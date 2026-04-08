Los dos porteros en la mira del América de cara al verano

Semanas atrás, el América perdió a Luis Ángel Malagón por un tema de lesión. El meta de las "Águilas" sufrió el que es sin duda el mayor daño médico que puede sufrir un profesional sobre el terreno de juego, rotura del tendón de Aquiles, mismo que implica una posible baja de hasta un año.

Justo ahora el meta está ya en medio de su etapa de recuperación luego de ser operado del tobillo. Sin embargo, su retorno al campo luce aún muy lejano. Existe una posibilidad de que no se le vea a Luis Ángel sobre el césped en lo que resta de 2026 y esto es tan posible que en Coapa ya valoran un posible reemplazo.

🚨💥Gente… ¡Dos arqueros a la vista del Club América!👀🦅🧤



Carlos Acevedo🇲🇽:

- Su contrato expira el 30 de junio del 2027 con Santos.✍🏼❌

- 29 años de edad.👀

- Costo 3 MDD.💰

- Representante Mario Villareal.👔



Andrés Sánchez🇲🇽:

- Su contrato expira el 31 de diciembre del… pic.twitter.com/e9B6UOMRmG — Diego Sandoval (@flacosandoval_) April 8, 2026

América valora el fichaje de un portero. El club tiene dos nombres sobre la mesa, ambos del mercado de la Liga MX. El primero de ellos es Carlos Acevedo, un arquero que por muchos años ha estado en el entorno del nido y que ahora, es una opción mucho más viable que en mercados previo.

El jugador no sólo es una necesidad ante la ausencia de Luis Ángel, también apunta a ser una ganga del mercado. Santos, dueño de su carta alista una venta masiva de jugadores y se entiende que este verano pondrán el nombre de Carlos sobre la mesa de los traspasos y por un precio a la baja.

Santos Laguna v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

El segundo contendiente es Andrés Sánchez. El arquero del Atlético de San Luis no tiene el mismo foco que Acevedo, sin embargo, sí tiene un carta a su favor: su debut con el cuadro rojiblanco se dio cortesía del hoy entrenador del América, André Jardine.

Existe una relación de mercado muy fuerte en los últimos años entre el América y el San Luis. El movimiento ni un poco sería descabellado complejo de negociar.