran figura.

Real Oviedo v Elche CF - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

No obstante, el deseo del atacante es continuar su carrera en el continente europeo. A pesar del interés existente desde México, Viñas tiene como prioridad encontrar una nueva oportunidad en ligas del viejo continente, con España y Alemania levantando la mano con fuerza por su fichaje.

Con este escenario, el América deberá replantear su estrategia de fichajes para el verano. Los pedidos de Almada en efecto tenía mucho sentido en cuanto al beneficio deportivo de los mismos, sin embargo, la gerencia en el nido de Coapa no está siendo capaz de siquiera acercarse a cerrar los movimientos.