Los dos técnicos de alto perfil que rechazaron al Pachuca

La búsqueda del nuevo entrenador del Pachuca ha terminado y estuvo lejos de ser un proceso sencillo. Tras la salida de Esteban Solari, la directiva decidió apuntar hacia nombres de máximo prestigio dentro del fútbol nacional. Sin embargo, el club no alcanzó el éxito deseado por lo que terminaro yendo por un camino alterno.

Los Tuzos realizaron un llamado con dos técnicos parte de la élite del balompié nacional: André Jardine y Javier Aguirre. Ambos fueron contactados con la intención de encabezar el nuevo proyecto rumbo al Apertura 2026, sin embargo, la gerencia del Pachuca no estuvo ni cerca de cerrar a alguno de ellos.

LOS QUE RECHAZARON A PACHUCA ❌



En Pachuca, la elección del nuevo entrenador rumbo al Ap26 se complicó más de lo esperado.



👀 La directiva exploró opciones de peso en la Liga MX, entre ellas Javier Aguirre y André Jardine, donde ambos entrenadores dijeron NO, reporta Marca. pic.twitter.com/oNqyJ1koNQ — Futbol Total (@futboltotal) June 24, 2026

En el caso de André Jardine, el brasileño recién cerró su etapa al frente del América y, pese al interés despertado por Pachuca, optó por continuar su carrera fuera de México. El técnico tomó la decisión de aceptar una nueva aventura en los Emiratos Árabes Unidos, convencido de que era el momento adecuado para iniciar un desafío internacional.

En el caso de Aguirre, el experimentado estratega tiene toda su concentración en la selección mexicana durante la Copa del Mundo, un compromiso que no permite la más mínima distracción. Además, se entiende que una vez cierre el torneo para México, el técnico se tomará una pausa de las canchas.

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington/GettyImages

Luego de la doble negativa, Pachuca tuvo que modificar el rumbo. La directiva amplió el abanico de opciones y finalmente alcanzó un acuerdo con Benjamín Mora, quien asumirá la responsabilidad de liderar a un equipo acostumbrado a competir por los primeros lugares y a desarrollar talento joven.

No se puede negar que la elección degar algunas dudas en la afición. Mora llega con un recorrido limitado dentro de México. El mismo además no incluye títulos, un contraste evidente respecto a lo que se buscaba tanto con Jardine, como con Aguirre.